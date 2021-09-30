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Село в высокогорной Сванети отрезано из обвала на дороге
Село в высокогорной Сванети отрезано из обвала на дороге
На месте обвала мобилизована техника, которая занимается очисткой дороги, работы завершаться в пятницу 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T21:56+0400
2021-09-30T21:56+0400
2021-09-30T22:18+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Сванети на трассе Кала – Ушгули обрушилась часть скалы, из-за чего село Ушгули оказалось отрезано от внешнего мира.Кадры камнепада появились в соцсетях и вызвали массу эмоций пользователей.В данный момент на месте мобилизована техника, которая занимается очисткой дороги.По данным мэрии Местии, очистка дорога должна завершится к пятнице.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, сванети
Село в высокогорной Сванети отрезано из обвала на дороге
21:56 30.09.2021 (обновлено: 22:18 30.09.2021)
На месте обвала мобилизована техника, которая занимается очисткой дороги, работы завершаться в пятницу
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Сванети на трассе Кала – Ушгули обрушилась часть скалы, из-за чего село Ушгули оказалось отрезано от внешнего мира.
Кадры камнепада появились в соцсетях и вызвали массу эмоций пользователей.
В данный момент на месте мобилизована техника, которая занимается очисткой дороги.
По данным мэрии Местии, очистка дорога должна завершится к пятнице.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.