Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Грузия за два дня до выборов: страсти накаляются - подробности
https://sputnik-georgia.ru/20210930/medikamenty-v-gruzii-budut-kachestvennee--farmkompanii-oznakomili-s-novshestvami-260016934.html
Медикаменты в Грузии будут качественнее – фармкомпании ознакомили с новшествами
Медикаменты в Грузии будут качественнее – фармкомпании ознакомили с новшествами
Власти Грузии намерены улучшить качество производимых медикаментов и увеличить экспортный потенциал страны 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T10:33+0400
2021-09-30T10:33+0400
грузия
евросоюз
общество
новости
здравоохранение в грузии
аптека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/1c/250186426_0:93:1763:1085_1920x0_80_0_0_4885f8d8b74984ac387e51c38a685a46.jpg
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. С 1 января 2022 года в Грузии входит в силу требование для фармкомпаний, обязывающее соблюдать новые стандарты, говорится в сообщении пресс-службы минздрава.В Грузии с начала года выявили 62 факта незаконной фармацевтической деятельности&gt;&gt;В минздраве Грузии состоялась встреча с членами фармацевтических учреждений и ассоциаций. Главной темой встречи было внедрение хорошей производственной практики (GMP) и хорошей дистрибуторской практики (GDP).В ведомстве уверены, что данная инициатива значительно улучшит качество производимых в Грузии медикаментов и увеличит экспортный потенциал страны.На встрече стороны договорились, что будет создана рабочая группа, которая рассмотрит технические вопросы перехода на GMP и GDP стандарты.Директор Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Заал Капанадзе отметил, что данная инициатива поможет предоставить населению качественные, безопасные и эффективные лечебные средства.Переход на GMP стандарт планировалось с 2016 года, однако, по просьбе фармучреждений, данное решение сначала было перенесено до 1 января 2018 года, а затем до 1 января 2022 года.Внедрением GMP/GDP Грузия признает стандарты Евросоюза в контроле качества фармацевтической продукции. Наличие GMP практики дает возможность Грузии стать членом "Системы сотрудничества фармацевтических инспекций" (PIC\S), в которой представлены страны с высшими стандартами качества медикаментов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/1c/250186426_97:0:1666:1177_1920x0_80_0_0_e596dfd84dabbcb1741ebaa69a756469.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, евросоюз, общество, новости, здравоохранение в грузии, аптека

Медикаменты в Грузии будут качественнее – фармкомпании ознакомили с новшествами

10:33 30.09.2021
316
© photo: Sputnik / Viktor KaminskyЭпидемия коронавируса - продавщица в аптеке в маске
Эпидемия коронавируса - продавщица в аптеке в маске - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky
Власти Грузии намерены улучшить качество производимых медикаментов и увеличить экспортный потенциал страны
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. С 1 января 2022 года в Грузии входит в силу требование для фармкомпаний, обязывающее соблюдать новые стандарты, говорится в сообщении пресс-службы минздрава.
В Грузии с начала года выявили 62 факта незаконной фармацевтической деятельности>>
В минздраве Грузии состоялась встреча с членами фармацевтических учреждений и ассоциаций. Главной темой встречи было внедрение хорошей производственной практики (GMP) и хорошей дистрибуторской практики (GDP).
В ведомстве уверены, что данная инициатива значительно улучшит качество производимых в Грузии медикаментов и увеличит экспортный потенциал страны.

"Многолетний опыт показывает, насколько важно качественное лекарство и правильный процесс доставки. Многие постсоветские страны перешли на этот стандарт в 2014 и 2019 годах, поэтому важно, чтобы грузинский бизнес не потерял свою экспортную долю", – заявила глава минздрава Екатерина Тикарадзе на встрече с фармацевтами.

На встрече стороны договорились, что будет создана рабочая группа, которая рассмотрит технические вопросы перехода на GMP и GDP стандарты.
Директор Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Заал Капанадзе отметил, что данная инициатива поможет предоставить населению качественные, безопасные и эффективные лечебные средства.
Переход на GMP стандарт планировалось с 2016 года, однако, по просьбе фармучреждений, данное решение сначала было перенесено до 1 января 2018 года, а затем до 1 января 2022 года.
Внедрением GMP/GDP Грузия признает стандарты Евросоюза в контроле качества фармацевтической продукции. Наличие GMP практики дает возможность Грузии стать членом "Системы сотрудничества фармацевтических инспекций" (PIC\S), в которой представлены страны с высшими стандартами качества медикаментов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
110000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:24"Классический пример дезинформации" – Гарибашвили ответил на слухи об отмене безвиза с ЕС
11:53В Сванети ограбили лагерь российских и украинских альпинистов
11:37COVID-статистика в Грузии: за сутки выздоровевших больше инфицированных
11:22VIP-места возрастом 1800 лет: археологи обнаружили в Турции необычную находку
11:06Сколько человек в Грузии готовятся встретить Саакашвили?
10:49Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 743
10:33Медикаменты в Грузии будут качественнее – фармкомпании ознакомили с новшествами
09:20Курс лари на четверг – 3,1228 GEL/$1
09:01"Слава Богу, я уже 9 месяцев не в "Мечте" – Гахария в центре нового скандала
08:38Торнадо на севере Германии: пострадали шесть человек - видео с места ЧП
08:26В Грузии произошло землетрясение
07:01Выборы 2021 в Грузии: назван состав делегации наблюдателей Европарламента
ВчераСборная Греции по футболу начала подготовку к матчу против Грузии
ВчераСкандал с тайными записями в Грузии: Патриархия обвиняет СМИ и требует наказания
ВчераГрузия примет учения Еternity-2021
ВчераГлава МИД: Грузии не грозит отмена безвиза с ЕС
ВчераВыборы и пандемия: как пройдет голосование в Грузии
ВчераБизнес, культура и взаимопонимание: Грузия и Азербайджан оформили ряд договоренностей
ВчераУдаление каналов RT с YouTube: в ОБСЕ напомнили о свободе слова
ВчераГрузинский ансамбль танца и песни "Рустави" даст концерты на Украине