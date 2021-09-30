Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
"Кровавыми баннерами" в Грузии заинтересовалась Служба Госаудита
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© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili"Кровавые баннеры" на тбилисских улицах, предвыборная реклама
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Ранее с жалобой на баннеры в ЦИК обратились наблюдатели и оппозиционные партии
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Служба государственного аудита Грузии начала следствие в связи со скандальными баннерами, которые появились на улицах страны в преддверии выборов, об этом говорится в промежуточном отчете ведомства.
За несколько недель до выборов в Грузии появились баннеры с надписями "Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!" и коллажем, на котором изображены председатели оппозиции и СМИ в окружении пятен кровавого цвета. Оплатил баннеры бизнесмен Михаил Габриадзе. А в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что не имеют никакого отношения к данным плакатам.
Как отмечено в промежуточном отчете Службы Госаудита, размешенный на указанных баннерах материал направлен на сдерживание поддержки ряда политических сил.
"Служба госаудита возбудила административное дело для определения законности расходов, понесенных с целю размещения вышеуказанных баннеров. Служба государственного аудита запросила у компании, которая владеет местами размещения баннеров информацию о заказчике баннеров, о выделенных для их размещения местах, тираже, сроках и стоимости размещения", – отмечено в информации.
Ранее Центральная избирательная комиссии Грузии не посчитала скандальные баннеры, появившиеся на улицах Грузии перед выборами, предвыборной рекламой и частью предвыборной программы.
В Центризбиркоме отмечают, что баннеры нельзя считать предвыборными обещаниями, и они не нарушают закона, хотя и тиражируют неприемлемый для ЦИК язык ненависти.
С жалобой на баннеры в ЦИК Грузии обратились наблюдатели и партии "Единое национальное движение" и "Время".
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