Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Грузия за два дня до выборов: страсти накаляются - подробности
https://sputnik-georgia.ru/20210930/bolgarskie-zhurnalisty-budut-populyarizirovat-gruziyu-v-svoey-strane-260041012.html
Болгарские журналисты будут популяризировать Грузию в своей стране
Болгарские журналисты будут популяризировать Грузию в своей стране
После медиатура будут подготовлены телесюжеты, блоги и статьи о Грузии, которые будут доступны десяткам тысяч телезрителей и читателей в Болгарии 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T15:11+0400
2021-09-30T15:11+0400
новости
туризм
национальная администрация туризма грузии
туризм в грузии
болгария
отдых в грузии 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1e/260040546_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_61e66bfb098f1832a2a038f6d3470111.jpg
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Представители известных болгарских СМИ посетили Грузию в рамках медиатура, организованного Национальной администрацией туризма в сотрудничестве с посольством Грузии в Болгарии.В Грузии находятся журналисты и редактора рейтинговых болгарских изданий, телеканалов и информационных агентств.Среди участников тура – Энтони Георгиев, редактор болгарского издания международного журнала Vagabond. Цель пресс-тура – популяризация Грузии за рубежом и привлечение туристов."Прежде всего скажу вам, что 6 или 7 лет назад я был в Грузии и видел много мест, но сегодня меня удивляет Тбилиси, он сильно изменился, он стал красивее, многое обновилось, и я думаю, что это один из самых красивых городов Европы. Конечно, Тбилиси – безопасный город, как и другие места в Грузии", – сказал редактор журнала Vagabond.В рамках пятидневного тура болгарские журналисты посетят Тбилиси, а также достопримечательности региона Самцхе-Джавахети: крепость Уплисцихе, город Ахалцихе, монастырь Сапара, пещерный комплекс Вардзию и другие туристические места.После тура болгарские журналисты подготовят телесюжеты, блоги и статьи о туризме, культуре, исторических памятниках и природе Грузии, которые будут доступны десяткам тысяч телезрителей и читателей в Болгарии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
болгария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1e/260040546_0:0:1341:1006_1920x0_80_0_0_9ca751364a6d52d46d40f00d6366244c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, туризм, национальная администрация туризма грузии, туризм в грузии, болгария, отдых в грузии 2021

Болгарские журналисты будут популяризировать Грузию в своей стране

15:11 30.09.2021
41
© Facebook / Georgian National Tourism AdministrationПресс-тур для болгарских журналистов в Грузии
Пресс-тур для болгарских журналистов в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© Facebook / Georgian National Tourism Administration
После медиатура будут подготовлены телесюжеты, блоги и статьи о Грузии, которые будут доступны десяткам тысяч телезрителей и читателей в Болгарии
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Представители известных болгарских СМИ посетили Грузию в рамках медиатура, организованного Национальной администрацией туризма в сотрудничестве с посольством Грузии в Болгарии.
В Грузии находятся журналисты и редактора рейтинговых болгарских изданий, телеканалов и информационных агентств.

"Основное внимание будет уделено нашему культурному наследию, будут подготовлены сюжеты и статьи, которые будут распространяться через различные каналы и публикации в Болгарии", – сказала и.о. главы Национальной администрации туризма Медея Джаниашвили.

Среди участников тура – Энтони Георгиев, редактор болгарского издания международного журнала Vagabond. Цель пресс-тура – популяризация Грузии за рубежом и привлечение туристов.
"Прежде всего скажу вам, что 6 или 7 лет назад я был в Грузии и видел много мест, но сегодня меня удивляет Тбилиси, он сильно изменился, он стал красивее, многое обновилось, и я думаю, что это один из самых красивых городов Европы. Конечно, Тбилиси – безопасный город, как и другие места в Грузии", – сказал редактор журнала Vagabond.
© Sputnik / Alexander ImedashviliСтарый город - историческая часть Тбилиси. Крепость Нарикала и район Калаубани
Старый город - историческая часть Тбилиси. Крепость Нарикала и район Калаубани - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Старый город - историческая часть Тбилиси. Крепость Нарикала и район Калаубани
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В рамках пятидневного тура болгарские журналисты посетят Тбилиси, а также достопримечательности региона Самцхе-Джавахети: крепость Уплисцихе, город Ахалцихе, монастырь Сапара, пещерный комплекс Вардзию и другие туристические места.

"Я не в первый раз в Грузии. Бывала здесь 20 лет назад. Теперь все изменилось. Я очень очарована Тбилиси, я увидела здесь очень дружелюбных, улыбающихся людей. Уверена, что многие болгарские туристы посетят Грузию, как только будет намечен прямой рейс", – сказала участвовавшая в туре телеведущая Магдалена Гигова.

После тура болгарские журналисты подготовят телесюжеты, блоги и статьи о туризме, культуре, исторических памятниках и природе Грузии, которые будут доступны десяткам тысяч телезрителей и читателей в Болгарии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:11Болгарские журналисты будут популяризировать Грузию в своей стране
14:54"Грузии не нужна нестабильность" – посол США прокомментировала планы Саакашвили
14:24Бывший капитан сборной Грузии по баскетболу будет работать в клубе Евролиги
14:10Ринго Старр снял клип на песню "Let’s change the world" из нового альбома - ВИДЕО
13:53"Акции, столкновения" - эксперт о возможной ситуации в Грузии после выборов
13:52Премьер Грузии отшутился по поводу приезда Саакашвили
13:37"Кровавыми баннерами" в Грузии заинтересовалась Служба Госаудита
13:22Чемпионат Грузии по футболу – завершился третий круг
12:24"Классический пример дезинформации" – Гарибашвили ответил на слухи об отмене безвиза с ЕС
11:53В Сванети ограбили лагерь российских и украинских альпинистов
11:37COVID-статистика в Грузии: за сутки выздоровевших больше инфицированных
11:22VIP-места возрастом 1800 лет: археологи обнаружили в Турции необычную находку
11:06Сколько человек в Грузии готовятся встретить Саакашвили?
10:49Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 743
10:33Медикаменты в Грузии будут качественнее – фармкомпании ознакомили с новшествами
09:20Курс лари на четверг – 3,1228 GEL/$1
09:01"Слава Богу, я уже 9 месяцев не в "Мечте" – Гахария в центре нового скандала
08:38Торнадо на севере Германии: пострадали шесть человек - видео с места ЧП
08:26В Грузии произошло землетрясение
07:01Выборы 2021 в Грузии: назван состав делегации наблюдателей Европарламента