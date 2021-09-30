Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Грузия за два дня до выборов: страсти накаляются - подробности
https://sputnik-georgia.ru/20210930/chempionat-gruzii-po-futbolu--zavershilsya-tretiy-krug-260036762.html
Чемпионат Грузии по футболу – завершился третий круг
Чемпионат Грузии по футболу – завершился третий круг
По итогам третьего круга в соревновании лидирует черноморский клуб "Динамо" Батуми 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T13:22+0400
2021-09-30T13:22+0400
спорт
новости
грузия
футбол
национальная лига чемпионата грузии по футболу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0c/250323448_0:403:1792:1411_1920x0_80_0_0_0e492bf5f2d3c07638557e413157df05.jpg
ТБИЛИСИ, 30 сен – Sputnik. В Национальной лиге чемпионата Грузии по футболу завершился третий круг. После XXVII проведенных туров лидирует "Динамо" Батуми, набравшее 57 очков. Черноморский клуб опережает "Динамо" Тбилиси на пять пунктов.В заключительных матчах третьего круга оба клуба играли на выезде и завершили свои поединки вничью. Динамовцы Батуми не смогли обыграть "Дилу" из Гори (2:2), а "Динамо" Тбилиси поделило очки в столичном дерби с "Локомотивом" (2:2).Третье место в турнирной таблице занимает еще один клуб из Тбилиси – "Сабуртало" (46 очков). В отчетном туре столичная команда обыграла на выезде "Самтредиа" (2:0).В списке бомбардиров после трех сыгранных кругов лидируют два нападающих – Зоран Марушич из "Динамо" Тбилиси и Георгий Панцулая из "Динамо" Батуми. Оба форварда забили по 12 голов.Результаты XXVII тура Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу:Четвертый, заключительный, круг Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу стартует 3 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0c/250323448_127:370:1555:1441_1920x0_80_0_0_4bdac378e2727dc842b398f7cf6de2ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия, футбол, национальная лига чемпионата грузии по футболу

Чемпионат Грузии по футболу – завершился третий круг

13:22 30.09.2021
186
© Facebook / FC Dinamo Batumi Нападающий "Динамо" Батуми и бывший форвард сборной Грузии по футболу Ладо Двалишвили
Нападающий Динамо Батуми и бывший форвард сборной Грузии по футболу Ладо Двалишвили - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© Facebook / FC Dinamo Batumi
По итогам третьего круга в соревновании лидирует черноморский клуб "Динамо" Батуми
ТБИЛИСИ, 30 сен – Sputnik. В Национальной лиге чемпионата Грузии по футболу завершился третий круг.
После XXVII проведенных туров лидирует "Динамо" Батуми, набравшее 57 очков. Черноморский клуб опережает "Динамо" Тбилиси на пять пунктов.
В заключительных матчах третьего круга оба клуба играли на выезде и завершили свои поединки вничью. Динамовцы Батуми не смогли обыграть "Дилу" из Гори (2:2), а "Динамо" Тбилиси поделило очки в столичном дерби с "Локомотивом" (2:2).
© FC Dinamo Tbilisi / FB / Badri KetiladzeДинамо Тбилиси - Локомотив Тбилиси
Динамо Тбилиси - Локомотив Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Динамо Тбилиси - Локомотив Тбилиси
© FC Dinamo Tbilisi / FB / Badri Ketiladze
Третье место в турнирной таблице занимает еще один клуб из Тбилиси – "Сабуртало" (46 очков). В отчетном туре столичная команда обыграла на выезде "Самтредиа" (2:0).
В списке бомбардиров после трех сыгранных кругов лидируют два нападающих – Зоран Марушич из "Динамо" Тбилиси и Георгий Панцулая из "Динамо" Батуми. Оба форварда забили по 12 голов.
Результаты XXVII тура Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу:
"Дила" (Гори) – "Динамо" (Батуми) 2:2
"Локомотив" (Тбилиси) – "Динамо" (Тбилиси) 2:2
"Самгурали" (Цхалтубо) – "Торпедо" (Кутаиси) 0:0
"Шукура" (Кобулети) – "Телави" 1:1
"Самтредиа" - "Сабуртало" (Тбилиси) 0:2.
Четвертый, заключительный, круг Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу стартует 3 октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:11Болгарские журналисты будут популяризировать Грузию в своей стране
14:54"Грузии не нужна нестабильность" – посол США прокомментировала планы Саакашвили
14:24Бывший капитан сборной Грузии по баскетболу будет работать в клубе Евролиги
14:10Ринго Старр снял клип на песню "Let’s change the world" из нового альбома - ВИДЕО
13:53"Акции, столкновения" - эксперт о возможной ситуации в Грузии после выборов
13:52Премьер Грузии отшутился по поводу приезда Саакашвили
13:37"Кровавыми баннерами" в Грузии заинтересовалась Служба Госаудита
13:22Чемпионат Грузии по футболу – завершился третий круг
12:24"Классический пример дезинформации" – Гарибашвили ответил на слухи об отмене безвиза с ЕС
11:53В Сванети ограбили лагерь российских и украинских альпинистов
11:37COVID-статистика в Грузии: за сутки выздоровевших больше инфицированных
11:22VIP-места возрастом 1800 лет: археологи обнаружили в Турции необычную находку
11:06Сколько человек в Грузии готовятся встретить Саакашвили?
10:49Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 743
10:33Медикаменты в Грузии будут качественнее – фармкомпании ознакомили с новшествами
09:20Курс лари на четверг – 3,1228 GEL/$1
09:01"Слава Богу, я уже 9 месяцев не в "Мечте" – Гахария в центре нового скандала
08:38Торнадо на севере Германии: пострадали шесть человек - видео с места ЧП
08:26В Грузии произошло землетрясение
07:01Выборы 2021 в Грузии: назван состав делегации наблюдателей Европарламента