https://sputnik-georgia.ru/20210930/v-gruzii-vosstanavlivayut-ischezayuschiy-vid-gazeley-kolichestvo-dzheyranov-dostiglo-200-259954533.html

В Грузии восстанавливают исчезающий вид газелей: количество джейранов достигло 200

В Грузии восстанавливают исчезающий вид газелей: количество джейранов достигло 200

Проект, направленный на восстановление популяции джейранов, осуществляется с 2013 года 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T07:31+0400

2021-09-30T07:31+0400

2021-09-30T08:28+0400

грузия

новости

агентство охраняемых территорий

всемирный фонд дикой природы (wwf)

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Седьмое поколение джейранов родилось на поле Самухи (Кахети, район Дедоплисцкаро), а их количество превысило 200, говорится в сообщении Агентства охраняемых территорий.Джейран – парнокопытное млекопитающее из рода газелей семейства полорогих. Этот красивейший вид до 1960-х годов был распространен в Грузии и исчез в результате урбанизации и браконьерства.Проект, направленный на восстановление популяции джейранов, осуществляют Агентство охраняемых территорий и Всемирный фонд дикой природы (WWF) с 2013 года.Первое поколение – десять джейранов завезли из Национального парка Ширвани (Азербайджан) и спустя несколько десятков лет выпустили в их исторической среде – поле Самухи.Агентство охраняемых территорий и Всемирный фонд дикой природы постоянно ведут мониторинг и наблюдение как для изучения количества джейранов, так и с целью обеспечения их безопасной среды обитания. Восстановление популяции джейранов является одним из самых главных приоритетов для защитников природы. По их мнению, улучшение экосистем на Иорском плоскогорье без этих животных невозможно.Иорское плоскогорье или Гаре-Кахетинское плоскогорье – плоскогорье в Восточной Грузии в междуречье Куры и Алазани. Юго-западная часть входит в территорию Азербайджанской республики.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, агентство охраняемых территорий, всемирный фонд дикой природы (wwf)