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Грузия за день до выборов: страсти накаляются - подробности
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211001/ulybayuschiysya-saakashvili-v-rukakh-gruzinskoy-politsii---video-260103187.html
Улыбающийся Саакашвили в руках грузинской полиции - видео
Улыбающийся Саакашвили в руках грузинской полиции - видео
МВД Грузии распространило кадры, как арестованного в пятницу в Тбилиси Михаила Саакашвили доставляют в руставскую тюрьму. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры... 01.10.2021, Sputnik Грузия
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местные выборы в грузии 2021
видео
михаил саакашвили
мультимедиа
возвращение и арест саакашвили
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Информация о задержании нелегально вернувшегося в Грузию Саакашвили распространилась примерно два часа назад. Ее подтвердил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и поблагодарил министра внутренних дел и главу Службы госбезопасности страны за успешно проведенную спецоперацию.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Перед арестом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили успел распространить в соцсети обращение к населению. "С большой вероятностью меня задержат в Тбилиси, но я хочу вам сказать: ничего не бойтесь, идите на выборы, голосуйте, и 3 октября мы вместе отпразднуем победу", - сказал Саакашвили.В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию.Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины. Позже МВД Грузии сообщило, что Саакашвили арестован.
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видео, михаил саакашвили, мультимедиа, возвращение и арест саакашвили, видео

Улыбающийся Саакашвили в руках грузинской полиции - видео

23:08 01.10.2021 (обновлено: 23:19 01.10.2021)
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© Ministry of Internal Affairs of Georgia
МВД Грузии распространило кадры, как арестованного в пятницу в Тбилиси Михаила Саакашвили доставляют в руставскую тюрьму. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры оперативной съемки
Информация о задержании нелегально вернувшегося в Грузию Саакашвили распространилась примерно два часа назад. Ее подтвердил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и поблагодарил министра внутренних дел и главу Службы госбезопасности страны за успешно проведенную спецоперацию.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Перед арестом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили успел распространить в соцсети обращение к населению. "С большой вероятностью меня задержат в Тбилиси, но я хочу вам сказать: ничего не бойтесь, идите на выборы, голосуйте, и 3 октября мы вместе отпразднуем победу", - сказал Саакашвили.
В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию.
Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины. Позже МВД Грузии сообщило, что Саакашвили арестован.
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