Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Грузия за два дня до выборов: страсти накаляются - подробности
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20210930/aktsii-stolknoveniya---ekspert-o-vozmozhnoy-situatsii-v-gruzii-posle-vyborov-260041772.html
"Акции, столкновения" - эксперт о возможной ситуации в Грузии после выборов
"Акции, столкновения" - эксперт о возможной ситуации в Грузии после выборов
Выборы в органы местной власти, назначенные на 2 октября, не пройдут спокойно, так как оппозиция не примирится с результатами, которые будут не в их пользу... 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T13:53+0400
2021-09-30T14:58+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
видео
мультимедиа
местные выборы
выборы
пресс-центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/260018720_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9857d33dc306b480073680348721aa72.jpg
Об этом заявил эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в ходе брифинга на тему "Что ожидает грузинское общество от выборов в органы местного самоуправления?", который прошел в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду."Дестабилизация, скорее всего, будет. Об этом говорят многие факты, которые уже имеют место. И приезд бывшего президента Грузии 2 октября тоже означает, что ситуация будет накаляться в аэропорту и распространится на всю страну. Мы знаем, что власть собирается его арестовывать, а Саакашвили считает себя основателем грузинского государства, великим реформатором. Совершенно противоположные позиции", - сказал Капанадзе в ходе брифинга. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Эксперт ожидает, что ситуация может накалиться уже в аэропорту, где Саакашвили будут встречать его сторонники. "Будут выступления, протесты, найдутся недовольные результатами выборов, будет заявлено о том, что выборы были сфальсифицированы. Повторится ситуация, которая сложилась после парламентских выборов", - считает Капанадзе. На днях экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о своем приезде на родину. В подтверждение своих слов, он опубликовал на своей странице в Facebook фото авиабилета, согласно которому, он прилетает из Киева в Тбилиси 2 октября в 23 часа – в этот день в Грузии проводятся выборы в органы местного самоуправления. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/260018720_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_851ff9691be0387cd4b21156946a9b83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, видео, мультимедиа, местные выборы, выборы, пресс-центр, видео

"Акции, столкновения" - эксперт о возможной ситуации в Грузии после выборов

13:53 30.09.2021 (обновлено: 14:58 30.09.2021)
243
© video: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Выборы в органы местной власти, назначенные на 2 октября, не пройдут спокойно, так как оппозиция не примирится с результатами, которые будут не в их пользу, считает один из грузинских экспертов-политологов.
Об этом заявил эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в ходе брифинга на тему "Что ожидает грузинское общество от выборов в органы местного самоуправления?", который прошел в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду.
"Дестабилизация, скорее всего, будет. Об этом говорят многие факты, которые уже имеют место. И приезд бывшего президента Грузии 2 октября тоже означает, что ситуация будет накаляться в аэропорту и распространится на всю страну. Мы знаем, что власть собирается его арестовывать, а Саакашвили считает себя основателем грузинского государства, великим реформатором. Совершенно противоположные позиции", - сказал Капанадзе в ходе брифинга.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Эксперт ожидает, что ситуация может накалиться уже в аэропорту, где Саакашвили будут встречать его сторонники.
"Будут выступления, протесты, найдутся недовольные результатами выборов, будет заявлено о том, что выборы были сфальсифицированы. Повторится ситуация, которая сложилась после парламентских выборов", - считает Капанадзе.
На днях экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о своем приезде на родину. В подтверждение своих слов, он опубликовал на своей странице в Facebook фото авиабилета, согласно которому, он прилетает из Киева в Тбилиси 2 октября в 23 часа – в этот день в Грузии проводятся выборы в органы местного самоуправления. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
200000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:11Болгарские журналисты будут популяризировать Грузию в своей стране
14:54"Грузии не нужна нестабильность" – посол США прокомментировала планы Саакашвили
14:24Бывший капитан сборной Грузии по баскетболу будет работать в клубе Евролиги
14:10Ринго Старр снял клип на песню "Let’s change the world" из нового альбома - ВИДЕО
13:53"Акции, столкновения" - эксперт о возможной ситуации в Грузии после выборов
13:52Премьер Грузии отшутился по поводу приезда Саакашвили
13:37"Кровавыми баннерами" в Грузии заинтересовалась Служба Госаудита
13:22Чемпионат Грузии по футболу – завершился третий круг
12:24"Классический пример дезинформации" – Гарибашвили ответил на слухи об отмене безвиза с ЕС
11:53В Сванети ограбили лагерь российских и украинских альпинистов
11:37COVID-статистика в Грузии: за сутки выздоровевших больше инфицированных
11:22VIP-места возрастом 1800 лет: археологи обнаружили в Турции необычную находку
11:06Сколько человек в Грузии готовятся встретить Саакашвили?
10:49Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 743
10:33Медикаменты в Грузии будут качественнее – фармкомпании ознакомили с новшествами
09:20Курс лари на четверг – 3,1228 GEL/$1
09:01"Слава Богу, я уже 9 месяцев не в "Мечте" – Гахария в центре нового скандала
08:38Торнадо на севере Германии: пострадали шесть человек - видео с места ЧП
08:26В Грузии произошло землетрясение
07:01Выборы 2021 в Грузии: назван состав делегации наблюдателей Европарламента