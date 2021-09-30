https://sputnik-georgia.ru/20210930/bolgarskie-zhurnalisty-budut-populyarizirovat-gruziyu-v-svoey-strane-260041012.html
Болгарские журналисты будут популяризировать Грузию в своей стране
Болгарские журналисты будут популяризировать Грузию в своей стране
После медиатура будут подготовлены телесюжеты, блоги и статьи о Грузии, которые будут доступны десяткам тысяч телезрителей и читателей в Болгарии 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T15:11+0400
2021-09-30T15:11+0400
2021-09-30T15:11+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Представители известных болгарских СМИ посетили Грузию в рамках медиатура, организованного Национальной администрацией туризма в сотрудничестве с посольством Грузии в Болгарии.В Грузии находятся журналисты и редактора рейтинговых болгарских изданий, телеканалов и информационных агентств.Среди участников тура – Энтони Георгиев, редактор болгарского издания международного журнала Vagabond. Цель пресс-тура – популяризация Грузии за рубежом и привлечение туристов."Прежде всего скажу вам, что 6 или 7 лет назад я был в Грузии и видел много мест, но сегодня меня удивляет Тбилиси, он сильно изменился, он стал красивее, многое обновилось, и я думаю, что это один из самых красивых городов Европы. Конечно, Тбилиси – безопасный город, как и другие места в Грузии", – сказал редактор журнала Vagabond.В рамках пятидневного тура болгарские журналисты посетят Тбилиси, а также достопримечательности региона Самцхе-Джавахети: крепость Уплисцихе, город Ахалцихе, монастырь Сапара, пещерный комплекс Вардзию и другие туристические места.После тура болгарские журналисты подготовят телесюжеты, блоги и статьи о туризме, культуре, исторических памятниках и природе Грузии, которые будут доступны десяткам тысяч телезрителей и читателей в Болгарии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
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новости, туризм, национальная администрация туризма грузии, туризм в грузии, болгария, отдых в грузии 2021
Болгарские журналисты будут популяризировать Грузию в своей стране
После медиатура будут подготовлены телесюжеты, блоги и статьи о Грузии, которые будут доступны десяткам тысяч телезрителей и читателей в Болгарии
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik.
Представители известных болгарских СМИ посетили Грузию в рамках медиатура, организованного
Национальной администрацией туризма в сотрудничестве с посольством Грузии в Болгарии.
В Грузии находятся журналисты и редактора рейтинговых болгарских изданий, телеканалов и информационных агентств.
"Основное внимание будет уделено нашему культурному наследию, будут подготовлены сюжеты и статьи, которые будут распространяться через различные каналы и публикации в Болгарии", – сказала и.о. главы Национальной администрации туризма Медея Джаниашвили.
Среди участников тура – Энтони Георгиев, редактор болгарского издания международного журнала Vagabond. Цель пресс-тура – популяризация Грузии за рубежом и привлечение туристов.
"Прежде всего скажу вам, что 6 или 7 лет назад я был в Грузии и видел много мест, но сегодня меня удивляет Тбилиси, он сильно изменился, он стал красивее, многое обновилось, и я думаю, что это один из самых красивых городов Европы. Конечно, Тбилиси – безопасный город, как и другие места в Грузии", – сказал редактор журнала Vagabond.
В рамках пятидневного тура болгарские журналисты посетят Тбилиси, а также достопримечательности региона Самцхе-Джавахети: крепость Уплисцихе, город Ахалцихе, монастырь Сапара, пещерный комплекс Вардзию и другие туристические места.
"Я не в первый раз в Грузии. Бывала здесь 20 лет назад. Теперь все изменилось. Я очень очарована Тбилиси, я увидела здесь очень дружелюбных, улыбающихся людей. Уверена, что многие болгарские туристы посетят Грузию, как только будет намечен прямой рейс", – сказала участвовавшая в туре телеведущая Магдалена Гигова.
После тура болгарские журналисты подготовят телесюжеты, блоги и статьи о туризме, культуре, исторических памятниках и природе Грузии, которые будут доступны десяткам тысяч телезрителей и читателей в Болгарии.
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