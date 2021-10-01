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Путин и Эрдоган померились антителами к коронавирусу - видео
Путин и Эрдоган померились антителами к коронавирусу - видео
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили на встрече в Сочи эффект от вакцинации, который каждый из них испытал... 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T11:42+0400
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Глава российского государства весной привился от коронавируса вакциной "Спутник V". Выяснилось, что недавно, когда в окружении президента целый ряд людей заболели COVID-19, а сам он целый день общался с инфицированным адъютантом, высокие титры антител к коронавирусу позволили Владимиру Путину остаться здоровым. Реджеп Тайип Эрдоган в ответ поинтересовался уровнем антител, благодаря которому Путин не заболел, и назвал свои показатели. У кого же уровень антител выше: у Путина или Эрдогана? И какой совет по ревакцинации президент России дал своему турецкому коллеге? Смотрите в нашем видео.
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политика, видео, владимир путин, мультимедиа, реджеп тайип эрдоган, коронавирус covid-19, видео

Путин и Эрдоган померились антителами к коронавирусу - видео

11:42 01.10.2021
174
© video: Sputnik
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили на встрече в Сочи эффект от вакцинации, который каждый из них испытал после прививки от COVID-19
Глава российского государства весной привился от коронавируса вакциной "Спутник V". Выяснилось, что недавно, когда в окружении президента целый ряд людей заболели COVID-19, а сам он целый день общался с инфицированным адъютантом, высокие титры антител к коронавирусу позволили Владимиру Путину остаться здоровым.
Реджеп Тайип Эрдоган в ответ поинтересовался уровнем антител, благодаря которому Путин не заболел, и назвал свои показатели.
У кого же уровень антител выше: у Путина или Эрдогана? И какой совет по ревакцинации президент России дал своему турецкому коллеге? Смотрите в нашем видео.
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