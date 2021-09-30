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https://sputnik-georgia.ru/20210930/ringo-starr-snyal-klip-na-pesnyu-lets-change-the-world-iz-novogo-alboma---video-260037803.html
Ринго Старр снял клип на песню "Let’s change the world" из нового альбома - ВИДЕО
Ринго Старр снял клип на песню "Let’s change the world" из нового альбома - ВИДЕО
В своем новом клипе, который посвящен мировым проблемам, таким как лесные пожары и беспорядки, знаменитый музыкант призывает всех объединиться и улучшить мир 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T14:10+0400
2021-09-30T14:10+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Экс-барабанщик культовой группы The Beatles, британский музыкант Ринго Старр представил клип на песню "Let’s change the world" — она посвящена мировым проблемам и объединению человечества во имя улучшения планеты. В ролике Старр танцует у скульптуры "Peace And Love", которая стоит в парке Беверли-Хиллз, вместе с командой жизнерадостных и целеустремленных подростков. Видео посвящено таким вопросам, как лесные пожары и беспорядки. Ринго Старр призывает всех объединиться и улучшить мир. Видео было создано в сотрудничестве с некоммерческой организацией Kids In The Spotlight (KITS), которая ребятам из приемных или малообеспеченных семей рассказывать свои истории посредством кино, которое они сами и снимают. "Я хотел снять это видео с детьми, потому что они — наше будущее, и это для них. Они заслуживают чистой воды и свежего воздуха, — рассказал Старр. — С этими детьми было так здорово работать. Мне понравилось, что они сделали. Думаю, все получилось великолепно. Они такие добрые и наполненные любовью, и выкладывались на полную".Композиция входит в новый мини-альбом Ринго Старр "Change the world". Релиз пластинки состоялся 24 сентября на цифровых площадках. В трек-листе, кроме песни "Let’s change the world", можно также услышать песни "Just that way", "Coming undone" и "Rock around the clock".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ринго Старр снял клип на песню "Let’s change the world" из нового альбома - ВИДЕО

14:10 30.09.2021
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© photo: Sputnik / Vitalyi Bezrukix / Перейти в фотобанкП/к британского музыканта Ринго Старра в Москве
П/к британского музыканта Ринго Старра в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© photo: Sputnik / Vitalyi Bezrukix
/
Перейти в фотобанк
В своем новом клипе, который посвящен мировым проблемам, таким как лесные пожары и беспорядки, знаменитый музыкант призывает всех объединиться и улучшить мир
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Экс-барабанщик культовой группы The Beatles, британский музыкант Ринго Старр представил клип на песню "Let’s change the world" — она посвящена мировым проблемам и объединению человечества во имя улучшения планеты.
В ролике Старр танцует у скульптуры "Peace And Love", которая стоит в парке Беверли-Хиллз, вместе с командой жизнерадостных и целеустремленных подростков. Видео посвящено таким вопросам, как лесные пожары и беспорядки. Ринго Старр призывает всех объединиться и улучшить мир.
Видео было создано в сотрудничестве с некоммерческой организацией Kids In The Spotlight (KITS), которая ребятам из приемных или малообеспеченных семей рассказывать свои истории посредством кино, которое они сами и снимают.
"Я хотел снять это видео с детьми, потому что они — наше будущее, и это для них. Они заслуживают чистой воды и свежего воздуха, — рассказал Старр. — С этими детьми было так здорово работать. Мне понравилось, что они сделали. Думаю, все получилось великолепно. Они такие добрые и наполненные любовью, и выкладывались на полную".
Композиция входит в новый мини-альбом Ринго Старр "Change the world". Релиз пластинки состоялся 24 сентября на цифровых площадках. В трек-листе, кроме песни "Let’s change the world", можно также услышать песни "Just that way", "Coming undone" и "Rock around the clock".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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