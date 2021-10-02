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Агитатора "Лейбористской партии" ранили ножом в Марнеули
Агитатора "Лейбористской партии" ранили ножом в Марнеули
В настоящее время пострадавший активист находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T19:28+0400
2021-10-02T19:28+0400
2021-10-02T19:32+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Неизвестный ранил ножом агитатора "Лейбористской партии" в Марнеули. По информации партии, инцидент связан с выборами и нападавший был активистом правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Раненый в тяжелом состоянии находится в клинике. Другие подробности неизвестны.МВД Грузии начало расследование.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, выборы, лейбористская партия
Агитатора "Лейбористской партии" ранили ножом в Марнеули
19:28 02.10.2021 (обновлено: 19:32 02.10.2021)
В настоящее время пострадавший активист находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Неизвестный ранил ножом агитатора "Лейбористской партии" в Марнеули.
По информации партии, инцидент связан с выборами и нападавший был активистом правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Раненый в тяжелом состоянии находится в клинике. Другие подробности неизвестны.
МВД Грузии начало расследование.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.