https://sputnik-georgia.ru/20210930/medikamenty-v-gruzii-budut-kachestvennee--farmkompanii-oznakomili-s-novshestvami-260016934.html

Медикаменты в Грузии будут качественнее – фармкомпании ознакомили с новшествами

Медикаменты в Грузии будут качественнее – фармкомпании ознакомили с новшествами

Власти Грузии намерены улучшить качество производимых медикаментов и увеличить экспортный потенциал страны 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T10:33+0400

2021-09-30T10:33+0400

2021-09-30T10:33+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. С 1 января 2022 года в Грузии входит в силу требование для фармкомпаний, обязывающее соблюдать новые стандарты, говорится в сообщении пресс-службы минздрава.В Грузии с начала года выявили 62 факта незаконной фармацевтической деятельности>>В минздраве Грузии состоялась встреча с членами фармацевтических учреждений и ассоциаций. Главной темой встречи было внедрение хорошей производственной практики (GMP) и хорошей дистрибуторской практики (GDP).В ведомстве уверены, что данная инициатива значительно улучшит качество производимых в Грузии медикаментов и увеличит экспортный потенциал страны.На встрече стороны договорились, что будет создана рабочая группа, которая рассмотрит технические вопросы перехода на GMP и GDP стандарты.Директор Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Заал Капанадзе отметил, что данная инициатива поможет предоставить населению качественные, безопасные и эффективные лечебные средства.Переход на GMP стандарт планировалось с 2016 года, однако, по просьбе фармучреждений, данное решение сначала было перенесено до 1 января 2018 года, а затем до 1 января 2022 года.Внедрением GMP/GDP Грузия признает стандарты Евросоюза в контроле качества фармацевтической продукции. Наличие GMP практики дает возможность Грузии стать членом "Системы сотрудничества фармацевтических инспекций" (PIC\S), в которой представлены страны с высшими стандартами качества медикаментов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, евросоюз, общество, новости, здравоохранение в грузии, аптека