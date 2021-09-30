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Чемпионат Грузии по футболу – завершился третий круг

Чемпионат Грузии по футболу – завершился третий круг

По итогам третьего круга в соревновании лидирует черноморский клуб "Динамо" Батуми 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T13:22+0400

2021-09-30T13:22+0400

2021-09-30T13:22+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен – Sputnik. В Национальной лиге чемпионата Грузии по футболу завершился третий круг. После XXVII проведенных туров лидирует "Динамо" Батуми, набравшее 57 очков. Черноморский клуб опережает "Динамо" Тбилиси на пять пунктов.В заключительных матчах третьего круга оба клуба играли на выезде и завершили свои поединки вничью. Динамовцы Батуми не смогли обыграть "Дилу" из Гори (2:2), а "Динамо" Тбилиси поделило очки в столичном дерби с "Локомотивом" (2:2).Третье место в турнирной таблице занимает еще один клуб из Тбилиси – "Сабуртало" (46 очков). В отчетном туре столичная команда обыграла на выезде "Самтредиа" (2:0).В списке бомбардиров после трех сыгранных кругов лидируют два нападающих – Зоран Марушич из "Динамо" Тбилиси и Георгий Панцулая из "Динамо" Батуми. Оба форварда забили по 12 голов.Результаты XXVII тура Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу:Четвертый, заключительный, круг Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу стартует 3 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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