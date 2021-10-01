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Грузия за день до выборов: страсти накаляются - подробности
https://sputnik-georgia.ru/20211001/uikend-po-tbilisski-kuda-poyti-razvlechsya-v-stolitse-gruzii-1-3-oktyabrya-260042624.html
Уикенд по-тбилисски: куда пойти развлечься в столице Грузии 1-3 октября?
Уикенд по-тбилисски: куда пойти развлечься в столице Грузии 1-3 октября?
Вы не ждали, а мы вернулись! Тбилисский уикенд, который так редко стал появляться из-за пандемии коронавируса, возвращается к читателям 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T12:01+0400
2021-10-01T14:46+0400
культура
грузия
уикенд по-тбилисски
туризм
обзоры
тбилиси
развлечения
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Театр, йога, музыка, кино и многое другое. Набираемся позитивной энергией и проводим осенние выходные в Тбилиси незабываемо!Пойти на оперуКогда: 1 октябряГде: Театр оперы и балета (пр. Ш. Руставели, 25)Подробнее: https://www.facebook.com/events/183169780506677/?ti=lsТеатр оперы и балета приглашает на открытие нового сезона – на бессмертную оперу "Абесалом и Этери" композитора З. Палиашвили. В постановке примут участие солисты, хор театра и оркестр под руководством дирижера Зазы Азмаипарашвили, а также балетная труппа и Национальный балет Грузии "Сухишвили". Отправиться на выставкуКогда: до 31 октябряГде: Музей изобразительного искусства (пр. Ш. Руставели, 7)Подробнее: https://www.facebook.com/events/544120593557020/?ti=lsНа выставке "Молчание картины" у посетителей будет возможность познакомиться с разными сторонами творчества художника Темо Джапаридзе. Название экспозиции взято с одноименной работы живописца, которая объединяет его взгляды и исследования об искусстве в целом и о его истинном предназначении в частности. ПоимпровизироватьКогда: 2, 3 октября, 19:00Где: Lumos (ул. Бахтриони, 11б)Подробнее: https://www.facebook.com/events/254859366649946/?ti=lsНа этом мероприятии вас ждет контактная импровизация. Вам удастся познать себя и углубиться в свою натуру. Участники ивента будут свободно импровизировать и танцевать. Одним словом, это надо почувствовать!Вернуться в 90-еКогда: 1 октября, 18:00Где: Barmaglot Bar Tbilisi (ул. Табидзе, 1)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1752541118284645/?ti=lsПусть период 90-х для многих был не сладок, все-таки та атмосфера, музыка остались в сердцах многих. Так вот тем, кто хочет поностальгировать, предлагаем посетить эту вечеринку. Здесь вас будет ждать то, по чему вы могли соскучиться. Организаторы обещают соответствующую музыку, уют и специальные блюда.Научиться создавать музыкуКогда: 1 октября, 18:00Где: 303 Hz (ул. Атонели, 31)Подробнее: https://www.facebook.com/events/397123508748156/?ti=lsМузыкальная школа 303 Hz в день открытых дверей предлагает посетить бесплатный курс по созданию музыки. Учить новому и прекрасному гостей будет инструктор школы Сандро Мишелашвили. Если вы сомневались в себе, хотя любите электронную музыку, больше не сомневайтесь и бегите сюда!Выбраться на уличный рынокКогда: 2, 3 октябряГде: пр. Ш. РуставелиПодробнее: https://www.facebook.com/events/562644354987533/?ti=lsТбилисский базар уже четвертый год приглашает в свои ряды любителей образцов народного промысла Грузии, а также оригинальных авторских аксессуаров и подарков Made in Georgia. Мероприятие хорошо не только тем, что гости тут могут найти много разных интересных вещичек, но и прогуляться по проспекту, насладившись видами осеннего Тбилиси.Открыть для себя грузинский Stand-UpКогда: 3 октября, 19:30Где: Nevermind Bar (ул. М. Джавахишвили, 14)Подробнее: https://www.facebook.com/events/641506403483927/?ti=lsУзнайте больше о грузинском чувстве юмора и послушайте молодых комиков, пытающих счастье на Stand-Up сцене. Вход свободный! Но, при желании, вы можете и оставить donations. Никто против не будет. Помните, что детям до 18 лет вход не рекомендуется.Порисовать, побеседовать, закуситьКогда: 2 октября, 15:00Где: Nani Gallery (ул. Ингороква, 19)Подробнее: https://www.facebook.com/events/2541359025997779/?ti=lsЕсли вы любите рисовать, соскучились по креативу или просто хотите приобрести новых друзей – предлагаем посетить этот мастер-класс. Здесь вы сможете создать что-то для себя, открыть страсть к новому хобби и хорошо провести время. На встрече организаторы также предлагают закуски, натуральное грузинское вино и приятную компанию.Попасть на выставку "неукротимых книг"Когда: до 2 октября, до 17:00Где: Литературный музей (ул. Чантурия, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/292524152321597/?ti=ls"Выставка неукротимых книг, или Неделя запрещенной книги в Грузии" – мероприятие, на котором грузинские писатели расскажут о запрещенных изданиях разных лет и об историях их запретов. Там же пройдет экспозиция плакатов, специально созданных по тематике упомянутых книг.Что в театре?1, 2 октября в Грибоедовском театре – "Аллеи любви"1 октября в Театре марионеток Габриадзе – "Сталинград"1 октября в театральном движении "Хараки" – "Три сестры"1 октября в Театре кукол – "Трое у стула"1 октября в Свободном театре – "Трое в галстуках и ангел"1 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "NO EXIT"2 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"2 октября в Театре марионеток Габриадзе – "Рамона"2 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"2 октября в Свободном Театре – "Сказка, она меня пьянит и манит"3 октября в Театре марионеток Габриадзе – "Осень моей весны"3 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Приключения Карлсона"3 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Что сотворила колыбельная?"3 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"3 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Сара бара бзиа бзбоит, то есть Я тебя люблю"3 октября в Свободном Театре – "Взорванный"Что посмотреть в кино?"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)"Форсаж 9" (боевик, триллер)"Шан-Чи и легенда десяти колец" (фантастика, фэнтези, боевик, приключения)"Отряд самоубийц: Миссия навылет" (боевик, фантастика, комедия, фэнтези)"Злое" (ужасы, детектив)"После. Глава 3" (драма)"Главный герой" (остросюжетный, комедия)"Персона №2" (драма)"Клаустрофобы 2: Лига выживших" (ужасы, боевик)"Телохранитель жены киллера" (боевик, комедия)"Воспоминания" (фантастика, триллер, мелодрама)"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения)Мультфильмы:"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия)ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, грузия, уикенд по-тбилисски, туризм, обзоры, тбилиси, развлечения

