https://sputnik-georgia.ru/20210930/krovavymi-bannerami-v-gruzii-zainteresovalas-sluzhba-gosaudita-260036975.html

"Кровавыми баннерами" в Грузии заинтересовалась Служба Госаудита

"Кровавыми баннерами" в Грузии заинтересовалась Служба Госаудита

Ранее с жалобой на баннеры в ЦИК обратились наблюдатели и оппозиционные партии 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T13:37+0400

2021-09-30T13:37+0400

2021-09-30T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Служба государственного аудита Грузии начала следствие в связи со скандальными баннерами, которые появились на улицах страны в преддверии выборов, об этом говорится в промежуточном отчете ведомства.За несколько недель до выборов в Грузии появились баннеры с надписями "Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!" и коллажем, на котором изображены председатели оппозиции и СМИ в окружении пятен кровавого цвета. Оплатил баннеры бизнесмен Михаил Габриадзе. А в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что не имеют никакого отношения к данным плакатам.Как отмечено в промежуточном отчете Службы Госаудита, размешенный на указанных баннерах материал направлен на сдерживание поддержки ряда политических сил.Ранее Центральная избирательная комиссии Грузии не посчитала скандальные баннеры, появившиеся на улицах Грузии перед выборами, предвыборной рекламой и частью предвыборной программы.В Центризбиркоме отмечают, что баннеры нельзя считать предвыборными обещаниями, и они не нарушают закона, хотя и тиражируют неприемлемый для ЦИК язык ненависти.С жалобой на баннеры в ЦИК Грузии обратились наблюдатели и партии "Единое национальное движение" и "Время".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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