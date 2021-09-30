https://sputnik-georgia.ru/20210930/aktsii-stolknoveniya---ekspert-o-vozmozhnoy-situatsii-v-gruzii-posle-vyborov-260041772.html

"Акции, столкновения" - эксперт о возможной ситуации в Грузии после выборов

"Акции, столкновения" - эксперт о возможной ситуации в Грузии после выборов

Выборы в органы местной власти, назначенные на 2 октября, не пройдут спокойно, так как оппозиция не примирится с результатами, которые будут не в их пользу... 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T13:53+0400

2021-09-30T13:53+0400

2021-09-30T14:58+0400

местные выборы в грузии 2021

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Об этом заявил эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в ходе брифинга на тему "Что ожидает грузинское общество от выборов в органы местного самоуправления?", который прошел в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду."Дестабилизация, скорее всего, будет. Об этом говорят многие факты, которые уже имеют место. И приезд бывшего президента Грузии 2 октября тоже означает, что ситуация будет накаляться в аэропорту и распространится на всю страну. Мы знаем, что власть собирается его арестовывать, а Саакашвили считает себя основателем грузинского государства, великим реформатором. Совершенно противоположные позиции", - сказал Капанадзе в ходе брифинга. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Эксперт ожидает, что ситуация может накалиться уже в аэропорту, где Саакашвили будут встречать его сторонники. "Будут выступления, протесты, найдутся недовольные результатами выборов, будет заявлено о том, что выборы были сфальсифицированы. Повторится ситуация, которая сложилась после парламентских выборов", - считает Капанадзе. На днях экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о своем приезде на родину. В подтверждение своих слов, он опубликовал на своей странице в Facebook фото авиабилета, согласно которому, он прилетает из Киева в Тбилиси 2 октября в 23 часа – в этот день в Грузии проводятся выборы в органы местного самоуправления. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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