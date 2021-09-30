https://sputnik-georgia.ru/20210930/gruzinskiy-i-azerbaydzhanskiy-teatr-dogovorilis-o-sotrudnichestve-260063738.html

Грузинский и азербайджанский театр договорились о сотрудничестве

Грузинский и азербайджанский театр договорились о сотрудничестве

Меморандум предусматривает организацию взаимных гастролей, творческие обмены и прочие проекты и мероприятия 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T22:34+0400

2021-09-30T22:34+0400

2021-09-30T22:34+0400

культура

грузия

азербайджан

грузино-азербайджанские отношения

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Азербайджанский государственный академический музыкальный театр и Грузинский государственный профессиональный драматический театр имени Георгия Эристави из Гори подписали творческий меморандум, сообщает Sputnik Азербайджан.Документ подписали директор музыкального театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев и художественный руководитель грузинского театра Давид Чхартишвили.По словам Алигисмета Лалаева, подписанный меморандум имеет большое значение с точки зрения взаимного сотрудничества.С гор Грузии во Францию: в Париже выступит гурийский театр >>"Несмотря на ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, коллектив академического музыкального театра строит планы на будущее и работает над внедрением новых форм творчества. Подписание меморандума между театрами Азербайджана и Грузии также свидетельствует об укреплении культурных связей между двумя странами. Уверен, что в ближайшее время этот меморандум принесет творческие плоды", - отметил Лалаев.Меморандум предусматривает организацию взаимных гастролей, творческие обмены и прочие проекты и мероприятия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, грузия, азербайджан, грузино-азербайджанские отношения