Уикенд по-тбилисски: куда пойти развлечься в столице Грузии 1-3 октября?

12:01 01.10.2021 (обновлено: 14:46 01.10.2021)
421
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliУикенд по тбилисски. Пары прогуливаются вечером по городу
Уикенд по тбилисски. Пары прогуливаются вечером по городу - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Вы не ждали, а мы вернулись! Тбилисский уикенд, который так редко стал появляться из-за пандемии коронавируса, возвращается к читателям
Театр, йога, музыка, кино и многое другое. Набираемся позитивной энергией и проводим осенние выходные в Тбилиси незабываемо!

Пойти на оперу

© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский государственный театр оперы и балета им. Захария Палиашвили
Тбилисский государственный театр оперы и балета им. Захария Палиашвили - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Тбилисский государственный театр оперы и балета им. Захария Палиашвили
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Когда: 1 октября
Где: Театр оперы и балета (пр. Ш. Руставели, 25)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/183169780506677/?ti=ls
Театр оперы и балета приглашает на открытие нового сезона – на бессмертную оперу "Абесалом и Этери" композитора З. Палиашвили. В постановке примут участие солисты, хор театра и оркестр под руководством дирижера Зазы Азмаипарашвили, а также балетная труппа и Национальный балет Грузии "Сухишвили".

Отправиться на выставку

© photo: courtesy of Georgian Museum of Fine ArtsТбилисский Музей грузинского изобразительного искусства
Тбилисский Музей грузинского изобразительного искусства - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Тбилисский Музей грузинского изобразительного искусства
© photo: courtesy of Georgian Museum of Fine Arts
Когда: до 31 октября
Где: Музей изобразительного искусства (пр. Ш. Руставели, 7)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/544120593557020/?ti=ls
На выставке "Молчание картины" у посетителей будет возможность познакомиться с разными сторонами творчества художника Темо Джапаридзе. Название экспозиции взято с одноименной работы живописца, которая объединяет его взгляды и исследования об искусстве в целом и о его истинном предназначении в частности.

Поимпровизировать

© Facebook / LumosЙога-студия Lumos
Йога-студия Lumos - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Йога-студия Lumos
© Facebook / Lumos
Когда: 2, 3 октября, 19:00
Где: Lumos (ул. Бахтриони, 11б)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/254859366649946/?ti=ls
На этом мероприятии вас ждет контактная импровизация. Вам удастся познать себя и углубиться в свою натуру. Участники ивента будут свободно импровизировать и танцевать. Одним словом, это надо почувствовать!

Вернуться в 90-е

© Sputnik / Alexander ImedashviliТанцпол в ночном клубе
Танцпол в ночном клубе - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Танцпол в ночном клубе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Когда: 1 октября, 18:00
Где: Barmaglot Bar Tbilisi (ул. Табидзе, 1)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/1752541118284645/?ti=ls
Пусть период 90-х для многих был не сладок, все-таки та атмосфера, музыка остались в сердцах многих. Так вот тем, кто хочет поностальгировать, предлагаем посетить эту вечеринку. Здесь вас будет ждать то, по чему вы могли соскучиться. Организаторы обещают соответствующую музыку, уют и специальные блюда.

