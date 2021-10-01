https://sputnik-georgia.ru/20211001/kak-zastryavshie-migranty-zhivut-na-belorussko-polskoy-granitse---video-260080968.html

Как застрявшие мигранты живут на белорусско-польской границе – видео

Как застрявшие мигранты живут на белорусско-польской границе – видео

На польско-белорусской границе почти 2 месяца живет группа мигрантов из Афганистана. Смотрите в видео, как в палаточном лагере на белорусско-польской границе... 01.10.2021, Sputnik Грузия

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мигранты

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С 18 августа на польско-белорусской границе несколько десятков мигрантов пытаются выжить в тяжелейших условиях – Польша просто вытеснила их со своей территории и отгородилась колючим забором, сообщает Sputnik Беларусь.Мигранты рассказывают, что они смогли нелегально пересечь польско-белорусскую границу, их задержали уже в польских городах, потом просто привезли назад на границу и оттеснили туда, откуда они пришли – за белорусскую территорию.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, мигранты, видео