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Грузия за два дня до выборов: страсти накаляются - подробности
https://sputnik-georgia.ru/20210930/za-dva-dnya-do-vyborov-v-gruzii-pravitelstvo-napomnilo-kak-pomogaet-biznesu-260061454.html
За два дня до выборов в Грузии правительство напомнило, как помогает бизнесу
За два дня до выборов в Грузии правительство напомнило, как помогает бизнесу
Правительство помогает предпринимателям, поддерживая проекты, реализуемые агентством "Производи в Грузии" 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T21:02+0400
2021-09-30T21:15+0400
экономика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
производи в грузии
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. С 2013 года по сей день правительство поддержало более 1,8 тысячи бизнес-проектов и привлекло инвестиции в размере 2,5 миллиарда лари, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на презентации бизнес-проектов, реализованных в стране при поддержке государства.Правительство помогает предпринимателям, поддерживая проекты, реализуемые агентством "Производи в Грузии", Национальным агентством госимущества и Агентством развития села, входящих в Минэкономики и Минсельхоза страны.По словам главы правительства, в дальнейшем будет создано 100 тысяч новых рабочих мест и профинансировано до 1,3 тысячи новых предприятий. Кроме того, 7 миллиардов лари планируется вложить в сельское хозяйство, что также обеспечит тысячи новых рабочих мест для жителей страны."Мы продолжим активно поддерживать бизнес, чтобы еще больше укрепить экономику Грузии, создать больше рабочих мест и, самое главное, побороть бедность. Это должно быть нашей главной заботой", - заявил Гарибашвили.Программы для помощи бизнесуАгентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест.Агентство "Производство в Грузии", благодаря индустриальному компоненту и кредитно-гарантийного механизма или, проще говоря, субсидируя проценты по кредиту и банковским обеспечением, за эти годы поддержало 833 проекта. Общий объем инвестиций составил 1,8 млрд лари. Создано более 30 тысяч рабочих мест.Программа "Производи в Грузии" расширяется: как государство поможет бизнесу &gt;&gt;Одно из первых направлений, запущенных под брендом "Производи в Грузии", - это программы под эгидой Агентства развития села, в системе Министерства окружающей среды и сельского хозяйства – реализовано 856 проектов по поддержке юридических лиц и индивидуальные предприниматели.Речь идет о малых фермерских хозяйствах, разведении садов, холодильных хозяйств и т.д. Только в этом компоненте осуществлена инвестиция в размере 444 млн лари и создано почти 13 тысяч рабочих мест.Кроме того, у программы "Производи в Грузии" есть т.н. компонент госимущества. Это когда малые участки, объекты с советских времен, которые превратились в развалины и стали бесполезны, передаются малому бизнесу и частным компаниям. Взяв на себя инвестиционные обязательства, компании вдыхают в них новую жизнь, строят предприятия и создают рабочие места.По сей день поддержано 117 таких проектов, привлечены инвестиции в размере 182 млн лари и создано почти 10 тысяч рабочих мест.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, производи в грузии

За два дня до выборов в Грузии правительство напомнило, как помогает бизнесу

21:02 30.09.2021 (обновлено: 21:15 30.09.2021)
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© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© Government of Georgia
Правительство помогает предпринимателям, поддерживая проекты, реализуемые агентством "Производи в Грузии"
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. С 2013 года по сей день правительство поддержало более 1,8 тысячи бизнес-проектов и привлекло инвестиции в размере 2,5 миллиарда лари, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на презентации бизнес-проектов, реализованных в стране при поддержке государства.
Правительство помогает предпринимателям, поддерживая проекты, реализуемые агентством "Производи в Грузии", Национальным агентством госимущества и Агентством развития села, входящих в Минэкономики и Минсельхоза страны.

"С 1 октября 2012 года был создан ряд проектов для поддержки и стабилизации бизнеса, в результате налицо более 1,8 тысячи профинансированных проектов и 53 тысячи новых рабочих мест", - заявил Гарибашвили.

По словам главы правительства, в дальнейшем будет создано 100 тысяч новых рабочих мест и профинансировано до 1,3 тысячи новых предприятий. Кроме того, 7 миллиардов лари планируется вложить в сельское хозяйство, что также обеспечит тысячи новых рабочих мест для жителей страны.
"Мы продолжим активно поддерживать бизнес, чтобы еще больше укрепить экономику Грузии, создать больше рабочих мест и, самое главное, побороть бедность. Это должно быть нашей главной заботой", - заявил Гарибашвили.

Программы для помощи бизнесу

Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест.
Агентство "Производство в Грузии", благодаря индустриальному компоненту и кредитно-гарантийного механизма или, проще говоря, субсидируя проценты по кредиту и банковским обеспечением, за эти годы поддержало 833 проекта. Общий объем инвестиций составил 1,8 млрд лари. Создано более 30 тысяч рабочих мест.
Программа "Производи в Грузии" расширяется: как государство поможет бизнесу >>
Одно из первых направлений, запущенных под брендом "Производи в Грузии", - это программы под эгидой Агентства развития села, в системе Министерства окружающей среды и сельского хозяйства – реализовано 856 проектов по поддержке юридических лиц и индивидуальные предприниматели.
Речь идет о малых фермерских хозяйствах, разведении садов, холодильных хозяйств и т.д. Только в этом компоненте осуществлена инвестиция в размере 444 млн лари и создано почти 13 тысяч рабочих мест.
Кроме того, у программы "Производи в Грузии" есть т.н. компонент госимущества. Это когда малые участки, объекты с советских времен, которые превратились в развалины и стали бесполезны, передаются малому бизнесу и частным компаниям. Взяв на себя инвестиционные обязательства, компании вдыхают в них новую жизнь, строят предприятия и создают рабочие места.
По сей день поддержано 117 таких проектов, привлечены инвестиции в размере 182 млн лари и создано почти 10 тысяч рабочих мест.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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