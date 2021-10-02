https://sputnik-georgia.ru/20211002/covid-statistika-gruzii--poslednie-dannye-260122948.html

COVID-статистика Грузии – последние данные

COVID-статистика Грузии – последние данные

На сегодняшний день состояние 986 пациентов тяжелое, из них 236 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T11:50+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 51 248 тестов на коронавирус, 32 405 – на антиген, 18 843 – ПЦР-тестов, и выявлено 1 826 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 616 589 случаев инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 795 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 587 499 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 29 пациентов, а с начала пандемии – 9 005.Из 1826 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 596 случаев. В регионах ситуация выглядит следующим образомНа данный момент в Грузии 20 059 активный случай, из них 4 081 нуждается в стационарном лечении. Состояние 986 пациентов тяжелое, из них 236 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 696 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 15 282 инфицированный пациент проходит курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 52 человек, а в самоизоляции – 15 453.Показатель положительности по данным на 1 октября составляет 3.56%, за две недели – 5.49%, за семь дней – 4.93%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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