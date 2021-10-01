https://sputnik-georgia.ru/20211001/dva-gruzina-sovershili-v-balete-dikuyu-revolyutsiyu---tsiskaridze-o-balanchine-i-chabukiani-260086542.html

"Два грузина совершили в балете дикую революцию" - Цискаридзе о Баланчине и Чабукиани

"Два грузина совершили в балете дикую революцию" - Цискаридзе о Баланчине и Чабукиани

Цискаридзе подчеркнул значительную важность вклада в мировой классический балет двух грузинских хореографов 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T17:32+0400

2021-10-01T17:32+0400

2021-10-01T17:32+0400

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вахтанг чабукиани

джордж баланчин

балет

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Знаменитый артист балета, танцор и педагог Николай Цискаридзе отметил важность национальной принадлежности в балете и назвал два имени, осуществивших революцию в балетном искусстве."Основной реформатор балета в XX веке - это грузин Джордж Баланчин. И другой, в Советском Союзе: сегодня все элементы, которые делают мужчины, это изобретено одним грузином, Вахтангом Чабукиани. Это он придумал, он во все балеты ввел эти элементы... Два грузина совершили в классическом балете дикую революцию", - сказал Цискаридзе в интервью на YouTube-канале "Надежда Стрелец".Джордж Баланчин (при рождении Георгий Баланчивадзе, 1904, Санкт-Петербург — 1983 года, Нью-Йорк) — хореограф грузинского происхождения, положивший начало американскому балету и современному неоклассическому балетному искусству в целом.Вахтанг Чабукиани (1910, Тифлис — 1992, Тбилиси) — советский, грузинский артист балета, хореограф, балетмейстер, педагог. В Тбилиси открыт музей Вахтанга Чабукиани, а Тбилисское хореографическое училище носит имя балетмейстера.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, россия, новости, в мире, грузия, николай цискаридзе, вахтанг чабукиани, джордж баланчин, балет