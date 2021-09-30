https://sputnik-georgia.ru/20210930/pochemu-istrebitel-f-35-okazalsya-v-pyaterke-khudshikh-amerikanskikh-samoletov-260019805.html

Почему истребитель F-35 оказался в пятерке худших американских самолетов

Почему истребитель F-35 оказался в пятерке худших американских самолетов

Несмотря на серию недавних "гиперзвуковых" неудач, наиболее ярко отражает кризис развития высокотехнологичных вооружений США истребитель F-35 Lightning II... 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T10:18+0400

2021-09-30T10:18+0400

2021-09-30T10:18+0400

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Военные аналитики США составили список наиболее провальных авиационных проектов, и вполне заслуженно истребитель пятого поколения F-35 Lightning (Молния)II вошел в пятерку худших самолетов в истории Пентагона. В рядах "крылатых неудачников" оказались также американские истребители Convair F-102 Delta Dagger, Grumman F-11 Tiger, Vought F7U Cutlass и Bell P-59 Airacomet, которые в разное время не оправдали надежд ВВС США.Ранее в список самых худших образцов вооружения армии США включил стелс-истребитель F-35 американский портал Business Insider. Агентство Bloomberg сообщило, что американские "молнии" заметно отстают от стремительного развития средств ПВО России и Китая также рассказывал о критических (неустранимых) конструктивных недостатках и уязвимостях F-35, слишком коротком сроке службы (в четыре раза меньше заявленного – всего 2 100 летных часов) и сложности технического обслуживания (последнее уже привело к выводу из состояния боеготовности большинства "невидимок"). И все же американские "невидимки" продолжают удивлять.В Пентагоне планировали к 2025 году иметь в боевом строю 1 700 истребителей F-35, однако к сентябрю 2021 года "Молния" так и не дозрела до официального старта "серийного производства". ВВС США сегодня используют около 300 истребителей F-35, а производство новых машин намеренно ограничивают "пиком" – до 156 единиц в 2023 году, и в дальнейшем. Угасающий проект стоимостью 1,4 триллиона долларов американские специалисты давно называют "национальной катастрофой". Наблюдается некая тенденция деградации высокотехнологичных вооружений Армии, ВВС и ВМС США.Небоевое поколениеПентагон постоянно и не первый год откладывает официальное одобрение серийного производства F-35, то есть американские летчики и союзники летают на официально "недоделанных" машинах (гробах), и эта линия маркетинга вызывает невольное восхищение. Эксплуатационные расходы истребителя F-35 составляют примерно 35 000 долларов в час. Получив в общей сложности 700 таких самолетов, американские и иностранные заказчики ищут сегодня более надежную и менее разорительную замену.В перспективе ВВС США намерены использовать на F-35A новые, более мощные и экономичные двигатели – из программы Adaptive Engine Transition Program, которые не подходят по размерам к модификациям F-35C (ВМС) и F-35B (Морская пехота). Если ВВС все же интегрируют новый двигатель, это резко увеличит эксплуатационные расходы парка F-35, ведь специалистам придется обслуживать два типа двигателей с разными деталями и сопутствующим оборудованием. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл весьма скептически относятся к планам снижения затрат до 25 000 долларов за час полета F-35 к 2025 году. Таким образом, даже мирная эксплуатация "молний" выглядит разорительнее небольшой войны.Боевая эффективность "невидимки" не подтверждена официально ни Пентагоном, ни союзниками США в зонах военных конфликтов. Напротив, сообщалось, что F-35 ВВС Израиля был поражен сирийской ракетой "земля-воздух" ЗРК С-200 российского производства (разработка 1960-х) во время авиаудара по Сирии в 2017 году (в день, когда министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Израиль для переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Авигдором Либерманом). Израильтяне тогда заявили, что причина повреждения F-35 – столкновение с птицей, но фотоснимком эту версию не подтвердили. Видимость "молний" на радарах не раз подтверждали специалисты ПВО России и Турции (которая получила ЗРС С-400 "Триумф"). Налицо технологический кризис ВВС США.Напомню, другой амбициозный проект американцев – истребитель пятого поколения F-22 Raptor – с 1981 года развивался так долго, что по многим параметрам устарел до завершения. Изначально ВВС США планировали получить 750 истребителей F-22 (по 35 млн долларов за единицу), к 1997 году американская администрация сократила заказ до 339 самолетов, к 2003 году – до 277. В итоге построили только 187 истребителей, и остановили производство F-22 Raptor. Очевидно, с программой F-35 история повторяется, но американцев это ничуть не смущает. ВВС США ставят перед собой новые амбициозные задачи безусловного "превосходства в воздухе".Вопреки законам физикиВысокопоставленный американский военачальник Марк Келли на днях заявил, что в последние 20 лет ВВС США были оптимизированы для ведения боевых действий в "благоприятной среде", и требуют революционных перемен, чтобы победить в конфликте высокой интенсивности с "главным противником", то есть с Китаем. По мнению Келли, структура и системы вооруженных сил Китая "спроектированы таким образом, чтобы в первые 30 часов боевых действий нанести больше потерь, чем мы понесли за последние 30 лет на Ближнем Востоке". Заметим, Китай мирно настроен по отношению к США, но для американцев это не важно.Генерал Келли отметил, что Россия смогла "аннексировать" Крым, а Китай заявил о своих правах на части Южно-Китайского моря "без единого выстрела", потому что Соединенным Штатам бороться с такими ситуациями стало труднее из-за развитых средств ПВО противника. Чтобы вернуть себе преимущество в мире, США с помощью своих ВВС должны иметь возможность проникнуть в "оспариваемое суверенное воздушное пространство". Очевидно, что за 20 лет безуспешных боевых действий в Афганистане американцы ничего не поняли и готовятся к новым войнам.Генерал Келли считает, что недоделанные сегодня американские истребители в недалеком будущем смогут проникать в так называемые районы A2/AD (Anti-Access/Area-Denial – зоны повышенной опасности, в которую войска НАТО не могут войти без неприемлемого для них ущерба), прорывая любые системы ПВО, уничтожая авиацию и важнейшие объекты противника. Американская программа создания истребителя шестого поколения Next Generation Air Dominance ставит целью формирование целого семейства интегрированных систем: пилотируемых самолетов, беспилотников, космических аппаратов и киберплатформ. Поживем – увидим.В этом высокотехнологическом проекте нет ничего принципиально нового. Сквозят прежняя убежденность в "американской исключительности" и архаичное стремление к вооруженному мировому господству – вопреки существующей реальности многополярного мира. Однако безнадежные истребители F-35 и плохо летающие (на испытаниях) гиперзвуковые ракеты США свидетельствуют о технологическом отставании в хронической форме. Бог по-прежнему не готов дать рога "бодливой корове".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с позицией редакции

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https://sputnik-georgia.ru/20210422/Dlya-chego-perebrosheny-v-Pribaltiku-desyatki-istrebiteley-VVS-SShA-251533560.html

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аналитика, колумнисты, сша, оружие, истребитель