https://sputnik-georgia.ru/20211001/kak-zastryavshie-migranty-zhivut-na-belorussko-polskoy-granitse---video-260080968.html
Как застрявшие мигранты живут на белорусско-польской границе – видео
Как застрявшие мигранты живут на белорусско-польской границе – видео
На польско-белорусской границе почти 2 месяца живет группа мигрантов из Афганистана. Смотрите в видео, как в палаточном лагере на белорусско-польской границе... 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T14:52+0400
2021-10-01T14:52+0400
2021-10-01T14:59+0400
видео
мультимедиа
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/01/260080742_0:0:2175:1224_1920x0_80_0_0_fa7c65cdd60cb31a708da19b3f270ea6.png
С 18 августа на польско-белорусской границе несколько десятков мигрантов пытаются выжить в тяжелейших условиях – Польша просто вытеснила их со своей территории и отгородилась колючим забором, сообщает Sputnik Беларусь.Мигранты рассказывают, что они смогли нелегально пересечь польско-белорусскую границу, их задержали уже в польских городах, потом просто привезли назад на границу и оттеснили туда, откуда они пришли – за белорусскую территорию.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/01/260080742_93:0:1810:1288_1920x0_80_0_0_03b8d365736ccc92a855c4401f33872f.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, мигранты, видео
Как застрявшие мигранты живут на белорусско-польской границе – видео
14:52 01.10.2021 (обновлено: 14:59 01.10.2021)
На польско-белорусской границе почти 2 месяца живет группа мигрантов из Афганистана. Смотрите в видео, как в палаточном лагере на белорусско-польской границе выживает группа мигрантов
С 18 августа на польско-белорусской границе несколько десятков мигрантов пытаются выжить в тяжелейших условиях – Польша просто вытеснила их со своей территории и отгородилась колючим забором, сообщает Sputnik Беларусь
.
Мигранты рассказывают, что они смогли нелегально пересечь польско-белорусскую границу, их задержали уже в польских городах, потом просто привезли назад на границу и оттеснили туда, откуда они пришли – за белорусскую территорию.