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Истек срок послаблений для мигрантов в России
Истек срок послаблений для мигрантов в России
Иностранцев, которые не урегулировали свой правовой статус, с 1 октября могут выдворить из страны 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T21:28+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Период послаблений для иностранных граждан, введенный в России из-за пандемии коронавируса, истек 30 сентября, сказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова.По ее словам, мигранты, находящиеся на территории РФ нелегально, должны посетить миграционные подразделения МВД и встать на учет.В отношении тех, кто после 30 сентября окажется на нелегальном положении, будут действовать нормы 115-го Федерального закона, позволяющего сотрудникам полиции принимать меры административного воздействия, вплоть до удаления иностранцев с территории РФ.По данным МВД, более одного миллиона мигрантов, оставшихся в России во время пандемии, урегулировали свой правовой статус на территории страны.Валентина Казакова уточнила, что для этой категории лиц, тех, кто пребывает на территории РФ легально, течение сроков разрешительных документов, если они заканчиваются - с 15 марта 2020 года по 30 сентября 2021-го - продлевается до 30 декабря 2021-го
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мвд россии, мигранты, новости из россии

Истек срок послаблений для мигрантов в России

21:28 30.09.2021 (обновлено: 21:35 30.09.2021)
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© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov / Перейти в фотобанкТрудовые мигранты. Посадка на поезд из Ростова-на-Дону в Узбекистан
Трудовые мигранты. Посадка на поезд из Ростова-на-Дону в Узбекистан - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov
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Иностранцев, которые не урегулировали свой правовой статус, с 1 октября могут выдворить из страны
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Период послаблений для иностранных граждан, введенный в России из-за пандемии коронавируса, истек 30 сентября, сказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова.
По ее словам, мигранты, находящиеся на территории РФ нелегально, должны посетить миграционные подразделения МВД и встать на учет.
В отношении тех, кто после 30 сентября окажется на нелегальном положении, будут действовать нормы 115-го Федерального закона, позволяющего сотрудникам полиции принимать меры административного воздействия, вплоть до удаления иностранцев с территории РФ.
"Семь миллионов иностранцев всего в России, мигранты которые приехали в РФ. Среди них есть легальные и незначительное число нелегальных", - рассказала Казакова журналистам.
По данным МВД, более одного миллиона мигрантов, оставшихся в России во время пандемии, урегулировали свой правовой статус на территории страны.
Валентина Казакова уточнила, что для этой категории лиц, тех, кто пребывает на территории РФ легально, течение сроков разрешительных документов, если они заканчиваются - с 15 марта 2020 года по 30 сентября 2021-го - продлевается до 30 декабря 2021-го
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