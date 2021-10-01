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"Динамо" Москва – "Крылья Советов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Динамо" Москва – "Крылья Советов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Динамо" Москва и "Крылья Советов" 01.10.2021, Sputnik Грузия

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футбол

чемпионат россии по футболу

клуб "крылья советов"

прогнозы результатов футбольных матчей

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Главный тренер "Динамо" Москвы Сандро Шварц на днях, во второй раз подряд, был признан лучшим наставником РПЛ. В сентябре "бело-голубые" провели в премьер-лиге три матча, два из которых выиграли. Эти результаты позволяют "Динамо" сохранять вторую строчку в турнирной таблице и не отпускать лидирующий "Зенит" из поля зрения.При этом необходимо отметить, что в двух последних турах "динамовцы" одержали "сухие" победы. Сначала столичный клуб обыграл "Сочи" (1:0), после чего взял верх над "Рубином" (2:0).В X туре "Динамо" на своем поле принимает "Крылья Советов" и имеет неплохие шансы для того, чтобы одержать третью подряд победу в РПЛ.Что касается самарского клуба, то в прошлом туре "Крылья" уступили "Зениту" (1:2). Правда, как выяснилось позже, у "Крыльев" одно очко отобрали. Победный гол "Зенит" забил с пенальти за снос Дзюбы, который был назначен ошибочно. Но это уже история, и потерянного очка самарской команде никто не вернет.В предстоящем матче букмекеры ярко выраженным фаворитом считают хозяев. На победу столичного клуба можно поставить с коэффициентом 1,66 (против 5,25 у гостей).Если посмотреть на статистику очного противостояния клубов, то мы увидим, что в 10 последних матчах только один раз состоялся обмен голами (в далеком 2013 году "Динамо" выиграло 2:1). Кстати, этот матч был единственным, в котором соперники пробили букмекерский "верх".Нет никаких сомнений в том, что на данный момент "Динамо" обладает более классным подборов игроков. Но играть против "Крыльев" столичному клубу традиционно непросто. Думаю, тенденция сохранится и в предстоящей игре команды на двоих забьют два или три гола.Ставка: в матче будет забито два или три гола за 1,95.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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футбол, чемпионат россии по футболу, клуб "крылья советов", прогнозы результатов футбольных матчей