https://sputnik-georgia.ru/20211001/posle-aresta-saakashvili---situatsiya-u-rustavskoy-tyurmy-260099095.html

После ареста Саакашвили - ситуация у Руставской тюрьмы

После ареста Саакашвили - ситуация у Руставской тюрьмы

В Руставскую тюрьму прибыла народный защитник Грузии Нино Ломджария. Чуть ранее туда был доставлен арестованный в Тбилиси Михаил Саакашвили. Подробнее ... 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T21:51+0400

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2021-10-01T21:51+0400

местные выборы в грузии 2021

видео

михаил саакашвили

мультимедиа

возвращение и арест саакашвили

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Информация о задержании нелегально вернувшегося в Грузию Саакашвили распространилась час назад. Ее подтвердил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и поблагодарил министра внутренних дел и главу Службы госбезопасности за успешно проведенную спецоперацию.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Перед арестом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили успел распространить в соцсети обращение к населению. "С большой вероятностью меня задержат в Тбилиси, но я хочу вам сказать: ничего не бойтесь, идите на выборы, голосуйте, и 3 октября мы вместе отпразднуем победу", - сказал Саакашвили.В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию.Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины. Позже МВД Грузии сообщило, что Саакашвили арестован.

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