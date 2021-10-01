Венчание князя династии Романовых состоялось в России
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© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin / Перейти в фотобанкВенчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге
Князь Георгий Романов обвенчался в северной столице России с невестой Ребеккой Беттарини
ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Венчание потомка династии Романовых, правнука князя Георгия Александровича Багратион-Мухранского по материнской линии, Георгия Михайловича с итальянкой Ребеккой Беттарини (в православии – Викторией Романовной) состоялось в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.
Новобрачных на выходе из Исаакиевского собора встречала рота почетного караула и множество зрителей. Пара обменялась поцелуями и поблагодарила всех за горячий прием.
© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin / Перейти в фотобанкВеликий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини
Великий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини
После новобрачные направились Петропавловский собор, где возложили цветы к могилам предков жениха.
Георгий Михайлович — это потомок дома Романовых по линии матери. Родился в испанской столице и впервые посетил историческую родину в 1992 году. Последние пять лет много времени проводит в стране, живет в Москве. Основная деятельность Георгия Михайловича - развитие созданных им фондов. Он активно участвует в различных благотворительных и просветительских проектах.
© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin / Перейти в фотобанкВенчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге. Великий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини
Венчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге. Великий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини
Ребекка Вирджиния Беттарини - уроженка Италии, родилась в семье дипломата. Детство провела во Франции, затем многократно переезжала в разные страны. Россию она впервые посетила в 2009 году, побывав в Санкт-Петербурге с отцом. В течение 10 лет оказывала постоянную помощь Георгию в социальной и культурной деятельности. Беттарини приняла православие в 2020 году в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.
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