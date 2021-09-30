https://sputnik-georgia.ru/20210930/marsel---galatasaray-prognoz-na-match-ligi-evropy-uefa-260014900.html
"Марсель" - "Галатасарай": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА
"Марсель" - "Галатасарай": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА
Французский "Марсель" и стамбульский "Галатасарай" – это соперники московского "Локомотива" и римского "Лацио" по группе "Е" в Лиге Европы УЕФА 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T09:36+0400
2021-09-30T09:36+0400
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"Марсель" в первом туре гостил в столице России и имел отличные шансы, чтобы увезти из Москвы три очка. Последние полчаса гости играли в большинстве, забили гол, но пропустили в самой концовке.А вот "Галатасарай", который не считался фаворитом в домашнем матче против "Лацио", неожиданно для многих сумел одержать победу, благодаря нелепейшему автоголу голкипера итальянцев – Стракоше. Гости имели несколько неплохих возможностей, чтобы зацепиться хотя бы за ничью, но "Галатасарай" выстоял и стал лидером группы.После старта в Лиге Европы "Марсель" провел три матча, в которых по разу выиграл, проиграл и разошелся миром с "Анже" (0:0). Что касается "Галатасарая", то турки проиграли две встречи и только в последнем туре взяли верх над "Гезтепе" (2:1).В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу "Марселя" можно поставить с коэффициентом 1,66 (против 5,15 у "Галатасарая"). Как мне кажется, такой расклад сил вполне логичен.Дело в том, что "Галатасарай" пропускает больше гола три гостевые встречи подряд. Кроме того, подопечные Терима получили два или более мяча в свои ворота в пяти из семи матчей сезона на выезде.Как мне кажется, при такой слабой обороне турецкой команды, было бы неплохо рассмотреть вариант, при котором "Марсель", как минимум дважды сумеет поразить ворота гостей.Ставка: "Марсель" забьет минимум два гола за 1,75.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, футбол, прогнозы результатов футбольных матчей
"Марсель" - "Галатасарай": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА
Французский "Марсель" и стамбульский "Галатасарай" – это соперники московского "Локомотива" и римского "Лацио" по группе "Е" в Лиге Европы УЕФА
"Марсель" в первом туре гостил в столице России и имел отличные шансы, чтобы увезти из Москвы три очка. Последние полчаса гости играли в большинстве, забили гол, но пропустили в самой концовке.
А вот "Галатасарай", который не считался фаворитом в домашнем матче против "Лацио", неожиданно для многих сумел одержать победу, благодаря нелепейшему автоголу голкипера итальянцев – Стракоше. Гости имели несколько неплохих возможностей, чтобы зацепиться хотя бы за ничью, но "Галатасарай" выстоял и стал лидером группы.
После старта в Лиге Европы "Марсель" провел три матча, в которых по разу выиграл, проиграл и разошелся миром с "Анже" (0:0). Что касается "Галатасарая", то турки проиграли две встречи и только в последнем туре взяли верх над "Гезтепе" (2:1).
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу "Марселя" можно поставить с коэффициентом 1,66 (против 5,15 у "Галатасарая"). Как мне кажется, такой расклад сил вполне логичен.
Дело в том, что "Галатасарай" пропускает больше гола три гостевые встречи подряд. Кроме того, подопечные Терима получили два или более мяча в свои ворота в пяти из семи матчей сезона на выезде.
Как мне кажется, при такой слабой обороне турецкой команды, было бы неплохо рассмотреть вариант, при котором "Марсель", как минимум дважды сумеет поразить ворота гостей.
Ставка: "Марсель" забьет минимум два гола за 1,75.
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