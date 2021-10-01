https://sputnik-georgia.ru/20211001/ulybayuschiysya-saakashvili-v-rukakh-gruzinskoy-politsii---video-260103187.html
Улыбающийся Саакашвили в руках грузинской полиции - видео
Улыбающийся Саакашвили в руках грузинской полиции - видео
МВД Грузии распространило кадры, как арестованного в пятницу в Тбилиси Михаила Саакашвили доставляют в руставскую тюрьму. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры... 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T23:08+0400
2021-10-01T23:08+0400
2021-10-01T23:19+0400
местные выборы в грузии 2021
видео
михаил саакашвили
мультимедиа
возвращение и арест саакашвили
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Информация о задержании нелегально вернувшегося в Грузию Саакашвили распространилась примерно два часа назад. Ее подтвердил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и поблагодарил министра внутренних дел и главу Службы госбезопасности страны за успешно проведенную спецоперацию.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Перед арестом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили успел распространить в соцсети обращение к населению. "С большой вероятностью меня задержат в Тбилиси, но я хочу вам сказать: ничего не бойтесь, идите на выборы, голосуйте, и 3 октября мы вместе отпразднуем победу", - сказал Саакашвили.В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию.Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины. Позже МВД Грузии сообщило, что Саакашвили арестован.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, михаил саакашвили, мультимедиа, возвращение и арест саакашвили, видео
Улыбающийся Саакашвили в руках грузинской полиции - видео
23:08 01.10.2021 (обновлено: 23:19 01.10.2021)
МВД Грузии распространило кадры, как арестованного в пятницу в Тбилиси Михаила Саакашвили доставляют в руставскую тюрьму. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры оперативной съемки
Информация о задержании нелегально вернувшегося в Грузию Саакашвили распространилась примерно два часа назад. Ее подтвердил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и поблагодарил министра внутренних дел и главу Службы госбезопасности страны за успешно проведенную спецоперацию.
Перед арестом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили успел распространить в соцсети обращение к населению. "С большой вероятностью меня задержат в Тбилиси, но я хочу вам сказать: ничего не бойтесь, идите на выборы, голосуйте, и 3 октября мы вместе отпразднуем победу", - сказал Саакашвили.
В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию.
Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины. Позже МВД Грузии сообщило, что Саакашвили арестован.