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Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20210930/krovavymi-bannerami-v-gruzii-zainteresovalas-sluzhba-gosaudita-260036975.html
"Кровавыми баннерами" в Грузии заинтересовалась Служба Госаудита
"Кровавыми баннерами" в Грузии заинтересовалась Служба Госаудита
Ранее с жалобой на баннеры в ЦИК обратились наблюдатели и оппозиционные партии 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T13:37+0400
2021-09-30T13:37+0400
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местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Служба государственного аудита Грузии начала следствие в связи со скандальными баннерами, которые появились на улицах страны в преддверии выборов, об этом говорится в промежуточном отчете ведомства.За несколько недель до выборов в Грузии появились баннеры с надписями "Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!" и коллажем, на котором изображены председатели оппозиции и СМИ в окружении пятен кровавого цвета. Оплатил баннеры бизнесмен Михаил Габриадзе. А в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что не имеют никакого отношения к данным плакатам.Как отмечено в промежуточном отчете Службы Госаудита, размешенный на указанных баннерах материал направлен на сдерживание поддержки ряда политических сил.Ранее Центральная избирательная комиссии Грузии не посчитала скандальные баннеры, появившиеся на улицах Грузии перед выборами, предвыборной рекламой и частью предвыборной программы.В Центризбиркоме отмечают, что баннеры нельзя считать предвыборными обещаниями, и они не нарушают закона, хотя и тиражируют неприемлемый для ЦИК язык ненависти.С жалобой на баннеры в ЦИК Грузии обратились наблюдатели и партии "Единое национальное движение" и "Время".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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"Кровавыми баннерами" в Грузии заинтересовалась Служба Госаудита

13:37 30.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili"Кровавые баннеры" на тбилисских улицах, предвыборная реклама
Кровавые баннеры на тбилисских улицах, предвыборная реклама - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Ранее с жалобой на баннеры в ЦИК обратились наблюдатели и оппозиционные партии
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Служба государственного аудита Грузии начала следствие в связи со скандальными баннерами, которые появились на улицах страны в преддверии выборов, об этом говорится в промежуточном отчете ведомства.
За несколько недель до выборов в Грузии появились баннеры с надписями "Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!" и коллажем, на котором изображены председатели оппозиции и СМИ в окружении пятен кровавого цвета. Оплатил баннеры бизнесмен Михаил Габриадзе. А в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что не имеют никакого отношения к данным плакатам.
Как отмечено в промежуточном отчете Службы Госаудита, размешенный на указанных баннерах материал направлен на сдерживание поддержки ряда политических сил.

"Служба госаудита возбудила административное дело для определения законности расходов, понесенных с целю размещения вышеуказанных баннеров. Служба государственного аудита запросила у компании, которая владеет местами размещения баннеров информацию о заказчике баннеров, о выделенных для их размещения местах, тираже, сроках и стоимости размещения", – отмечено в информации.

Ранее Центральная избирательная комиссии Грузии не посчитала скандальные баннеры, появившиеся на улицах Грузии перед выборами, предвыборной рекламой и частью предвыборной программы.
В Центризбиркоме отмечают, что баннеры нельзя считать предвыборными обещаниями, и они не нарушают закона, хотя и тиражируют неприемлемый для ЦИК язык ненависти.
С жалобой на баннеры в ЦИК Грузии обратились наблюдатели и партии "Единое национальное движение" и "Время".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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