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Грузия за два дня до выборов: страсти накаляются - подробности
Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией.
https://sputnik-georgia.ru/20210930/neveselyy-sentyabr-zhiteli-gruzii-po-prezhnemu-v-maskakh---foto-260048589.html
Невеселый сентябрь: жители Грузии по-прежнему в масках - фото
Невеселый сентябрь: жители Грузии по-прежнему в масках - фото
Что зимой и летом одним цветом? Теперь ответом на этот вопрос может быть не только "елочка", но и "защитная маска". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как с... 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T16:30+0400
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фотоленты
новости в фотографиях
ограничения из-за коронавируса
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Жители Грузии по-прежнему выходят на улицы в масках из-за пандемии коронавируса. Эпидемиологи предупреждают, что с началом осенних холодов и снижением иммунитета количество заболевших на фоне традиционных респираторных заболеваний может возрасти. Врачи призывают население делать также прививки от гриппа, помимо вакцинации от COVID-19. Это тоже поможет защитить организм.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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грузия, фотоленты, новости в фотографиях, ограничения из-за коронавируса, фото

Невеселый сентябрь: жители Грузии по-прежнему в масках - фото

16:30 30.09.2021 (обновлено: 16:49 30.09.2021)
210
Что зимой и летом одним цветом? Теперь ответом на этот вопрос может быть не только "елочка", но и "защитная маска". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как с началом осени жители Тбилиси переживают затянувшуюся эпидемию коронавируса
Жители Грузии по-прежнему выходят на улицы в масках из-за пандемии коронавируса. Эпидемиологи предупреждают, что с началом осенних холодов и снижением иммунитета количество заболевших на фоне традиционных респираторных заболеваний может возрасти. Врачи призывают население делать также прививки от гриппа, помимо вакцинации от COVID-19. Это тоже поможет защитить организм.
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© photo: Sputnik / Stringer

В субботу в Грузии пройдут выборы в местные органы власти, несмотря на пандемию коронавируса.

В субботу в Грузии пройдут выборы в местные органы власти, несмотря на пандемию коронавируса. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

В субботу в Грузии пройдут выборы в местные органы власти, несмотря на пандемию коронавируса.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Город тем временем живет своей жизнью. Стало заметно больше туристов. На фото - машина с российскими номерами на одной из тбилисских улиц.

Город тем временем живет своей жизнью. Стало заметно больше туристов. На фото - машина с российскими номерами на одной из тбилисских улиц. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Город тем временем живет своей жизнью. Стало заметно больше туристов. На фото - машина с российскими номерами на одной из тбилисских улиц.

© photo: Sputnik / Stringer

Люди в масках ходят в магазины за покупками. Ездят в общественном транспорте тоже в масках.

Люди в масках ходят в магазины за покупками. Ездят в общественном транспорте тоже в масках. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Люди в масках ходят в магазины за покупками. Ездят в общественном транспорте тоже в масках.

© photo: Sputnik / Stringer

Никому не нравится такая ситуация, но правила приходится соблюдать.

Никому не нравится такая ситуация, но правила приходится соблюдать. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Никому не нравится такая ситуация, но правила приходится соблюдать.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

В августе властям даже пришлось отменять движение общественного транспорта из-за резкого роста количества зараженных.

В августе властям даже пришлось отменять движение общественного транспорта из-за резкого роста количества зараженных. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

В августе властям даже пришлось отменять движение общественного транспорта из-за резкого роста количества зараженных.

© photo: Sputnik / Stringer

Но сегодня статистика новых заболеваний снижается, городской транспорт вновь заработал. Хотя ношение масок по-прежнему обязательно и на улице, и в открытых пространствах.

Но сегодня статистика новых заболеваний снижается, городской транспорт вновь заработал. Хотя ношение масок по-прежнему обязательно и на улице, и в открытых пространствах. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Но сегодня статистика новых заболеваний снижается, городской транспорт вновь заработал. Хотя ношение масок по-прежнему обязательно и на улице, и в открытых пространствах.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Но не все следуют правилам даже в помещениям и в торговых центрах, где довольно многолюдно,

Но не все следуют правилам даже в помещениям и в торговых центрах, где довольно многолюдно, - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Но не все следуют правилам даже в помещениям и в торговых центрах, где довольно многолюдно,

© photo: Sputnik / Stringer

Но все же большая часть людей правила по ношению масок соблюдает.

Но все же большая часть людей правила по ношению масок соблюдает. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Но все же большая часть людей правила по ношению масок соблюдает.

© photo: Sputnik / Stringer

И старые, и молодые - соблюдение масочного режима зависит не от возраста, а от личной позиции и поведения.

И старые, и молодые - соблюдение масочного режима зависит не от возраста, а от личной позиции и поведения. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

И старые, и молодые - соблюдение масочного режима зависит не от возраста, а от личной позиции и поведения.

© photo: Sputnik / Stringer

Так и приходится пока жить, с закрытыми наполовину лицами.

Так и приходится пока жить, с закрытыми наполовину лицами. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так и приходится пока жить, с закрытыми наполовину лицами.

© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на неудобства, жизнь продолжается. Она приносит и хорошие новости, люди радуются и отмечают праздники. Но собираться большими группами по-прежнему нельзя.

Несмотря на неудобства, жизнь продолжается. Она приносит и хорошие новости, люди радуются и отмечают праздники. Но собираться большими группами по-прежнему нельзя. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на неудобства, жизнь продолжается. Она приносит и хорошие новости, люди радуются и отмечают праздники. Но собираться большими группами по-прежнему нельзя.

© photo: Sputnik / Stringer

Эпидемиологи тем временем призывают всех быть внимательными и делать прививки не только от коронавируса, но и от гриппа. Так как приближаются зимние холода.

Эпидемиологи тем временем призывают всех быть внимательными и делать прививки не только от коронавируса, но и от гриппа. Так как приближаются зимние холода. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Эпидемиологи тем временем призывают всех быть внимательными и делать прививки не только от коронавируса, но и от гриппа. Так как приближаются зимние холода.

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