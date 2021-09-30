https://sputnik-georgia.ru/20210930/zamestitel-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-otvechaet-na-voprosy-o-vneshney-politike-260052290.html

Заместитель представителя МИД РФ Марии Захаровой отвечает на вопросы о внешней политике

Заместитель представителя МИД РФ Марии Захаровой отвечает на вопросы о внешней политике

Заместитель официального представителя МИД России отвечает на вопросы о внешней политике 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T16:10+0400

2021-09-30T16:10+0400

2021-09-30T16:41+0400

политика

россия

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Алексей Зайцев проводит еженедельный брифинг вместо представителя МИД России Марии Захаровой. Sputnik, как обычно, старается не пропустить ни одной важной новости, поэтому ведет прямую трансляцию из здания Министерства иностранных дел. На чем в этот раз акцентирует внимание Зайцев – смотрите в видео

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, россия, видео