https://sputnik-georgia.ru/20210930/marsel---galatasaray-prognoz-na-match-ligi-evropy-uefa-260014900.html

"Марсель" - "Галатасарай": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

"Марсель" - "Галатасарай": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

Французский "Марсель" и стамбульский "Галатасарай" – это соперники московского "Локомотива" и римского "Лацио" по группе "Е" в Лиге Европы УЕФА 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T09:36+0400

2021-09-30T09:36+0400

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"Марсель" в первом туре гостил в столице России и имел отличные шансы, чтобы увезти из Москвы три очка. Последние полчаса гости играли в большинстве, забили гол, но пропустили в самой концовке.А вот "Галатасарай", который не считался фаворитом в домашнем матче против "Лацио", неожиданно для многих сумел одержать победу, благодаря нелепейшему автоголу голкипера итальянцев – Стракоше. Гости имели несколько неплохих возможностей, чтобы зацепиться хотя бы за ничью, но "Галатасарай" выстоял и стал лидером группы.После старта в Лиге Европы "Марсель" провел три матча, в которых по разу выиграл, проиграл и разошелся миром с "Анже" (0:0). Что касается "Галатасарая", то турки проиграли две встречи и только в последнем туре взяли верх над "Гезтепе" (2:1).В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу "Марселя" можно поставить с коэффициентом 1,66 (против 5,15 у "Галатасарая"). Как мне кажется, такой расклад сил вполне логичен.Дело в том, что "Галатасарай" пропускает больше гола три гостевые встречи подряд. Кроме того, подопечные Терима получили два или более мяча в свои ворота в пяти из семи матчей сезона на выезде.Как мне кажется, при такой слабой обороне турецкой команды, было бы неплохо рассмотреть вариант, при котором "Марсель", как минимум дважды сумеет поразить ворота гостей.Ставка: "Марсель" забьет минимум два гола за 1,75.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, футбол, прогнозы результатов футбольных матчей