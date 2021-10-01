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Грузия за день до выборов: страсти накаляются - подробности
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Движение по железной дороге Армении в направлении Грузии было остановлено из-за аварии
Движение по железной дороге Армении в направлении Грузии было остановлено из-за аварии
Грузовой автомобиль, перевозивший сельхозпродукцию, потерял управление и опрокинулся на мосту, повредив железнодорожную инфраструктуру 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T14:38+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. На 4,5 часа было прервано международное железнодорожное сообщение в Армении - задержаны пассажирский поезд Ереван-Батуми и товарный поезд из Грузии в Армению сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу ЮКЖД.По информации ведомства, ночью грузовой автомобиль, перевозивший сельхозпродукцию, потеряв управление, опрокинулся на мосту на перегоне Санаин-Туманян и повредил железнодорожную инфраструктуру. Осыпавшиеся на пути части заграждения моста и содержимое грузовика повредили контактную сеть длиной 100 метров. Сотрудники Южно-Кавказской железной дороги восстановили сеть и расчистили пути около 4 часов утра 1 октября."Памбакское ущелье в части Ванадзор-Алаверди является наиболее опасным участком для движения автотранспорта, поскольку здесь фиксируется наибольшее количество случаев падения автотранспорта на железнодорожные пути", - напоминает компания.Первый пассажирский поезд из Еревана прибыл в Грузию &gt;&gt;В 2021 году участились случаи внешнего воздействия на инфраструктуру ЮКЖД с угрозой безопасности движения. Если в 2020 году было зафиксировано 35 подобных случаев, то за первые 9 месяцев текущего года – уже 70.ЮКЖД совместно с полицией Армении призывают водителей транспортных средств быть бдительными при переезде через железнодорожные коммуникации и приносят извинения пассажирам задержанного поезда за причиненные неудобства.ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.
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новости, кавказ, армения, юкжд

Движение по железной дороге Армении в направлении Грузии было остановлено из-за аварии

14:38 01.10.2021 (обновлено: 14:48 01.10.2021)
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© photo: Sputnik / Aram Nersesyan Поезд Ереван-Батуми
Поезд Ереван-Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Грузовой автомобиль, перевозивший сельхозпродукцию, потерял управление и опрокинулся на мосту, повредив железнодорожную инфраструктуру
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. На 4,5 часа было прервано международное железнодорожное сообщение в Армении - задержаны пассажирский поезд Ереван-Батуми и товарный поезд из Грузии в Армению сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу ЮКЖД.
По информации ведомства, ночью грузовой автомобиль, перевозивший сельхозпродукцию, потеряв управление, опрокинулся на мосту на перегоне Санаин-Туманян и повредил железнодорожную инфраструктуру. Осыпавшиеся на пути части заграждения моста и содержимое грузовика повредили контактную сеть длиной 100 метров. Сотрудники Южно-Кавказской железной дороги восстановили сеть и расчистили пути около 4 часов утра 1 октября.
"Памбакское ущелье в части Ванадзор-Алаверди является наиболее опасным участком для движения автотранспорта, поскольку здесь фиксируется наибольшее количество случаев падения автотранспорта на железнодорожные пути", - напоминает компания.
Первый пассажирский поезд из Еревана прибыл в Грузию >>
В 2021 году участились случаи внешнего воздействия на инфраструктуру ЮКЖД с угрозой безопасности движения. Если в 2020 году было зафиксировано 35 подобных случаев, то за первые 9 месяцев текущего года – уже 70.
ЮКЖД совместно с полицией Армении призывают водителей транспортных средств быть бдительными при переезде через железнодорожные коммуникации и приносят извинения пассажирам задержанного поезда за причиненные неудобства.
ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.
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