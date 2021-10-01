https://sputnik-georgia.ru/20211001/bera-ivanishvili-i-ego-supruga-snyali-video-s-izvestnymi-koreyskimi-blogerami-260002496.html

Бера Иванишвили и его супруга сняли видео с известными корейскими блогерами

Бера Иванишвили и его супруга сняли видео с известными корейскими блогерами

Бера вместе с женой Нанукой одними из первых грузинских знаменитостей обратили внимание на социальную сеть TikTok 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T12:16+0400

2021-10-01T12:16+0400

2021-10-01T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Артист, а также сын грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили – Бера и его жена Нанука Гудавадзе сняли Тикток-видео вместе с известными корейскими блогерами.Бера с женой и ребенком сейчас живут в Южной Корее. В последнем видео они снялись вместе с новыми друзьями, известными блогерами korea.on и Luadoll. В Тикток-видео пары выбирали из предложенных вариантов тот, который предпочитают они, в шутливой форме. К примеру, пожениться до или после 30, TikTok или Instagram и так далее."Мы на самом деле полюбили корейскую культуру и нашли здесь прекрасных друзей", – говорится в описании видео.Бера вместе с женой Нанукой одними из первых грузинских знаменитостей обратили внимание на социальную сеть TikTok и пообещали поклонникам часто баловать их новыми развлекательными клипами.Число подписчиков Беры и Нануки увеличивается с каждым днем. На данный момент на их странице 5,1 миллиона подписчиков.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, южная корея, бера иванишвили, грузинский шоу-бизнес, tiktok