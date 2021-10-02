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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/agitatora-leyboristkoy-partii-ranili-nozhom-v-marneuli--260143007.html
Агитатора "Лейбористской партии" ранили ножом в Марнеули
Агитатора "Лейбористской партии" ранили ножом в Марнеули
В настоящее время пострадавший активист находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T19:28+0400
2021-10-02T19:32+0400
местные выборы в грузии 2021
происшествия
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Неизвестный ранил ножом агитатора "Лейбористской партии" в Марнеули. По информации партии, инцидент связан с выборами и нападавший был активистом правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Раненый в тяжелом состоянии находится в клинике. Другие подробности неизвестны.МВД Грузии начало расследование.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, выборы, лейбористская партия

Агитатора "Лейбористской партии" ранили ножом в Марнеули

19:28 02.10.2021 (обновлено: 19:32 02.10.2021)
650
© photo: Sputnik / StringerПредвыборная агитация в Тбилиси - патрульная полиция на улицах города
Предвыборная агитация в Тбилиси - патрульная полиция на улицах города - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
В настоящее время пострадавший активист находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Неизвестный ранил ножом агитатора "Лейбористской партии" в Марнеули.
По информации партии, инцидент связан с выборами и нападавший был активистом правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Раненый в тяжелом состоянии находится в клинике. Другие подробности неизвестны.
МВД Грузии начало расследование.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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