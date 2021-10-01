https://sputnik-georgia.ru/20211001/saakashvili-v-tyurme-obyavlyaet-golodovku---ombudsmen--260104298.html

Саакашвили в тюрьме объявляет голодовку - омбудсмен

Саакашвили в тюрьме объявляет голодовку - омбудсмен

Народный защитник Грузии была допущена в тюрьму в день ареста экс-президента 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T23:35+0400

2021-10-01T23:35+0400

2021-10-01T23:51+0400

грузия

михаил саакашвили

нино ломджария

возвращение и арест саакашвили

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Задержанный в пятницу в Тбилиси экс- президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку, сообщила омбудсмен Нино Ломджария. Вечером она была допущена в Руставскую тюрьму для встречи с экс-президентом."Он не согласен с тем приговором, который ему вынесен в Грузии и считает себя политическим заключенным", - сказала Ломджария журналистам.Она отметила, что Саакашвили утверждает, что сам открыл дверь полиции.Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу, прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые будут проходить в субботу. По ранее вынесенным приговорам ему грозит шесть лет тюрьмы. Саакашвили признан виновным тремя инстанциями суда по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и делу сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Также он проходит обвиняемым: 🔹 дело о растрате 9,2 млн лари Службы государственной охраны 🔹 разгон акции 7 ноября 2007 года 🔹 разгром телеканала "Имеди" 🔹 завладение имуществом ныне покойного миллионера Бадри Патаркацишвили. К этим обвинениям сегодня, по сообщению прокуратуры, добавилось еще одно - незаконное пересечение границы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, михаил саакашвили, нино ломджария, возвращение и арест саакашвили