https://sputnik-georgia.ru/20211001/uikend-po-tbilisski-kuda-poyti-razvlechsya-v-stolitse-gruzii-1-3-oktyabrya-260042624.html

Уикенд по-тбилисски: куда пойти развлечься в столице Грузии 1-3 октября?

Уикенд по-тбилисски: куда пойти развлечься в столице Грузии 1-3 октября?

Вы не ждали, а мы вернулись! Тбилисский уикенд, который так редко стал появляться из-за пандемии коронавируса, возвращается к читателям 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T12:01+0400

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Театр, йога, музыка, кино и многое другое. Набираемся позитивной энергией и проводим осенние выходные в Тбилиси незабываемо!Пойти на оперуКогда: 1 октябряГде: Театр оперы и балета (пр. Ш. Руставели, 25)Подробнее: https://www.facebook.com/events/183169780506677/?ti=lsТеатр оперы и балета приглашает на открытие нового сезона – на бессмертную оперу "Абесалом и Этери" композитора З. Палиашвили. В постановке примут участие солисты, хор театра и оркестр под руководством дирижера Зазы Азмаипарашвили, а также балетная труппа и Национальный балет Грузии "Сухишвили". Отправиться на выставкуКогда: до 31 октябряГде: Музей изобразительного искусства (пр. Ш. Руставели, 7)Подробнее: https://www.facebook.com/events/544120593557020/?ti=lsНа выставке "Молчание картины" у посетителей будет возможность познакомиться с разными сторонами творчества художника Темо Джапаридзе. Название экспозиции взято с одноименной работы живописца, которая объединяет его взгляды и исследования об искусстве в целом и о его истинном предназначении в частности. ПоимпровизироватьКогда: 2, 3 октября, 19:00Где: Lumos (ул. Бахтриони, 11б)Подробнее: https://www.facebook.com/events/254859366649946/?ti=lsНа этом мероприятии вас ждет контактная импровизация. Вам удастся познать себя и углубиться в свою натуру. Участники ивента будут свободно импровизировать и танцевать. Одним словом, это надо почувствовать!Вернуться в 90-еКогда: 1 октября, 18:00Где: Barmaglot Bar Tbilisi (ул. Табидзе, 1)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1752541118284645/?ti=lsПусть период 90-х для многих был не сладок, все-таки та атмосфера, музыка остались в сердцах многих. Так вот тем, кто хочет поностальгировать, предлагаем посетить эту вечеринку. Здесь вас будет ждать то, по чему вы могли соскучиться. Организаторы обещают соответствующую музыку, уют и специальные блюда.Научиться создавать музыкуКогда: 1 октября, 18:00Где: 303 Hz (ул. Атонели, 31)Подробнее: https://www.facebook.com/events/397123508748156/?ti=lsМузыкальная школа 303 Hz в день открытых дверей предлагает посетить бесплатный курс по созданию музыки. Учить новому и прекрасному гостей будет инструктор школы Сандро Мишелашвили. Если вы сомневались в себе, хотя любите электронную музыку, больше не сомневайтесь и бегите сюда!Выбраться на уличный рынокКогда: 2, 3 октябряГде: пр. Ш. РуставелиПодробнее: https://www.facebook.com/events/562644354987533/?ti=lsТбилисский базар уже четвертый год приглашает в свои ряды любителей образцов народного промысла Грузии, а также оригинальных авторских аксессуаров и подарков Made in Georgia. Мероприятие хорошо не только тем, что гости тут могут найти много разных интересных вещичек, но и прогуляться по проспекту, насладившись видами осеннего Тбилиси.Открыть для себя грузинский Stand-UpКогда: 3 октября, 19:30Где: Nevermind Bar (ул. М. Джавахишвили, 14)Подробнее: https://www.facebook.com/events/641506403483927/?ti=lsУзнайте больше о грузинском чувстве юмора и послушайте молодых комиков, пытающих счастье на Stand-Up сцене. Вход свободный! Но, при желании, вы можете и оставить donations. Никто против не будет. Помните, что детям до 18 лет вход не рекомендуется.Порисовать, побеседовать, закуситьКогда: 2 октября, 15:00Где: Nani Gallery (ул. Ингороква, 19)Подробнее: https://www.facebook.com/events/2541359025997779/?ti=lsЕсли вы любите рисовать, соскучились по креативу или просто хотите приобрести новых друзей – предлагаем посетить этот мастер-класс. Здесь вы сможете создать что-то для себя, открыть страсть к новому хобби и хорошо провести время. На встрече организаторы также предлагают закуски, натуральное грузинское вино и приятную компанию.Попасть на выставку "неукротимых книг"Когда: до 2 октября, до 17:00Где: Литературный музей (ул. Чантурия, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/292524152321597/?ti=ls"Выставка неукротимых книг, или Неделя запрещенной книги в Грузии" – мероприятие, на котором грузинские писатели расскажут о запрещенных изданиях разных лет и об историях их запретов. Там же пройдет экспозиция плакатов, специально созданных по тематике упомянутых книг.Что в театре?1, 2 октября в Грибоедовском театре – "Аллеи любви"1 октября в Театре марионеток Габриадзе – "Сталинград"1 октября в театральном движении "Хараки" – "Три сестры"1 октября в Театре кукол – "Трое у стула"1 октября в Свободном театре – "Трое в галстуках и ангел"1 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "NO EXIT"2 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"2 октября в Театре марионеток Габриадзе – "Рамона"2 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"2 октября в Свободном Театре – "Сказка, она меня пьянит и манит"3 октября в Театре марионеток Габриадзе – "Осень моей весны"3 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Приключения Карлсона"3 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Что сотворила колыбельная?"3 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"3 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Сара бара бзиа бзбоит, то есть Я тебя люблю"3 октября в Свободном Театре – "Взорванный"Что посмотреть в кино?"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)"Форсаж 9" (боевик, триллер)"Шан-Чи и легенда десяти колец" (фантастика, фэнтези, боевик, приключения)"Отряд самоубийц: Миссия навылет" (боевик, фантастика, комедия, фэнтези)"Злое" (ужасы, детектив)"После. Глава 3" (драма)"Главный герой" (остросюжетный, комедия)"Персона №2" (драма)"Клаустрофобы 2: Лига выживших" (ужасы, боевик)"Телохранитель жены киллера" (боевик, комедия)"Воспоминания" (фантастика, триллер, мелодрама)"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения)Мультфильмы:"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия)ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, грузия, уикенд по-тбилисски, туризм, обзоры, тбилиси, развлечения