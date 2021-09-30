Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Грузия за два дня до выборов: страсти накаляются - подробности
https://sputnik-georgia.ru/20210930/selo-v-vysokogornoy-svaneti-otrezano-iz-obvala-na-doroge-260063189.html
Село в высокогорной Сванети отрезано из обвала на дороге
Село в высокогорной Сванети отрезано из обвала на дороге
На месте обвала мобилизована техника, которая занимается очисткой дороги, работы завершаться в пятницу 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T21:56+0400
2021-09-30T22:18+0400
происшествия
новости
грузия
сванети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24214/07/242140789_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_5745da8a4a3ab15ff2aebf1803d60ed9.jpg
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Сванети на трассе Кала – Ушгули обрушилась часть скалы, из-за чего село Ушгули оказалось отрезано от внешнего мира.Кадры камнепада появились в соцсетях и вызвали массу эмоций пользователей.В данный момент на месте мобилизована техника, которая занимается очисткой дороги.По данным мэрии Местии, очистка дорога должна завершится к пятнице.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
сванети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24214/07/242140789_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ebb8f1925841c05d75aeb8d2b89818b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, сванети

Село в высокогорной Сванети отрезано из обвала на дороге

21:56 30.09.2021 (обновлено: 22:18 30.09.2021)
31
© Sputnik / STRINGERВысокогорная Сванетия. Ушгули
Высокогорная Сванетия. Ушгули - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / STRINGER
На месте обвала мобилизована техника, которая занимается очисткой дороги, работы завершаться в пятницу
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Сванети на трассе Кала – Ушгули обрушилась часть скалы, из-за чего село Ушгули оказалось отрезано от внешнего мира.
Кадры камнепада появились в соцсетях и вызвали массу эмоций пользователей.
В данный момент на месте мобилизована техника, которая занимается очисткой дороги.
По данным мэрии Местии, очистка дорога должна завершится к пятнице.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:56Село в высокогорной Сванети отрезано из обвала на дороге
21:28Истек срок послаблений для мигрантов в России
21:02За два дня до выборов в Грузии правительство напомнило, как помогает бизнесу
20:43Телекомпании "Формула" ничего не угрожает - Минобороны Грузии
20:25Нацбанк Грузии продал валюту на аукционе для стабилизации курса
20:08К модулю "Наука" впервые пристыковался пилотируемый корабль - видео
19:52Новое дело против Кезерашвили - угроза свободе СМИ или расплата за коррупцию?
19:36Суд Парижа отправил экс-президента Франции Саркози на год в тюрьму
19:19США прогнозируют экономический кризис хуже Великой депрессии
19:03Выборы в Грузии будут прозрачными – премьер
18:48Демография Грузии в эпоху демократии, или Могут ли грузины умереть, не родившись
18:32В Вашингтоне прошла дегустация грузинских вин
17:45Во Франции более 250 человек привили просроченной вакциной от коронавируса
17:43Скандалы, интриги, расследования: какие страсти кипят в Грузии перед выборами
17:16Наркотест по волосам: Гахария обнародовал результаты нового исследования
17:01Назван состав сборной Грузии по футболу на отборочные матчи ЧМ-2022 в октябре
16:56В Грузии открывается немецкий центр медицинской помощи
16:41Международная премия World Travel Awards в 2023 году будет вручаться в Батуми
16:30Невеселый сентябрь: жители Грузии по-прежнему в масках - фото
16:26Просроченные медикаменты и некачественное производство: в Грузии оштрафовали фармкомпании