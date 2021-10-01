https://sputnik-georgia.ru/20211001/koronavirus-mozhet-provotsirovat-rak---myasnikov-260083355.html

"Коронавирус может провоцировать рак" - Мясников

"Коронавирус может провоцировать рак" - Мясников

Теоретически это возможно, как и в случае любого другого вируса, уверен медик 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T15:54+0400

2021-10-01T15:54+0400

2021-10-01T15:54+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Коронавирус нового типа способен развить онкологические заболевания так же, как и любой другой вирус. Об этом в интервью с "Ura.ru" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.Несмотря на то, что респираторные вирусные инфекции редко становятся причиной возникновения онкологических заболеваний, теоретически это возможно, уверен медик.Коронавирусная инфекция (COVID-19) – это инфекционное заболевание, вызванное вирусом SARS-CoV-2. У большинства заболевших COVID-19 наблюдаются легкие или умеренные симптомы, выздоровление происходит без специфического лечения. Однако у некоторых людей заболевание протекает в тяжелой форме, и им требуется медицинская помощь.Случаи заболевания коронавируса в мире превысили 219 миллионов, летальные исходы - 4,55 млн.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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