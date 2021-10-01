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Грузия за день до выборов: страсти накаляются - подробности
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211001/arestovannogo-saakashvili-dostavili-v-tyurmu-v-gruzii---video-260097331.html
Арестованного Саакашвили доставили в тюрьму в Грузии - видео
Арестованного Саакашвили доставили в тюрьму в Грузии - видео
Прибывший накануне местных выборов в Грузию Михаил Саакашвили 1 октября был арестован и доставлен в руставскую тюрьму. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры... 01.10.2021, Sputnik Грузия
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местные выборы в грузии 2021
видео
михаил саакашвили
мультимедиа
выборы
возвращение и арест саакашвили
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В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Позже власти Грузии подтвердили, что Саакашвили был арестован в Тбилиси. Его сторонники объявили мобилизацию своих сил для масштабной акции протеста в воскресенье. Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
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видео, михаил саакашвили, мультимедиа, выборы, возвращение и арест саакашвили, видео

Арестованного Саакашвили доставили в тюрьму в Грузии - видео

21:16 01.10.2021 (обновлено: 21:28 01.10.2021)
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© video: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Прибывший накануне местных выборов в Грузию Михаил Саакашвили 1 октября был арестован и доставлен в руставскую тюрьму. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры, как бывшего главу государства доставили в тюрьму под конвоем
В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Позже власти Грузии подтвердили, что Саакашвили был арестован в Тбилиси. Его сторонники объявили мобилизацию своих сил для масштабной акции протеста в воскресенье.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
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