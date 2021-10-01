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Грузия за день до выборов: страсти накаляются - подробности
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Как застрявшие мигранты живут на белорусско-польской границе – видео
Как застрявшие мигранты живут на белорусско-польской границе – видео
На польско-белорусской границе почти 2 месяца живет группа мигрантов из Афганистана. Смотрите в видео, как в палаточном лагере на белорусско-польской границе... 01.10.2021, Sputnik Грузия
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С 18 августа на польско-белорусской границе несколько десятков мигрантов пытаются выжить в тяжелейших условиях – Польша просто вытеснила их со своей территории и отгородилась колючим забором, сообщает Sputnik Беларусь.Мигранты рассказывают, что они смогли нелегально пересечь польско-белорусскую границу, их задержали уже в польских городах, потом просто привезли назад на границу и оттеснили туда, откуда они пришли – за белорусскую территорию.
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видео, мультимедиа, мигранты, видео

Как застрявшие мигранты живут на белорусско-польской границе – видео

14:52 01.10.2021 (обновлено: 14:59 01.10.2021)
284
© video: Sputnik
На польско-белорусской границе почти 2 месяца живет группа мигрантов из Афганистана. Смотрите в видео, как в палаточном лагере на белорусско-польской границе выживает группа мигрантов
С 18 августа на польско-белорусской границе несколько десятков мигрантов пытаются выжить в тяжелейших условиях – Польша просто вытеснила их со своей территории и отгородилась колючим забором, сообщает Sputnik Беларусь.
Мигранты рассказывают, что они смогли нелегально пересечь польско-белорусскую границу, их задержали уже в польских городах, потом просто привезли назад на границу и оттеснили туда, откуда они пришли – за белорусскую территорию.
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