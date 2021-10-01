https://sputnik-georgia.ru/20211001/venchanie-knyazya-dinastii-romanovykh-sostoyalos-v-rossii-260084819.html

Венчание князя династии Романовых состоялось в России

Венчание князя династии Романовых состоялось в России

Князь Георгий Романов обвенчался в северной столице России с невестой Ребеккой Беттарини 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T16:26+0400

2021-10-01T16:26+0400

2021-10-01T16:26+0400

россия

в мире

семья романовых

новости из россии

светская хроника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/01/260083653_409:796:2633:2047_1920x0_80_0_0_1c312fdcdcdb13bceb349b04679a39ff.jpg

ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Венчание потомка династии Романовых, правнука князя Георгия Александровича Багратион-Мухранского по материнской линии, Георгия Михайловича с итальянкой Ребеккой Беттарини (в православии – Викторией Романовной) состоялось в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.Новобрачных на выходе из Исаакиевского собора встречала рота почетного караула и множество зрителей. Пара обменялась поцелуями и поблагодарила всех за горячий прием.После новобрачные направились Петропавловский собор, где возложили цветы к могилам предков жениха. Георгий Михайлович — это потомок дома Романовых по линии матери. Родился в испанской столице и впервые посетил историческую родину в 1992 году. Последние пять лет много времени проводит в стране, живет в Москве. Основная деятельность Георгия Михайловича - развитие созданных им фондов. Он активно участвует в различных благотворительных и просветительских проектах.Ребекка Вирджиния Беттарини - уроженка Италии, родилась в семье дипломата. Детство провела во Франции, затем многократно переезжала в разные страны. Россию она впервые посетила в 2009 году, побывав в Санкт-Петербурге с отцом. В течение 10 лет оказывала постоянную помощь Георгию в социальной и культурной деятельности. Беттарини приняла православие в 2020 году в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, в мире, семья романовых, новости из россии, светская хроника