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Арестованного Саакашвили доставили в тюрьму в Грузии - видео
Арестованного Саакашвили доставили в тюрьму в Грузии - видео
Прибывший накануне местных выборов в Грузию Михаил Саакашвили 1 октября был арестован и доставлен в руставскую тюрьму. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры... 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T21:16+0400
2021-10-01T21:16+0400
2021-10-01T21:28+0400
местные выборы в грузии 2021
видео
михаил саакашвили
мультимедиа
выборы
возвращение и арест саакашвили
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В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Позже власти Грузии подтвердили, что Саакашвили был арестован в Тбилиси. Его сторонники объявили мобилизацию своих сил для масштабной акции протеста в воскресенье. Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
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видео, михаил саакашвили, мультимедиа, выборы, возвращение и арест саакашвили, видео
Арестованного Саакашвили доставили в тюрьму в Грузии - видео
21:16 01.10.2021 (обновлено: 21:28 01.10.2021)
Прибывший накануне местных выборов в Грузию Михаил Саакашвили 1 октября был арестован и доставлен в руставскую тюрьму. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры, как бывшего главу государства доставили в тюрьму под конвоем
В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины.
Позже власти Грузии подтвердили, что Саакашвили был арестован в Тбилиси. Его сторонники объявили мобилизацию своих сил для масштабной акции протеста в воскресенье.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.