https://sputnik-georgia.ru/20210930/neveselyy-sentyabr-zhiteli-gruzii-po-prezhnemu-v-maskakh---foto-260048589.html

Невеселый сентябрь: жители Грузии по-прежнему в масках - фото

Невеселый сентябрь: жители Грузии по-прежнему в масках - фото

Что зимой и летом одним цветом? Теперь ответом на этот вопрос может быть не только "елочка", но и "защитная маска". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как с... 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T16:30+0400

2021-09-30T16:30+0400

2021-09-30T16:49+0400

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Жители Грузии по-прежнему выходят на улицы в масках из-за пандемии коронавируса. Эпидемиологи предупреждают, что с началом осенних холодов и снижением иммунитета количество заболевших на фоне традиционных респираторных заболеваний может возрасти. Врачи призывают население делать также прививки от гриппа, помимо вакцинации от COVID-19. Это тоже поможет защитить организм.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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