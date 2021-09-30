https://sputnik-georgia.ru/20210930/k-modulyu-nauka-vpervye-pristykovalsya-pilotiruemyy-korabl---video-260059820.html
К модулю "Наука" впервые пристыковался пилотируемый корабль - видео
К модулю "Наука" впервые пристыковался пилотируемый корабль - видео
Члены 65-й экспедиции МКС провели перестыковку пилотируемого корабля Союз МС-18 "Ю. А. Гагарин" от обращенного к Земле модуля "Рассвет" к многофункциональному... 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T20:08+0400
2021-09-30T20:08+0400
2021-09-30T20:08+0400
видео
мультимедиа
космос
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1e/260041585_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c9ec3207172e03859e4ec5d8f70b3c80.jpg
"Союз МС-18" стал первым пилотируемым кораблем, пристыковавшимся к модулю "Наука", который вошел в состав МКС 29 июля.В состав экипажа вошли российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.По информации Роскосмоса, стыковка прошла с помощью системы ручного управления, а автономной полет судна длился 42 минуты.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1e/260041585_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_192f2e429d4d42b154ae7aeb203facd3.jpg
К модулю "Наука" впервые пристыковался пилотируемый корабль
К модулю "Наука" впервые пристыковался пилотируемый корабль
2021-09-30T20:08+0400
true
PT1M45S
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, космос, роскосмос, видео
К модулю "Наука" впервые пристыковался пилотируемый корабль - видео
Члены 65-й экспедиции МКС провели перестыковку пилотируемого корабля Союз МС-18 "Ю. А. Гагарин" от обращенного к Земле модуля "Рассвет" к многофункциональному лабораторному модулю "Наука". Смотрите в видео захватывающие кадры
"Союз МС-18" стал первым пилотируемым кораблем, пристыковавшимся к модулю "Наука", который вошел в состав МКС 29 июля.
В состав экипажа вошли российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.
По информации Роскосмоса, стыковка прошла с помощью системы ручного управления, а автономной полет судна длился 42 минуты.