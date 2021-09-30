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Болгарские журналисты будут популяризировать Грузию в своей стране

Болгарские журналисты будут популяризировать Грузию в своей стране

После медиатура будут подготовлены телесюжеты, блоги и статьи о Грузии, которые будут доступны десяткам тысяч телезрителей и читателей в Болгарии 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T15:11+0400

2021-09-30T15:11+0400

2021-09-30T15:11+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Представители известных болгарских СМИ посетили Грузию в рамках медиатура, организованного Национальной администрацией туризма в сотрудничестве с посольством Грузии в Болгарии.В Грузии находятся журналисты и редактора рейтинговых болгарских изданий, телеканалов и информационных агентств.Среди участников тура – Энтони Георгиев, редактор болгарского издания международного журнала Vagabond. Цель пресс-тура – популяризация Грузии за рубежом и привлечение туристов."Прежде всего скажу вам, что 6 или 7 лет назад я был в Грузии и видел много мест, но сегодня меня удивляет Тбилиси, он сильно изменился, он стал красивее, многое обновилось, и я думаю, что это один из самых красивых городов Европы. Конечно, Тбилиси – безопасный город, как и другие места в Грузии", – сказал редактор журнала Vagabond.В рамках пятидневного тура болгарские журналисты посетят Тбилиси, а также достопримечательности региона Самцхе-Джавахети: крепость Уплисцихе, город Ахалцихе, монастырь Сапара, пещерный комплекс Вардзию и другие туристические места.После тура болгарские журналисты подготовят телесюжеты, блоги и статьи о туризме, культуре, исторических памятниках и природе Грузии, которые будут доступны десяткам тысяч телезрителей и читателей в Болгарии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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