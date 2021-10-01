https://sputnik-georgia.ru/20211001/arestovannogo-saakashvili-dostavili-v-tyurmu-v-gruzii---video-260097331.html

Арестованного Саакашвили доставили в тюрьму в Грузии - видео

Арестованного Саакашвили доставили в тюрьму в Грузии - видео

Прибывший накануне местных выборов в Грузию Михаил Саакашвили 1 октября был арестован и доставлен в руставскую тюрьму. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры... 01.10.2021, Sputnik Грузия

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местные выборы в грузии 2021

видео

михаил саакашвили

мультимедиа

выборы

возвращение и арест саакашвили

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В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Позже власти Грузии подтвердили, что Саакашвили был арестован в Тбилиси. Его сторонники объявили мобилизацию своих сил для масштабной акции протеста в воскресенье. Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

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