Научиться создавать музыку

© photo: Zitto DJ/ FBГрузинский диджей Zitto
Грузинский диджей Zitto - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Грузинский диджей Zitto
© photo: Zitto DJ/ FB
Когда: 1 октября, 18:00
Где: 303 Hz (ул. Атонели, 31)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/397123508748156/?ti=ls
Музыкальная школа 303 Hz в день открытых дверей предлагает посетить бесплатный курс по созданию музыки. Учить новому и прекрасному гостей будет инструктор школы Сандро Мишелашвили. Если вы сомневались в себе, хотя любите электронную музыку, больше не сомневайтесь и бегите сюда!

Выбраться на уличный рынок

© photo: STALL / FBTbilisi Street Market ("Тбилисский уличный базар")
Tbilisi Street Market (Тбилисский уличный базар) - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Tbilisi Street Market ("Тбилисский уличный базар")
© photo: STALL / FB
Когда: 2, 3 октября
Где: пр. Ш. Руставели
Подробнее: https://www.facebook.com/events/562644354987533/?ti=ls
Тбилисский базар уже четвертый год приглашает в свои ряды любителей образцов народного промысла Грузии, а также оригинальных авторских аксессуаров и подарков Made in Georgia. Мероприятие хорошо не только тем, что гости тут могут найти много разных интересных вещичек, но и прогуляться по проспекту, насладившись видами осеннего Тбилиси.

Открыть для себя грузинский Stand-Up

© photo: Stand Up Tbilisi / FBStand Up Tbilisi
Stand Up Tbilisi - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Stand Up Tbilisi
© photo: Stand Up Tbilisi / FB
Когда: 3 октября, 19:30
Где: Nevermind Bar (ул. М. Джавахишвили, 14)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/641506403483927/?ti=ls
Узнайте больше о грузинском чувстве юмора и послушайте молодых комиков, пытающих счастье на Stand-Up сцене. Вход свободный! Но, при желании, вы можете и оставить donations. Никто против не будет. Помните, что детям до 18 лет вход не рекомендуется.

Порисовать, побеседовать, закусить

© photo: Sputnik / Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкКраски
Краски - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Краски
© photo: Sputnik / Alexey Malgavko
/
Перейти в фотобанк
Когда: 2 октября, 15:00
Где: Nani Gallery (ул. Ингороква, 19)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/2541359025997779/?ti=ls
Если вы любите рисовать, соскучились по креативу или просто хотите приобрести новых друзей – предлагаем посетить этот мастер-класс. Здесь вы сможете создать что-то для себя, открыть страсть к новому хобби и хорошо провести время. На встрече организаторы также предлагают закуски, натуральное грузинское вино и приятную компанию.

Попасть на выставку "неукротимых книг"

CC0 / Pixabay / Старые книги, ночная лампа и ваза на столе
ძველი წიგნები და ღამის ნათურა საწერ მაგიდაზე - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Старые книги, ночная лампа и ваза на столе
CC0 / Pixabay /
Когда: до 2 октября, до 17:00
Где: Литературный музей (ул. Чантурия, 8)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/292524152321597/?ti=ls
"Выставка неукротимых книг, или Неделя запрещенной книги в Грузии" – мероприятие, на котором грузинские писатели расскажут о запрещенных изданиях разных лет и об историях их запретов. Там же пройдет экспозиция плакатов, специально созданных по тематике упомянутых книг.

Что в театре?

1, 2 октября в Грибоедовском театре – "Аллеи любви"
1 октября в Театре марионеток Габриадзе – "Сталинград"
1 октября в театральном движении "Хараки" – "Три сестры"
1 октября в Театре кукол – "Трое у стула"
1 октября в Свободном театре – "Трое в галстуках и ангел"
© photo : courtesy of Rezo Gabriadze thaterСпектакль "Сталинград" Резо Габриадзе
Спектакль Сталинград Резо Габриадзе - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Спектакль "Сталинград" Резо Габриадзе
© photo : courtesy of Rezo Gabriadze thater
1 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "NO EXIT"
2 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"
2 октября в Театре марионеток Габриадзе – "Рамона"
2 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"
2 октября в Свободном Театре – "Сказка, она меня пьянит и манит"
© Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский театр юного зрителя им. Нодара Думбадзе
Тбилисский театр юного зрителя им. Нодара Думбадзе - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Тбилисский театр юного зрителя им. Нодара Думбадзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
3 октября в Театре марионеток Габриадзе – "Осень моей весны"
3 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Приключения Карлсона"
3 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Что сотворила колыбельная?"
3 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"
3 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Сара бара бзиа бзбоит, то есть Я тебя люблю"
3 октября в Свободном Театре – "Взорванный"

Что посмотреть в кино?

"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)
"Форсаж 9" (боевик, триллер)
"Шан-Чи и легенда десяти колец" (фантастика, фэнтези, боевик, приключения)
"Отряд самоубийц: Миссия навылет" (боевик, фантастика, комедия, фэнтези)
"Злое" (ужасы, детектив)
"После. Глава 3" (драма)
"Главный герой" (остросюжетный, комедия)
"Персона №2" (драма)
"Клаустрофобы 2: Лига выживших" (ужасы, боевик)
"Телохранитель жены киллера" (боевик, комедия)
"Воспоминания" (фантастика, триллер, мелодрама)
"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения)

Мультфильмы:

"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)
"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия)
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!
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