https://sputnik-georgia.ru/20210930/byvshiy-kapitan-sbornoy-gruzii-po-basketbolu-budet-rabotat-v-klube-evroligi-260039644.html
Бывший капитан сборной Грузии по баскетболу будет работать в клубе Евролиги
Бывший капитан сборной Грузии по баскетболу будет работать в клубе Евролиги
Маркоишвили завершил карьеру в сентябре 2019 года из-за хронической травмы ноги 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T14:24+0400
2021-09-30T14:24+0400
2021-09-30T14:24+0400
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баскетбол
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евролига
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ТБИЛИСИ, 30 сен – Sputnik. Бывший капитан сборной Грузии по баскетболу Манучар Маркоишвили назначен ассистентом главного тренера "Монако" – Звездана Митровича, говорится в сообщении на сайте клуба.В прошлом сезоне "Монако" выиграл свой первый международный трофей, победив казанский УНИКС в финале Еврокубка. В этом году "Монако" примет участие в Евролиге.До перехода в "Монако" Маркоишвили возглавлял грузинский клуб "Титеби" и параллельно работал ассистентом главного тренера сборной Грузии – Ильяса Зуроса.За свою карьеру Маркоишвили выступал за такие клубы, как: "Реджана", "Канту", Бенеттон" (все Италия), "Галатасарай", "Дарюшшафака" (Турция), "Олимпия" (Словения), ЦСКА (Россия) и другие.Маркоишвили становился чемпионом Италии, Турции, Словении и России. Также на счету грузинского форварда победы в Кубке ФИБА и Единой лиге ВТБ.Карьеру в национальной сборной Грузии Маркоишвили завершил в сентябре 2019 года из-за хронической травмы ноги.Что касается "Монако", то свой первый матч в нынешнем розыгрыше Евролиги клуб проведет дома 30 сентября против греческого "Панатинаикоса".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, баскетбол, грузинские спортсмены на международной арене, клуб "монако", евролига
Бывший капитан сборной Грузии по баскетболу будет работать в клубе Евролиги
Маркоишвили завершил карьеру в сентябре 2019 года из-за хронической травмы ноги
ТБИЛИСИ, 30 сен – Sputnik.
Бывший капитан сборной Грузии по баскетболу Манучар Маркоишвили назначен ассистентом главного тренера "Монако" – Звездана Митровича, говорится в сообщении
на сайте клуба.
В прошлом сезоне "Монако" выиграл свой первый международный трофей, победив казанский УНИКС в финале Еврокубка. В этом году "Монако" примет участие в Евролиге.
"Я всегда хотел остаться в баскетболе после завершения карьеры игрока. Я долго думал над возможностью стать тренером. Я люблю баскетбол и живу этой игрой. В сборной Грузии я был помощником главного тренера Ильяса Зуроса и многому у него научился. Приглашение в "Монако" – это уникальный шанс для меня. С наставником клуба у меня прекрасные отношения. Предсезонный период я провел вместе с командой, и уже хорошо изучил многих игроков", – прокомментировал свое назначение Маркоишвили.
До перехода в "Монако" Маркоишвили возглавлял грузинский клуб "Титеби" и параллельно работал ассистентом главного тренера сборной Грузии – Ильяса Зуроса.
За свою карьеру Маркоишвили выступал за такие клубы, как: "Реджана", "Канту", Бенеттон" (все Италия), "Галатасарай", "Дарюшшафака" (Турция), "Олимпия" (Словения), ЦСКА (Россия) и другие.
Маркоишвили становился чемпионом Италии, Турции, Словении и России. Также на счету грузинского форварда победы в Кубке ФИБА и Единой лиге ВТБ.
Карьеру в национальной сборной Грузии Маркоишвили завершил в сентябре 2019 года из-за хронической травмы ноги.
Что касается "Монако", то свой первый матч в нынешнем розыгрыше Евролиги клуб проведет дома 30 сентября против греческого "Панатинаикоса".
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