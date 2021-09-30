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Гороскоп на сегодня 1 октября 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 1 октября 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на пятницу, 1 октября, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого... 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T09:52+0400

2021-09-30T09:52+0400

2021-09-30T09:52+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 1 октября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Все дела Овнам сегодня будут удаваться с первой попытки. Благополучие знаку зодиака принесут настойчивость в достижении цели и умение правильно решать проблемы. Гороскоп призывает Овнов не переоценивать свои возможности, ибо желание достичь новых высот может 1 октября побудить знак зодиака к опрометчивым решениям. Овнам не следует обсуждать с друзьями и знакомыми подробности личной жизни и не позволять сплетникам вторгаться в нее.Гороскоп советует Тельцам завершить один проект, прежде чем запускать другой – хватаясь за все и сразу знак зодиака может испытать стресс. Материальные трудности останутся в прошлом – за денежными потерями последуют поступления. Тельцам нужно посвятить 1 октября семейным заботам – родственникам понадобиться их помощь. Гороскоп рекомендует воздерживаться сегодня от избыточной активности – возможны проблемы со здоровьем.Близнецам космос сулит сегодня удачный день для выполнения любых дел и урегулирования всех вопросов. Но делать поспешных выводов гороскоп знаку зодиака не рекомендует. Благоприятно сегодня для торговли и шопинга. Психоэмоциональный настрой Близнецов сегодня будет особенно уязвимым, поэтому нужно избегать конфликтных ситуаций. Важные события могут произойти в семейной жизни знака зодиака. Благоприятно сегодня для заключения брака и всевозможных развлечений.Раков 1 октября космос предостерегает от заключения коммерческих операций, чтобы не оказаться жертвой мошенников. Торговля и шопинг знаку зодиака сегодня противопоказаны. Гороскоп рекомендует отложить деньги на черный день. Не все благополучно и в личной жизни – возможны конфликты со второй половинкой, которой не хватает вашего внимания. Гороскоп советует знаку зодиака не перегружаться и придерживаться разумного распорядка дня – вовремя есть и высыпаться.Гороскоп советует Львам, прежде чем начинать 1октября какие-то действия, направленные на будущее, все хорошо еще раз обдумать. Благоприятно сегодня для активного отдыха, общения с близкими и размышлений. Душевный комфорт и гармонию принесут встречи с родственниками и друзьями, а также прием гостей. Звезды предостерегают знак зодиака от излишней увлеченности и радужных надежд – вероятно увлечение не окажется длительным.Девам космос сулит сегодня успех абсолютно во всем. Финансовое положение знака зодиака станет более стабильным. Единственным препятствием на пути 1 октября могут стать колебания и нерешительность, которые Девы должны преодолеть. Благоприятно сегодня и для физической активности. Гороскоп рекомендует знаку зодиака отправиться с семьей за город или прогуляться по парку. Одиноких Дев ждет романтическое свидание и признания в любви.Весам сегодня космос поможет завершить накопившиеся проекты и дела. У представителей знака зодиака, занятых в сфере торговли и коммерции, ожидается 1 октября большая прибыль. Гороскоп не советует Весам вкладывать деньги в сомнительные сделки, ибо велик риск потерять свои финансы. Благоприятно сегодня для дружеских встреч и общения. Знаку зодиака удастся найти общий язык с людьми, с которыми у них прежде были разногласия.По гороскопу Скорпионам 1 октября нужно что-то кардинально изменить в своей жизни. Для представителей знака зодиака большое значение будет иметь творческое самовыражение. Они смогут проявить свои таланты в нестандартной сфере. Звезды советуют Скорпионам сегодня избегать ссор, быть бдительными и не обращать внимание на второстепенные дела. Этот день лучше провести дома с родными людьми, которые нуждаются в вашем внимании. Одиноких Скорпионов ждет сюрприз в любовных отношениях.Стрельцам сегодня следует сделать акцент на карьерном росте и личных финансах. Знаку зодиака 1 октября могут сделать выгодное предложение. Гороскоп рекомендует Стрельцам не упустить сегодня возможность наладить отношения с близкими людьми и помириться со старыми друзьями. День энергетически нестабилен – у знака зодиака возможны перепады настроения. Гороскоп советует сохранять спокойствие, а при необходимости принять успокоительное средство.Козерогов космос призывает к активным действиям. Знаку зодиака следует сегодня определиться с приоритетами и обдумать текущие дела. По гороскопу Козероги 1 октября в материальном плане могут надеяться только на себя и должны предпринять решительные шаги, чтобы утвердить свое положение. Знаку зодиака нужно следить за состоянием здоровья, особенно за желудочно-кишечным трактом – есть вероятность пищевого отравления.Космос покровительствует сегодня Водолею. Перед знаком зодиака откроются широкие возможности для роста в карьере, творчества и самовыражения. Материальные перспективы Водолеев станут более радужными. Гороскоп рекомендует знаку зодиака укрепить 1 октября свое здоровье, и провести сегодня ряд профилактических мер по устранению заболеваний. Прекрасный день для любви и романтических приключений.Космос призывает Рыб сегодня к рискованным решениям, ибо смелые действия приведут сегодня знак зодиака к потрясающему результату. Чтобы избежать скандала, гороскоп рекомендует Рыбам завершить срочные дела, требующие их участия. Знаку зодиака сегодня покровительствует Меркурий, дарующий финансовый успех, поэтому день благоприятен для заключения сделок, шопинга и дорогостоящих покупок. В семье царит атмосфера любви и понимания.Материал подготовлен на основе открытых источников

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гороскоп