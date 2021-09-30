https://sputnik-georgia.ru/20210930/uspekh-gruzinskoy-sportsmenki-v-gretsii-i-svadba-kak-marafon-lyubvi-260013628.html

Успех грузинской спортсменки в Греции и свадьба как "марафон любви"

Успех грузинской спортсменки в Греции и свадьба как "марафон любви"

В рубрике "Грузины за рубежом" знакомим с проживающей в Афинах грузинской спортсменкой Лелой Сагареишвили 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T18:01+0400

2021-09-30T18:01+0400

2021-09-30T18:01+0400

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"В Греции много исторических спортивных объектов, где при выступлении появляется ощущение, будто тебя благословляют античные боги", - говорит грузинская спортсменка-легкоатлетка Лела Сагареишвили, довольно успешно выступающая сегодня от имени Греции как Лела Сага. Несколько лет назад ее необычная свадьба с Христо Кухаргиасом заставила заговорить всю греческую прессу.- Уже 11 лет, как вы выступаете в Греции под именем Лела Сага. Как за это время изменилась ваша спортивная жизнь?- В августе 2009 года я приехала в Афины, чтобы воплотить свою большую мечту и все задумки сделать реальностью. Так и случилось. В Грузии я бегала на дистанциях 100 и 200 метров. После приезда сюда я увеличила расстояние и теперь бегаю на 5, 10 и 21 километров. У греков есть высказывание: "Когда растешь, растет и расстояние твоего бега". Вот и в моем случае произошло то же.- Когда начался ваш спортивный марафон?- Я занялась спортом в пятилетнем возрасте. Тогда же поступила в школу и до ее окончания все время тренировалась. Помню, тренер заставлял меня тренироваться насильно. Ради этого он освобождал меня от уроков. И иногда мне бывало настолько неохота, что я даже от него пряталась. А он все равно меня находил и проводил дополнительную тренировку.- Ваш отец и его сестра также были легкоатлетами. У вас талант к спорту генетический? Они верили в ваш успех?- Да, способности у меня действительно передались от них. У папы был тот же тренер, что и у меня – ныне покойный Лери Чхенкели. Он меня "открыл", а затем его сын Мамука продолжил начатое им дело и тренировал меня. Проживая в Грузии, я 11 лет тренировалась и часто побеждала на соревнованиях.- Одно время вы в Грузии оставили спорт. Почему?- После окончания школы я продолжила учебу на филологическом факультете Кутаисского университета имени Акакия Церетели.В тот период на спорт у меня времени уже не оставалось, я не успевала тренироваться, и спорта мне очень не хватало. Все время думала и обещала сама себе, что легкая атлетика не будет для меня лишь прошлым.- Это обещание вы исполнили самой себе в Афинах, куда приехали покорять вершины?- В Греции я попала в клуб "Панелинио", имеющий богатые традиции. Этот клуб воспитал многих прославленных греческих легкоатлетов. Однажды греки предложили мне выступать от их имени, и я начала готовиться. В 2016 году на Немейских играх я заняла первое место. Вообще, для меня важны все победы, поскольку знаю, что, прежде всего, работаю, чтобы побеждать. Поэтому, какой бы уставшей я ни была, никогда не пропускаю тренировку.- Счастье в личной жизни к вам пришло опять же на земле Эллады. Какова история вашей любви?- Мы с Христо (он тоже спортсмен) познакомились на соревнованиях. Он обычно всегда выходил на первые места, и после его награждения проходило мое награждение. Мы были знакомы четыре года, и это знакомство ограничивалось лишь приветствием друг друга. На одном из соревнований он со мной заговорил, приободрил, сказал: "Браво, ты на первом месте и не сдавайся!" Вот после этого мы продолжили беседовать, а затем – общаться. И все закончилось нашей свадьбой.- Вспомните, пожалуйста, вашу свадьбу-марафон, на которой между гостями состоялось своеобразное соревнование. - Когда мы анонсировали нашу свадьбу, о нас начала писать греческая пресса, нас пригласили на радио. Я и Христо справили в Греции непривычную свадьбу - 1st wedding run, где приглашенные гости приняли участие в импровизированном соревновании по бегу. Затем присутствовали на нашем венчании в церкви. В перерывах у нас было награждение – мы передали кубки и медали победителям. После этого танцы и веселье продолжились до утра. Мы пригласили на свадьбу грузинских танцоров, и греки не могли скрыть восторг от их исполнения. Такая необычная свадьба всех поразила настолько, что о ней нередко вспоминают до сих пор.- Можно сказать, что начавшийся на свадьбе "любовный марафон" продолжается по сей день? Как живет ваша греко-грузинская семья?- Сегодня в нашей жизни, помимо спорта, появились и другие – семейные интересы. Мы воспитываем двоих детей – Мелане три года, Иоанну – полтора. Даже будучи в положении, я продолжала бегать. Уже спустя 40 дней после родов начала тренировки. На праздник Благовещения пробежала дистанцию в 10 километров и заняла третье место. Всегда верила, что в любой ситуации нужно восстанавливать форму, чтобы сохранить первенство. Здесь мне предложили быть тренером у девушек. Наверное, с сентября я приступлю. Сейчас почти каждую неделю участвую в соревнованиях. Муж очень помогает, и это меня обнадеживает. По милости Божьей, все будет хорошо.- Как вы свыклись с греческой кухней? Знаю, что не любите макароны…- Греческую кулинарию освоила очень хорошо и уже готовлю местные блюда. Что касается макарон, я их по-прежнему не люблю, но нам, спортсменам, они необходимы – их нужно принимать накануне соревнований, тем более, если мы выступаем на длинных дистанциях. Поэтому другого пути нет, я привыкла. - Как вы думаете, вернетесь в Грузию или до конца жизни хотите жить в Греции?- Несмотря на многие годы проживания здесь, я как личность не изменилась, наверное, осталась такой, какой меня воспитали родители. Люблю Грузию, где родилась и выросла. Она – моя родина и родина всех грузин, которая всегда будет в моем сердце. Вернусь вряд ли… Сегодня Греция – моя вторая родина, потому что приняла и полюбила меня как собственную дочь, убедила меня в том, что в жизни главное – идти к цели и набраться терпения до тех пор, пока не воплотится задуманное.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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