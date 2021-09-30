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Заместитель представителя МИД РФ Марии Захаровой отвечает на вопросы о внешней политике
Заместитель представителя МИД РФ Марии Захаровой отвечает на вопросы о внешней политике
Заместитель официального представителя МИД России отвечает на вопросы о внешней политике 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T16:10+0400
2021-09-30T16:10+0400
2021-09-30T16:41+0400
политика
россия
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Алексей Зайцев проводит еженедельный брифинг вместо представителя МИД России Марии Захаровой. Sputnik, как обычно, старается не пропустить ни одной важной новости, поэтому ведет прямую трансляцию из здания Министерства иностранных дел. На чем в этот раз акцентирует внимание Зайцев – смотрите в видео
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политика, россия, видео
Заместитель представителя МИД РФ Марии Захаровой отвечает на вопросы о внешней политике
16:10 30.09.2021 (обновлено: 16:41 30.09.2021)
Заместитель официального представителя МИД России отвечает на вопросы о внешней политике
Алексей Зайцев проводит еженедельный брифинг вместо представителя МИД России Марии Захаровой.
Sputnik, как обычно, старается не пропустить ни одной важной новости, поэтому ведет прямую трансляцию из здания Министерства иностранных дел.
На чем в этот раз акцентирует внимание Зайцев – смотрите в видео