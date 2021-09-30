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США прогнозируют экономический кризис хуже Великой депрессии
США прогнозируют экономический кризис хуже Великой депрессии
На американских рынках образовался "безумный" пузырь, которой скоро лопнет, считает инвестор 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T19:19+0400
2021-09-30T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. В США на фондовом рынке появился еще "более сумасшедший пузырь", чем перед началом Великой депрессии в XX веке, заявил в интервью CNBC британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм.Мир подходит к критической черте. Россия тоже &gt;&gt;&gt;Грэнтэм отметил, что в 1929 году рынок был на высоте и игнорировал плохие прогнозы, а после и вовсе рухнул. Аналогичная тенденция фиксируется и сегодня.Инвестор предположил, в грядущий период индекс S&amp;P 500 может упасть на более чем десять процентов.По мнению эксперта, повышение популярности так называемых мем-акций и криптовалюты говорит о чрезвычайной уверенности на финансовых рынках и предстоящем обвале.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, в мире, сша, кризис

США прогнозируют экономический кризис хуже Великой депрессии

19:19 30.09.2021
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© AP Photo / Richard DrewСпециалист Нью-Йоркской фондовой биржи реагирует известие о падении рынков
Специалист Нью-Йоркской фондовой биржи реагирует известие о падении рынков - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / Richard Drew
На американских рынках образовался "безумный" пузырь, которой скоро лопнет, считает инвестор
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. В США на фондовом рынке появился еще "более сумасшедший пузырь", чем перед началом Великой депрессии в XX веке, заявил в интервью CNBC британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм.
Мир подходит к критической черте. Россия тоже >>>
Грэнтэм отметил, что в 1929 году рынок был на высоте и игнорировал плохие прогнозы, а после и вовсе рухнул. Аналогичная тенденция фиксируется и сегодня.

"Рынок оптимистичен и не обращает внимания, даже если прогнозы свидетельствуют об обратном, как это происходит сегодня... Он отмахивается как от новостей о росте процентных ставок, так и от данных об отказе ФРС покупать облигации", — объяснил Грэнтэм.

Инвестор предположил, в грядущий период индекс S&P 500 может упасть на более чем десять процентов.
По мнению эксперта, повышение популярности так называемых мем-акций и криптовалюты говорит о чрезвычайной уверенности на финансовых рынках и предстоящем обвале.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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