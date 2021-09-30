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https://sputnik-georgia.ru/20210930/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-30-sentyabrya-2021-259938204.html
Какой сегодня церковный праздник: 30 сентября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 30 сентября 2021
По православному церковному календарю 30 сентября отмечают день памяти cвятых Веры, Надежды, Любови, Софии, Феодотии, Агафоклии, Пелия, Нила, Зинона... 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T01:00+0400
2021-09-30T01:00+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Вера, Надежда, Любовь и СофияПо церковному календарю 30 сентября поминают мучениц Веру, Надежду, Любовь и мать их Софью, пострадавших за веру во II веке.Родились Вера, Надежда и Любовь в Италии. Их мать, София, была благочестивой вдовой и воспитывала дочерей в любви к Господу. Святые, не скрывая своей веры, открыто ее исповедали.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного &gt;&gt;&gt;Когда императору Адриану (117-138) донесли об этом, он приказал привести христианок в Рим. Император, призывая по очереди сестер, убеждал их принести жертву богине Артемиде, но юные девы, которым было 12, 10 и 9 лет, были непреклонны.Адриан приказал жестоко пытать девочек. Их бросали в котел с кипящей смолой и в раскаленную печь, жгли на железной решетке, но исповедницы, мужественно перенося истязания, остались непоколебимы. Всем троим после пыток отрубили головы.Софию заставили смотреть на пытки и казнь дочерей, а затем, чтобы продлить ее мучения, разрешили забрать их тела. Она похоронила девочек за городом на высоком месте. Святая через три скончалась на могиле дочерей. Произошло это примерно в 137 году.Феодотия НикейскаяПо церковному календарю 30 сентября поминают мученицу Феодотию, пострадавшую при императоре Александре Севере (222-235).Родилась и жила будущая cвятая в Каппадокии. Когда правителю донесли, что богатая женщина исповедует Христа, он призвал Феодотию и убеждал ее отречься. Видя безуспешность уговоров, язычник приказал женщину пытать, а затем, заковав в цепи, бросить в темницу.Через восемь дней cвятую подвергли новым пыткам. Видя, что истязания не способны нанести ей вреда и принудить отречься, озлобленный правитель велел ее обезглавить. Произошло это примерно в 230 году.АгафоклияПо церковному календарю 30 сентября поминают мученицу Агафоклию, пострадавшую за веру.Агафоклия в доме некоего христианина Николая была рабыней. Жена господина – Павлина – была язычницей и преследовала рабыню-христианку. Павлина восемь лет жестоко избивала рабыню, требуя поклониться идолам.Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания &gt;&gt;&gt;Однажды в ярости переломив молотком рабыне ребра, она отрезала ей язык и морила голодом в темнице. Но дева не умирала, так как птицы каждый день приносили ей пищу. Однажды обезумев окончательно от злобы, Павлина вошла в темницу и убила мученицу. Время смерти святой точно неизвестно.Святые мученикиПо церковному календарю 30 сентября поминают епископов Египетских Пелия и Нила, пресвитера Зинона, Патермуфия, Илию и других мучеников, пострадавших при императоре Максимиане Галерии (305-311).Фирмилиан – правитель Палестины, во время преследования христиан захватил 156 человек, большинство из которых были египтяне.Исповедников подвергли жестоким пыткам. Мученикам выкололи глаза, подрезали на ногах жилы и так далее. После истязаний 100 мучеников обезглавили, а остальных сожгли. Произошло это примерно в 310 году.ИмениныПо церковному календарю 30 сентября именины отмечают Александра, Вера, Любовь, Ирина, Надежда, Софья Иоанн, Илья, Павел, Никодим, Серафим и Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 30 сентября 2021

01:00 30.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliМонастырь Джвари
Монастырь Джвари - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По православному церковному календарю 30 сентября отмечают день памяти cвятых Веры, Надежды, Любови, Софии, Феодотии, Агафоклии, Пелия, Нила, Зинона, Патермуфия, Илии и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Вера, Надежда, Любовь и София

По церковному календарю 30 сентября поминают мучениц Веру, Надежду, Любовь и мать их Софью, пострадавших за веру во II веке.
Родились Вера, Надежда и Любовь в Италии. Их мать, София, была благочестивой вдовой и воспитывала дочерей в любви к Господу. Святые, не скрывая своей веры, открыто ее исповедали.
Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>
Когда императору Адриану (117-138) донесли об этом, он приказал привести христианок в Рим. Император, призывая по очереди сестер, убеждал их принести жертву богине Артемиде, но юные девы, которым было 12, 10 и 9 лет, были непреклонны.
Адриан приказал жестоко пытать девочек. Их бросали в котел с кипящей смолой и в раскаленную печь, жгли на железной решетке, но исповедницы, мужественно перенося истязания, остались непоколебимы. Всем троим после пыток отрубили головы.
Софию заставили смотреть на пытки и казнь дочерей, а затем, чтобы продлить ее мучения, разрешили забрать их тела. Она похоронила девочек за городом на высоком месте. Святая через три скончалась на могиле дочерей. Произошло это примерно в 137 году.

Феодотия Никейская

По церковному календарю 30 сентября поминают мученицу Феодотию, пострадавшую при императоре Александре Севере (222-235).
Родилась и жила будущая cвятая в Каппадокии. Когда правителю донесли, что богатая женщина исповедует Христа, он призвал Феодотию и убеждал ее отречься. Видя безуспешность уговоров, язычник приказал женщину пытать, а затем, заковав в цепи, бросить в темницу.
Через восемь дней cвятую подвергли новым пыткам. Видя, что истязания не способны нанести ей вреда и принудить отречься, озлобленный правитель велел ее обезглавить. Произошло это примерно в 230 году.

Агафоклия

По церковному календарю 30 сентября поминают мученицу Агафоклию, пострадавшую за веру.
Агафоклия в доме некоего христианина Николая была рабыней. Жена господина – Павлина – была язычницей и преследовала рабыню-христианку. Павлина восемь лет жестоко избивала рабыню, требуя поклониться идолам.
Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>
Однажды в ярости переломив молотком рабыне ребра, она отрезала ей язык и морила голодом в темнице. Но дева не умирала, так как птицы каждый день приносили ей пищу. Однажды обезумев окончательно от злобы, Павлина вошла в темницу и убила мученицу. Время смерти святой точно неизвестно.

Святые мученики

По церковному календарю 30 сентября поминают епископов Египетских Пелия и Нила, пресвитера Зинона, Патермуфия, Илию и других мучеников, пострадавших при императоре Максимиане Галерии (305-311).
Фирмилиан – правитель Палестины, во время преследования христиан захватил 156 человек, большинство из которых были египтяне.
Исповедников подвергли жестоким пыткам. Мученикам выкололи глаза, подрезали на ногах жилы и так далее. После истязаний 100 мучеников обезглавили, а остальных сожгли. Произошло это примерно в 310 году.

Именины

По церковному календарю 30 сентября именины отмечают Александра, Вера, Любовь, Ирина, Надежда, Софья Иоанн, Илья, Павел, Никодим, Серафим и Феодосий.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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