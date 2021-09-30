https://sputnik-georgia.ru/20210930/k-modulyu-nauka-vpervye-pristykovalsya-pilotiruemyy-korabl---video-260059820.html

К модулю "Наука" впервые пристыковался пилотируемый корабль - видео

К модулю "Наука" впервые пристыковался пилотируемый корабль - видео

Члены 65-й экспедиции МКС провели перестыковку пилотируемого корабля Союз МС-18 "Ю. А. Гагарин" от обращенного к Земле модуля "Рассвет" к многофункциональному... 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T20:08+0400

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"Союз МС-18" стал первым пилотируемым кораблем, пристыковавшимся к модулю "Наука", который вошел в состав МКС 29 июля.В состав экипажа вошли российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.По информации Роскосмоса, стыковка прошла с помощью системы ручного управления, а автономной полет судна длился 42 минуты.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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