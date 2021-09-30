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Невеселый сентябрь: жители Грузии по-прежнему в масках - фото
Невеселый сентябрь: жители Грузии по-прежнему в масках - фото
Что зимой и летом одним цветом? Теперь ответом на этот вопрос может быть не только "елочка", но и "защитная маска". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как с... 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T16:30+0400
2021-09-30T16:30+0400
2021-09-30T16:49+0400
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Жители Грузии по-прежнему выходят на улицы в масках из-за пандемии коронавируса. Эпидемиологи предупреждают, что с началом осенних холодов и снижением иммунитета количество заболевших на фоне традиционных респираторных заболеваний может возрасти. Врачи призывают население делать также прививки от гриппа, помимо вакцинации от COVID-19. Это тоже поможет защитить организм.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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грузия, фотоленты, новости в фотографиях, ограничения из-за коронавируса, фото
Невеселый сентябрь: жители Грузии по-прежнему в масках - фото 16:30 30.09.2021 (обновлено: 16:49 30.09.2021)
Что зимой и летом одним цветом? Теперь ответом на этот вопрос может быть не только "елочка", но и "защитная маска". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как с началом осени жители Тбилиси переживают затянувшуюся эпидемию коронавируса
Жители Грузии по-прежнему выходят на улицы в масках из-за пандемии коронавируса. Эпидемиологи предупреждают, что с началом осенних холодов и снижением иммунитета количество заболевших на фоне традиционных респираторных заболеваний может возрасти. Врачи призывают население делать также прививки от гриппа, помимо вакцинации от COVID-19. Это тоже поможет защитить организм.
© photo: Sputnik / Stringer
В субботу в Грузии пройдут выборы в местные органы власти, несмотря на пандемию коронавируса.
В субботу в Грузии пройдут выборы в местные органы власти, несмотря на пандемию коронавируса.
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Город тем временем живет своей жизнью. Стало заметно больше туристов. На фото - машина с российскими номерами на одной из тбилисских улиц.
Город тем временем живет своей жизнью. Стало заметно больше туристов. На фото - машина с российскими номерами на одной из тбилисских улиц.
© photo: Sputnik / Stringer
Люди в масках ходят в магазины за покупками. Ездят в общественном транспорте тоже в масках.
Люди в масках ходят в магазины за покупками. Ездят в общественном транспорте тоже в масках.
© photo: Sputnik / Stringer
Никому не нравится такая ситуация, но правила приходится соблюдать.
Никому не нравится такая ситуация, но правила приходится соблюдать.
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В августе властям даже пришлось отменять движение общественного транспорта из-за резкого роста количества зараженных.
В августе властям даже пришлось отменять движение общественного транспорта из-за резкого роста количества зараженных.
© photo: Sputnik / Stringer
Но сегодня статистика новых заболеваний снижается, городской транспорт вновь заработал. Хотя ношение масок по-прежнему обязательно и на улице, и в открытых пространствах.
Но сегодня статистика новых заболеваний снижается, городской транспорт вновь заработал. Хотя ношение масок по-прежнему обязательно и на улице, и в открытых пространствах.
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Но не все следуют правилам даже в помещениям и в торговых центрах, где довольно многолюдно,
Но не все следуют правилам даже в помещениям и в торговых центрах, где довольно многолюдно,
© photo: Sputnik / Stringer
Но все же большая часть людей правила по ношению масок соблюдает.
Но все же большая часть людей правила по ношению масок соблюдает.
© photo: Sputnik / Stringer
И старые, и молодые - соблюдение масочного режима зависит не от возраста, а от личной позиции и поведения.
И старые, и молодые - соблюдение масочного режима зависит не от возраста, а от личной позиции и поведения.
© photo: Sputnik / Stringer
Так и приходится пока жить, с закрытыми наполовину лицами.
Так и приходится пока жить, с закрытыми наполовину лицами.
© photo: Sputnik / Stringer
Несмотря на неудобства, жизнь продолжается. Она приносит и хорошие новости, люди радуются и отмечают праздники. Но собираться большими группами по-прежнему нельзя.
Несмотря на неудобства, жизнь продолжается. Она приносит и хорошие новости, люди радуются и отмечают праздники. Но собираться большими группами по-прежнему нельзя.
© photo: Sputnik / Stringer
Эпидемиологи тем временем призывают всех быть внимательными и делать прививки не только от коронавируса, но и от гриппа. Так как приближаются зимние холода.
Эпидемиологи тем временем призывают всех быть внимательными и делать прививки не только от коронавируса, но и от гриппа. Так как приближаются зимние холода.