https://sputnik-georgia.ru/20211001/rubin---nizhniy-novgorod-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-260082262.html

"Рубин" - "Нижний Новгород": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Рубин" - "Нижний Новгород": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Рубин" - "Нижний Новгород" 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T15:22+0400

2021-10-01T15:22+0400

2021-10-01T15:28+0400

футбол

клуб "рубин"

чемпионат россии по футболу

прогнозы результатов футбольных матчей

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X тур чемпионата России по футболу откроется матчем в Казани, где местный "Рубин" примет дебютанта РПЛ – "Нижний Новгород". Встреча состоится 2 октября и начнется в 15:00 по тбилисскому времени."Рубин" отлично начал сезон, но после вылета из квалификации Лиги конференций УЕФА, команду будто подменили. В шести матчах премьер-лиги подопечные Леонида Слуцкого одержали всего одну победу, при трех поражениях и одной ничьей. Такие результаты привели к тому, что "Рубин" откатился на седьмое место в турнирной таблице и от лидирующего "Зенит" отстает уже на девять очков.Что касается "Нижнего Новгорода", то для новичка РПЛ команда показывает просто отличные результаты, располагаясь на 10 месте в таблице. Пока ни о какой борьбе за выживание речи не идет. Правда, два последних матча подопечные Александра Кержакова проиграли – "Арсеналу" (2:3) и ЦСКА (0:2). Оба поражения случились дома.А вот на выезде "НН" еще не проигрывал в нынешнем сезоне. В чемпионате России были одержаны две победы при двух ничьих, а в Кубке страны "НН" обыграл "Динамо" Барнаул (1:0). Но, как известно, любая серия рано или поздно заканчивается. И, как мне кажется, с "НН" это произойдет именно в Казани.Букмекеры однозначно считают "Рубин" фаворитом предстоящего матча. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,7 (против 5,0 у гостей).Победа над "Нижним Новгородом" может стать для казанского клуба отправной точкой нового взлета. Уж слишком затянулась у "Рубина" неудачная полоса. Ожидается, что на поле против "НН" сможет выйти вся атакующая основа "Рубин" – Кварацхелия, Дрейер и Деспотович. Думаю, победа хозяев смотрится самым логичным вариантом для ставки.Ставка: "Рубин" победит за 1,7.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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