https://sputnik-georgia.ru/20211001/saakashvili-v-tyurme-obyavlyaet-golodovku---ombudsmen--260104298.html
Саакашвили в тюрьме объявляет голодовку - омбудсмен
Саакашвили в тюрьме объявляет голодовку - омбудсмен
Народный защитник Грузии была допущена в тюрьму в день ареста экс-президента 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T23:35+0400
2021-10-01T23:35+0400
2021-10-01T23:51+0400
грузия
михаил саакашвили
нино ломджария
возвращение и арест саакашвили
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Задержанный в пятницу в Тбилиси экс- президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку, сообщила омбудсмен Нино Ломджария. Вечером она была допущена в Руставскую тюрьму для встречи с экс-президентом."Он не согласен с тем приговором, который ему вынесен в Грузии и считает себя политическим заключенным", - сказала Ломджария журналистам.Она отметила, что Саакашвили утверждает, что сам открыл дверь полиции.Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу, прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые будут проходить в субботу. По ранее вынесенным приговорам ему грозит шесть лет тюрьмы. Саакашвили признан виновным тремя инстанциями суда по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и делу сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Также он проходит обвиняемым: 🔹 дело о растрате 9,2 млн лари Службы государственной охраны 🔹 разгон акции 7 ноября 2007 года 🔹 разгром телеканала "Имеди" 🔹 завладение имуществом ныне покойного миллионера Бадри Патаркацишвили. К этим обвинениям сегодня, по сообщению прокуратуры, добавилось еще одно - незаконное пересечение границы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, михаил саакашвили, нино ломджария, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили в тюрьме объявляет голодовку - омбудсмен
23:35 01.10.2021 (обновлено: 23:51 01.10.2021)
Дополняется
Народный защитник Грузии была допущена в тюрьму в день ареста экс-президента
Задержанный в пятницу в Тбилиси экс- президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку, сообщила омбудсмен Нино Ломджария.
Вечером она была допущена в Руставскую тюрьму для встречи с экс-президентом.
"Он не согласен с тем приговором, который ему вынесен в Грузии и считает себя политическим заключенным", - сказала Ломджария журналистам.
"Как рассказал мне Михаил Саакашвили, его задержали сегодня в Тбилиси, в одном из жилых домов. Он не оказывал сопротивления, насилие не было к применено ни во время задержания, ни после. Как он сам заявляет, обращение с ним было удовлетворительным. Он объявил голодовку и, как гражданин Украины, просит встречи с консулом", - сказала Ломджария.
Она отметила, что Саакашвили утверждает, что сам открыл дверь полиции.
Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу, прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые будут проходить в субботу.
По ранее вынесенным приговорам ему грозит шесть лет тюрьмы.
Саакашвили признан виновным тремя инстанциями суда по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и делу сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани.
Также он проходит обвиняемым:
🔹 дело о растрате 9,2 млн лари Службы государственной охраны
🔹 разгон акции 7 ноября 2007 года
🔹 разгром телеканала "Имеди"
🔹 завладение имуществом ныне покойного миллионера Бадри Патаркацишвили.
К этим обвинениям сегодня, по сообщению прокуратуры, добавилось еще одно - незаконное пересечение границы.