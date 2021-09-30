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К модулю "Наука" впервые пристыковался пилотируемый корабль - видео
К модулю "Наука" впервые пристыковался пилотируемый корабль - видео
Члены 65-й экспедиции МКС провели перестыковку пилотируемого корабля Союз МС-18 "Ю. А. Гагарин" от обращенного к Земле модуля "Рассвет" к многофункциональному... 30.09.2021, Sputnik Грузия
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"Союз МС-18" стал первым пилотируемым кораблем, пристыковавшимся к модулю "Наука", который вошел в состав МКС 29 июля.В состав экипажа вошли российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.По информации Роскосмоса, стыковка прошла с помощью системы ручного управления, а автономной полет судна длился 42 минуты.
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К модулю "Наука" впервые пристыковался пилотируемый корабль
К модулю "Наука" впервые пристыковался пилотируемый корабль
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К модулю "Наука" впервые пристыковался пилотируемый корабль - видео

20:08 30.09.2021
10
© video: Ruptly
Члены 65-й экспедиции МКС провели перестыковку пилотируемого корабля Союз МС-18 "Ю. А. Гагарин" от обращенного к Земле модуля "Рассвет" к многофункциональному лабораторному модулю "Наука". Смотрите в видео захватывающие кадры
"Союз МС-18" стал первым пилотируемым кораблем, пристыковавшимся к модулю "Наука", который вошел в состав МКС 29 июля.
В состав экипажа вошли российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.
По информации Роскосмоса, стыковка прошла с помощью системы ручного управления, а автономной полет судна длился 42 минуты.
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