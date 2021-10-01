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Грузия за день до выборов: страсти накаляются - подробности
https://sputnik-georgia.ru/20211001/deystvitelno-li-saakashvili-delal-videoobraschenie-iz-batumi---zhurnalistskoe-rassledovanie-260078368.html
Действительно ли Саакашвили делал видеообращение из Батуми? – журналистское расследование
Действительно ли Саакашвили делал видеообращение из Батуми? – журналистское расследование
С подлинностью видеокадров с обращением экс-президента из Батуми разбираются специалисты, но до этого свое расследование провели батумские журналисты 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T13:48+0400
2021-10-01T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Издание "Батумелеби" восстановило маршрут передвижения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по улицам черноморского города.За день до муниципальных выборов экс-президент сообщил о своем возвращении на родину. На своей странице в Facebook он разместил два видеообращения, предположительно записанных в Батуми в ночное время суток.Как указывает "Батумелеби", на первом видео можно распознать улицу Гогебашвили на въезде в город. На кадрах также видна станция батумской канатной дороги. В непосредственной близости можно увидеть гостиницу "Велмонд", а также другую инфраструктуру.Интересно, что в самом начале видео мелькает рамка, предположительно, это рамка планшета. Создается впечатление, что уже отснятые кадры воспроизводят на устройстве, снимая их на телефон.Согласно второму видео, Саакашвили находился на территории Нового бульвара, недалеко от озера Ардагани. На кадрах можно опознать строящиеся многоэтажные здания компаний "Орби" и "Альянс" на улицах Руставели и Пиросмани.Журналисты "Батумелеби" также рассмотрели одну из новых аллей набережной и круговой перекресток на улице Руставели, который недавно был озеленен.В МВД Грузии заявили, что Михаил Саакашвили госграницу не пересекал. В правящей партии "Грузинская мечта" назвали действия политика "клоунадой", подчеркнув, что он не находится на территории страны. Несмотря на то, что лидеры ГМ утверждают, что Саакашвили не покидал Украину, они допускают, что если сообщения о его приезде все же подтвердятся, ему будут предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы.В очередной раз анонсировав свой приезд в Грузию, Саакашвили заявил, что не боится ареста. В правительстве страны между тем пообещали, что экс-президент будет арестован в ту же минуту, как только "ступит на грузинскую землю".Саакашвили возглавлял Грузию в 2004-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После чего против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.Экс-президент Михаил Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, батуми

Действительно ли Саакашвили делал видеообращение из Батуми? – журналистское расследование

13:48 01.10.2021 (обновлено: 14:34 01.10.2021)
280
© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Батуми ночью
Вид на город Батуми ночью - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
С подлинностью видеокадров с обращением экс-президента из Батуми разбираются специалисты, но до этого свое расследование провели батумские журналисты
ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Издание "Батумелеби" восстановило маршрут передвижения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по улицам черноморского города.
За день до муниципальных выборов экс-президент сообщил о своем возвращении на родину. На своей странице в Facebook он разместил два видеообращения, предположительно записанных в Батуми в ночное время суток.
Как указывает "Батумелеби", на первом видео можно распознать улицу Гогебашвили на въезде в город. На кадрах также видна станция батумской канатной дороги. В непосредственной близости можно увидеть гостиницу "Велмонд", а также другую инфраструктуру.
Интересно, что в самом начале видео мелькает рамка, предположительно, это рамка планшета. Создается впечатление, что уже отснятые кадры воспроизводят на устройстве, снимая их на телефон.
Согласно второму видео, Саакашвили находился на территории Нового бульвара, недалеко от озера Ардагани. На кадрах можно опознать строящиеся многоэтажные здания компаний "Орби" и "Альянс" на улицах Руставели и Пиросмани.
Журналисты "Батумелеби" также рассмотрели одну из новых аллей набережной и круговой перекресток на улице Руставели, который недавно был озеленен.
В МВД Грузии заявили, что Михаил Саакашвили госграницу не пересекал. В правящей партии "Грузинская мечта" назвали действия политика "клоунадой", подчеркнув, что он не находится на территории страны. Несмотря на то, что лидеры ГМ утверждают, что Саакашвили не покидал Украину, они допускают, что если сообщения о его приезде все же подтвердятся, ему будут предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы.
В очередной раз анонсировав свой приезд в Грузию, Саакашвили заявил, что не боится ареста. В правительстве страны между тем пообещали, что экс-президент будет арестован в ту же минуту, как только "ступит на грузинскую землю".
Саакашвили возглавлял Грузию в 2004-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После чего против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.
Экс-президент Михаил Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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