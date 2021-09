https://sputnik-georgia.ru/20210930/ringo-starr-snyal-klip-na-pesnyu-lets-change-the-world-iz-novogo-alboma---video-260037803.html

Ринго Старр снял клип на песню "Let’s change the world" из нового альбома - ВИДЕО

Ринго Старр снял клип на песню "Let’s change the world" из нового альбома - ВИДЕО

В своем новом клипе, который посвящен мировым проблемам, таким как лесные пожары и беспорядки, знаменитый музыкант призывает всех объединиться и улучшить мир 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T14:10+0400

2021-09-30T14:10+0400

2021-09-30T14:10+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

the beatles

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23868/62/238686201_0:0:2431:1367_1920x0_80_0_0_a6a28d05c36b58a934ffaa2c752922d7.jpg

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Экс-барабанщик культовой группы The Beatles, британский музыкант Ринго Старр представил клип на песню "Let’s change the world" — она посвящена мировым проблемам и объединению человечества во имя улучшения планеты. В ролике Старр танцует у скульптуры "Peace And Love", которая стоит в парке Беверли-Хиллз, вместе с командой жизнерадостных и целеустремленных подростков. Видео посвящено таким вопросам, как лесные пожары и беспорядки. Ринго Старр призывает всех объединиться и улучшить мир. Видео было создано в сотрудничестве с некоммерческой организацией Kids In The Spotlight (KITS), которая ребятам из приемных или малообеспеченных семей рассказывать свои истории посредством кино, которое они сами и снимают. "Я хотел снять это видео с детьми, потому что они — наше будущее, и это для них. Они заслуживают чистой воды и свежего воздуха, — рассказал Старр. — С этими детьми было так здорово работать. Мне понравилось, что они сделали. Думаю, все получилось великолепно. Они такие добрые и наполненные любовью, и выкладывались на полную".Композиция входит в новый мини-альбом Ринго Старр "Change the world". Релиз пластинки состоялся 24 сентября на цифровых площадках. В трек-листе, кроме песни "Let’s change the world", можно также услышать песни "Just that way", "Coming undone" и "Rock around the clock".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

the beatles, зарубежные звезды