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Грузия за день до выборов: страсти накаляются - подробности
https://sputnik-georgia.ru/20211001/venchanie-knyazya-dinastii-romanovykh-sostoyalos-v-rossii-260084819.html
Венчание князя династии Романовых состоялось в России
Венчание князя династии Романовых состоялось в России
Князь Георгий Романов обвенчался в северной столице России с невестой Ребеккой Беттарини 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T16:26+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Венчание потомка династии Романовых, правнука князя Георгия Александровича Багратион-Мухранского по материнской линии, Георгия Михайловича с итальянкой Ребеккой Беттарини (в православии – Викторией Романовной) состоялось в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.Новобрачных на выходе из Исаакиевского собора встречала рота почетного караула и множество зрителей. Пара обменялась поцелуями и поблагодарила всех за горячий прием.После новобрачные направились Петропавловский собор, где возложили цветы к могилам предков жениха. Георгий Михайлович — это потомок дома Романовых по линии матери. Родился в испанской столице и впервые посетил историческую родину в 1992 году. Последние пять лет много времени проводит в стране, живет в Москве. Основная деятельность Георгия Михайловича - развитие созданных им фондов. Он активно участвует в различных благотворительных и просветительских проектах.Ребекка Вирджиния Беттарини - уроженка Италии, родилась в семье дипломата. Детство провела во Франции, затем многократно переезжала в разные страны. Россию она впервые посетила в 2009 году, побывав в Санкт-Петербурге с отцом. В течение 10 лет оказывала постоянную помощь Георгию в социальной и культурной деятельности. Беттарини приняла православие в 2020 году в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, в мире, семья романовых, новости из россии, светская хроника

Венчание князя династии Романовых состоялось в России

16:26 01.10.2021
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© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin / Перейти в фотобанкВенчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге
Венчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin
/
Перейти в фотобанк
Князь Георгий Романов обвенчался в северной столице России с невестой Ребеккой Беттарини
ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Венчание потомка династии Романовых, правнука князя Георгия Александровича Багратион-Мухранского по материнской линии, Георгия Михайловича с итальянкой Ребеккой Беттарини (в православии – Викторией Романовной) состоялось в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.
Новобрачных на выходе из Исаакиевского собора встречала рота почетного караула и множество зрителей. Пара обменялась поцелуями и поблагодарила всех за горячий прием.
© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin / Перейти в фотобанкВеликий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини
Великий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
Великий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини
© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin
/
Перейти в фотобанк
После новобрачные направились Петропавловский собор, где возложили цветы к могилам предков жениха.
Георгий Михайлович — это потомок дома Романовых по линии матери. Родился в испанской столице и впервые посетил историческую родину в 1992 году. Последние пять лет много времени проводит в стране, живет в Москве. Основная деятельность Георгия Михайловича - развитие созданных им фондов. Он активно участвует в различных благотворительных и просветительских проектах.
© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin / Перейти в фотобанкВенчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге. Великий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини
Венчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге. Великий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
Венчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге. Великий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини
© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin
/
Перейти в фотобанк
Ребекка Вирджиния Беттарини - уроженка Италии, родилась в семье дипломата. Детство провела во Франции, затем многократно переезжала в разные страны. Россию она впервые посетила в 2009 году, побывав в Санкт-Петербурге с отцом. В течение 10 лет оказывала постоянную помощь Георгию в социальной и культурной деятельности. Беттарини приняла православие в 2020 году в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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