https://sputnik-georgia.ru/20210930/selo-v-vysokogornoy-svaneti-otrezano-iz-obvala-na-doroge-260063189.html

Село в высокогорной Сванети отрезано из обвала на дороге

Село в высокогорной Сванети отрезано из обвала на дороге

На месте обвала мобилизована техника, которая занимается очисткой дороги, работы завершаться в пятницу 30.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Сванети на трассе Кала – Ушгули обрушилась часть скалы, из-за чего село Ушгули оказалось отрезано от внешнего мира.Кадры камнепада появились в соцсетях и вызвали массу эмоций пользователей.В данный момент на месте мобилизована техника, которая занимается очисткой дороги.По данным мэрии Местии, очистка дорога должна завершится к пятнице.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, сванети