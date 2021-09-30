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Магнитные бури в октябре 2021: неблагоприятные дни, что делать
Магнитные бури в октябре 2021: неблагоприятные дни, что делать
Магнитные бури в октябре 2021 года негативное влияние окажут на многих людей, особенно на метеозависимых, которые реагируют на любые изменения погоды 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T18:16+0400
2021-09-30T18:16+0400
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Зная точные даты магнитных бурь в октябре, можно заранее подготовиться к ним и облегчить свое состояние в неблагоприятные дни.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда в октябре ожидаются магнитные бури и что нужно делать в неблагоприятные дни.Магнитные бури в октябреВ октябре 2021 года, по предварительным прогнозам, ожидается несколько магнитных бурь.Первая магнитная буря в октябре, по прогнозу специалистов, ожидается 8 числа - геомагнитное возмущение ожидается средней силы.Следующая магнитная буря ожидается 11 октября - геомагнитное возмущение, по прогнозу, будет невысоким и почувствовать его смогут только лица, зависимые от погоды.Самую затяжную магнитную бурю в октябре, специалисты прогнозируют с 15 по 20 число. Пик магнитной бури придется на 19 октября – по прогнозу, сила удара оценивается в пять баллов.Последняя магнитная буря, по предварительному прогнозу, пройдет 29-30 октября – геомагнитное возмущение ожидается средней силы.Все остальные дни в октябре будут стабильными и без активных всплесков на Солнце.Неблагоприятные дни – что делатьПо статистике, на магнитные бури реагируют до 70% жителей Земли, но серьезную проблему активные всплески на Солнце, представляют для тех, кто реагирует на любые изменения погоды. Соответственно, у большинства людей, в неблагоприятные дни, бывают перепады настроения, незначительные недомогания и проблемы со сном. А метеозависимым людям, а также лицам с хроническими заболеваниями и психическими проблемами, нужно позаботиться о своем здоровье.Испытывать судьбу в неблагоприятные дни не стоит и здоровым людям – специалисты советуют во время магнитных бурь не перегружать себя тяжелой пищей, алкоголем, кофеином и сигаретами.В целом, медики советуют всем начать неблагоприятный день с контрастного душа, а накануне - принять теплую ванну и хорошо выспаться.Головная боль – это проблема, которая чаще всего беспокоит людей в период магнитных бурь. Чтобы предупредить эту проблемы, специалисты советуют, в неблагоприятные дни, сделать гимнастику, заняться йогой, устроить утреннюю пробежку или просто прогуляться. Легкая физическая активность улучшит циркуляцию крови в организме и спасет от плохого самочувствия.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки

Магнитные бури в октябре 2021: неблагоприятные дни, что делать

18:16 30.09.2021
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© AP Photo / Rick BowmerСолнечные и магнитные бури. Снято в США в Портленде
Солнечные и магнитные бури. Снято в США в Портленде - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / Rick Bowmer
Магнитные бури в октябре 2021 года негативное влияние окажут на многих людей, особенно на метеозависимых, которые реагируют на любые изменения погоды
Зная точные даты магнитных бурь в октябре, можно заранее подготовиться к ним и облегчить свое состояние в неблагоприятные дни.
Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда в октябре ожидаются магнитные бури и что нужно делать в неблагоприятные дни.

Магнитные бури в октябре

В октябре 2021 года, по предварительным прогнозам, ожидается несколько магнитных бурь.
Первая магнитная буря в октябре, по прогнозу специалистов, ожидается 8 числа - геомагнитное возмущение ожидается средней силы.
Следующая магнитная буря ожидается 11 октября - геомагнитное возмущение, по прогнозу, будет невысоким и почувствовать его смогут только лица, зависимые от погоды.
© AFP / Caitlin O'Hara/Getty ImagesЗакат в штате Аризона
Закат в штате Аризона - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Закат в штате Аризона
© AFP / Caitlin O'Hara/Getty Images
Самую затяжную магнитную бурю в октябре, специалисты прогнозируют с 15 по 20 число. Пик магнитной бури придется на 19 октября – по прогнозу, сила удара оценивается в пять баллов.
Последняя магнитная буря, по предварительному прогнозу, пройдет 29-30 октября – геомагнитное возмущение ожидается средней силы.
Все остальные дни в октябре будут стабильными и без активных всплесков на Солнце.

Неблагоприятные дни – что делать

По статистике, на магнитные бури реагируют до 70% жителей Земли, но серьезную проблему активные всплески на Солнце, представляют для тех, кто реагирует на любые изменения погоды. Соответственно, у большинства людей, в неблагоприятные дни, бывают перепады настроения, незначительные недомогания и проблемы со сном. А метеозависимым людям, а также лицам с хроническими заболеваниями и психическими проблемами, нужно позаботиться о своем здоровье.
Испытывать судьбу в неблагоприятные дни не стоит и здоровым людям – специалисты советуют во время магнитных бурь не перегружать себя тяжелой пищей, алкоголем, кофеином и сигаретами.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЗакат на Черном море
Закат на Черном море - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Закат на Черном море
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В целом, медики советуют всем начать неблагоприятный день с контрастного душа, а накануне - принять теплую ванну и хорошо выспаться.
Головная боль – это проблема, которая чаще всего беспокоит людей в период магнитных бурь. Чтобы предупредить эту проблемы, специалисты советуют, в неблагоприятные дни, сделать гимнастику, заняться йогой, устроить утреннюю пробежку или просто прогуляться. Легкая физическая активность улучшит циркуляцию крови в организме и спасет от плохого самочувствия.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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