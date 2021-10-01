Уикенд по-тбилисски: куда пойти развлечься в столице Грузии 1-3 октября?
12:01 01.10.2021 (обновлено: 14:46 01.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliУикенд по тбилисски. Пары прогуливаются вечером по городу
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Вы не ждали, а мы вернулись! Тбилисский уикенд, который так редко стал появляться из-за пандемии коронавируса, возвращается к читателям
Театр, йога, музыка, кино и многое другое. Набираемся позитивной энергией и проводим осенние выходные в Тбилиси незабываемо!
Пойти на оперу
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский государственный театр оперы и балета им. Захария Палиашвили
Тбилисский государственный театр оперы и балета им. Захария Палиашвили
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Когда: 1 октября
Где: Театр оперы и балета (пр. Ш. Руставели, 25)
Театр оперы и балета приглашает на открытие нового сезона – на бессмертную оперу "Абесалом и Этери" композитора З. Палиашвили. В постановке примут участие солисты, хор театра и оркестр под руководством дирижера Зазы Азмаипарашвили, а также балетная труппа и Национальный балет Грузии "Сухишвили".
Отправиться на выставку
© photo: courtesy of Georgian Museum of Fine ArtsТбилисский Музей грузинского изобразительного искусства
Тбилисский Музей грузинского изобразительного искусства
Когда: до 31 октября
Где: Музей изобразительного искусства (пр. Ш. Руставели, 7)
На выставке "Молчание картины" у посетителей будет возможность познакомиться с разными сторонами творчества художника Темо Джапаридзе. Название экспозиции взято с одноименной работы живописца, которая объединяет его взгляды и исследования об искусстве в целом и о его истинном предназначении в частности.
Поимпровизировать
© Facebook / LumosЙога-студия Lumos
Йога-студия Lumos
© Facebook / Lumos
Когда: 2, 3 октября, 19:00
Где: Lumos (ул. Бахтриони, 11б)
На этом мероприятии вас ждет контактная импровизация. Вам удастся познать себя и углубиться в свою натуру. Участники ивента будут свободно импровизировать и танцевать. Одним словом, это надо почувствовать!
Вернуться в 90-е
Танцпол в ночном клубе
Когда: 1 октября, 18:00
Где: Barmaglot Bar Tbilisi (ул. Табидзе, 1)
Пусть период 90-х для многих был не сладок, все-таки та атмосфера, музыка остались в сердцах многих. Так вот тем, кто хочет поностальгировать, предлагаем посетить эту вечеринку. Здесь вас будет ждать то, по чему вы могли соскучиться. Организаторы обещают соответствующую музыку, уют и специальные блюда.
Научиться создавать музыку
Когда: 1 октября, 18:00
Где: 303 Hz (ул. Атонели, 31)
Музыкальная школа 303 Hz в день открытых дверей предлагает посетить бесплатный курс по созданию музыки. Учить новому и прекрасному гостей будет инструктор школы Сандро Мишелашвили. Если вы сомневались в себе, хотя любите электронную музыку, больше не сомневайтесь и бегите сюда!
Выбраться на уличный рынок
Tbilisi Street Market ("Тбилисский уличный базар")
Когда: 2, 3 октября
Где: пр. Ш. Руставели
Тбилисский базар уже четвертый год приглашает в свои ряды любителей образцов народного промысла Грузии, а также оригинальных авторских аксессуаров и подарков Made in Georgia. Мероприятие хорошо не только тем, что гости тут могут найти много разных интересных вещичек, но и прогуляться по проспекту, насладившись видами осеннего Тбилиси.
Открыть для себя грузинский Stand-Up
Когда: 3 октября, 19:30
Где: Nevermind Bar (ул. М. Джавахишвили, 14)
Узнайте больше о грузинском чувстве юмора и послушайте молодых комиков, пытающих счастье на Stand-Up сцене. Вход свободный! Но, при желании, вы можете и оставить donations. Никто против не будет. Помните, что детям до 18 лет вход не рекомендуется.
Порисовать, побеседовать, закусить
Краски
© photo: Sputnik / Alexey Malgavko/
Когда: 2 октября, 15:00
Где: Nani Gallery (ул. Ингороква, 19)
Если вы любите рисовать, соскучились по креативу или просто хотите приобрести новых друзей – предлагаем посетить этот мастер-класс. Здесь вы сможете создать что-то для себя, открыть страсть к новому хобби и хорошо провести время. На встрече организаторы также предлагают закуски, натуральное грузинское вино и приятную компанию.
Попасть на выставку "неукротимых книг"
Когда: до 2 октября, до 17:00
Где: Литературный музей (ул. Чантурия, 8)
"Выставка неукротимых книг, или Неделя запрещенной книги в Грузии" – мероприятие, на котором грузинские писатели расскажут о запрещенных изданиях разных лет и об историях их запретов. Там же пройдет экспозиция плакатов, специально созданных по тематике упомянутых книг.
Что в театре?
1, 2 октября в Грибоедовском театре – "Аллеи любви"
1 октября в Театре марионеток Габриадзе – "Сталинград"
1 октября в театральном движении "Хараки" – "Три сестры"
1 октября в Театре кукол – "Трое у стула"
1 октября в Свободном театре – "Трое в галстуках и ангел"
© photo : courtesy of Rezo Gabriadze thaterСпектакль "Сталинград" Резо Габриадзе
Спектакль "Сталинград" Резо Габриадзе
© photo : courtesy of Rezo Gabriadze thater
1 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "NO EXIT"
2 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"
2 октября в Театре марионеток Габриадзе – "Рамона"
2 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"
2 октября в Свободном Театре – "Сказка, она меня пьянит и манит"
Тбилисский театр юного зрителя им. Нодара Думбадзе
3 октября в Театре марионеток Габриадзе – "Осень моей весны"
3 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Приключения Карлсона"
3 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Что сотворила колыбельная?"
3 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"
3 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Сара бара бзиа бзбоит, то есть Я тебя люблю"
3 октября в Свободном Театре – "Взорванный"
Что посмотреть в кино?
"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)
"Форсаж 9" (боевик, триллер)
"Шан-Чи и легенда десяти колец" (фантастика, фэнтези, боевик, приключения)
"Отряд самоубийц: Миссия навылет" (боевик, фантастика, комедия, фэнтези)
"Злое" (ужасы, детектив)
"После. Глава 3" (драма)
"Главный герой" (остросюжетный, комедия)
"Персона №2" (драма)
"Клаустрофобы 2: Лига выживших" (ужасы, боевик)
"Телохранитель жены киллера" (боевик, комедия)
"Воспоминания" (фантастика, триллер, мелодрама)
"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения)
Мультфильмы:
"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)
"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия)
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!
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