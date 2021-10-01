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Тбилисский театр Палиашвили открывает сезон оперой "Абесалом и Этери"
Тбилисский театр Палиашвили открывает сезон оперой "Абесалом и Этери"
Это старая добрая традиция – открывать новый сезон с бессмертной оперы композитора, имя которого и носит театр 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T08:40+0400
2021-10-01T08:40+0400
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тбилисский театр оперы и балета
захарий палиашвили
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ТБИЛИСИ, 1 окт - Sputnik. Тбилисский государственный театр оперы и балета им. З. Палиашвили по традиции открывает 170-й сезон оперой "Абесалом и Этери" в пятницу, 1 октября.В концерте примут участие грузинские солисты: Гоча Датусиани, Теймураз Гугулашвили, Ирина Алексидзе, Лиана Калмахелидзе, Хатуна Чохонелидзе, Сулхан Гвелесиани, Манана Иорданишвили, Тамаз Саганидзе, Григол Махарадзе и Леван Табукашвили.В постановке также задействованы хор и оркестр театра под руководством дирижера Зазы Азмаипарашвили, балетная труппа и Национальный балет Грузии "Сухишвили". Художником и автором сценического оформления "Абесалома и Этери" является Гоги Алекси-Месхишвили, а хореографом – Илико Сухишвили."Абесалом и Этери" – опера Палиашвили в 4-х действиях, по либретто Петрэ Мирианашвили, написанному по мотивам средневекового грузинского сказания "Этериани" с использованием стихов Шота Руставели и Ильи Чавчавадзе.Интересно, что на написание центральной оперы в творчестве Палиашвили "Абесалом и Этери" у композитора ушло 15 лет. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилисский театр оперы и балета , захарий палиашвили, грузинская культура, театр

Тбилисский театр Палиашвили открывает сезон оперой "Абесалом и Этери"

08:40 01.10.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский государственный театр оперы и балета им. Захария Палиашвили
Тбилисский государственный театр оперы и балета им. Захария Палиашвили - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Это старая добрая традиция – открывать новый сезон с бессмертной оперы композитора, имя которого и носит театр
ТБИЛИСИ, 1 окт - Sputnik. Тбилисский государственный театр оперы и балета им. З. Палиашвили по традиции открывает 170-й сезон оперой "Абесалом и Этери" в пятницу, 1 октября.
В концерте примут участие грузинские солисты: Гоча Датусиани, Теймураз Гугулашвили, Ирина Алексидзе, Лиана Калмахелидзе, Хатуна Чохонелидзе, Сулхан Гвелесиани, Манана Иорданишвили, Тамаз Саганидзе, Григол Махарадзе и Леван Табукашвили.
© photo: Sputnik / Александр ИмедашвилиСцена из оперы "Абесалом и Этери"
Сцена из оперы Абесалом и Этери - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
Сцена из оперы "Абесалом и Этери"
© photo: Sputnik / Александр Имедашвили
В постановке также задействованы хор и оркестр театра под руководством дирижера Зазы Азмаипарашвили, балетная труппа и Национальный балет Грузии "Сухишвили". Художником и автором сценического оформления "Абесалома и Этери" является Гоги Алекси-Месхишвили, а хореографом – Илико Сухишвили.
"Абесалом и Этери" – опера Палиашвили в 4-х действиях, по либретто Петрэ Мирианашвили, написанному по мотивам средневекового грузинского сказания "Этериани" с использованием стихов Шота Руставели и Ильи Чавчавадзе.
Интересно, что на написание центральной оперы в творчестве Палиашвили "Абесалом и Этери" у композитора ушло 15 лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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