https://sputnik-georgia.ru/20211002/draki-intsidenty-i-narusheniya-chto-proiskhodit-na-vyborakh-v-gruzii-260133965.html

Драки, инциденты и нарушения: что происходит на выборах в Грузии

Драки, инциденты и нарушения: что происходит на выборах в Грузии

Об отдельных фактах нарушений периодически сообщают как наблюдатели, так и представители отдельных партий 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T15:44+0400

2021-10-02T15:44+0400

2021-10-02T16:33+0400

местные выборы в грузии 2021

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выборы в грузии 2021 – день голосования

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Голосование на местных выборах в Грузии в целом проходит спокойно, но без инцидентов не обошлось. Болевые точки уже традиционно, по опыту прошлых выборов, – город Марнеули на востоке Грузии и Глдани – один из районов Тбилиси. Выявленные нарушения, в основном, касаются возможных фактов подкупа населения, "каруселей" и попыток контроля за избирателями.В Грузии в субботу проходят выборы мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло). За процессом выборов следят 31 310 наблюдателей от 100 местных организаций и 1 024 наблюдателя от 52 международных организаций.МарнеулиНа 48-м избирательном участке села Кизиладжло района Марнуели произошло противостояние между сторонниками правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиционной партии "Единое национальное движение".Конфликт начался с перепалки между кандидатом от "Грузинской мечты" Джейхуном Чоидаровым и представителем ЕНД Хаджимуратом Мурадовым. Мурадов фотографировал настольные списки избирателей, что оказалось неприемлемым для Чоидарова – словесная перепалка переросла в физическое противостояние. Понадобилось вмешательство полиции. Уголовное дело возбуждено по факту "Насилие или угроза насилия в помещении для голосования, в месте размещения избирательной комиссии или на прилегающей к ним территории либо во время мероприятий предвыборной агитации или предвыборной кампании", наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.На данный момент голосование на участке продолжается.Снова Марнеули НПО "Международная прозрачность – Грузия" сообщила о предполагаемой "карусели" на 13-м участке Марнеульского избирательного округа,. Здесь зафиксировано несколько фактов, когда один и тот же человек голосовал по нескольку раз.Например, организация утверждает, что наблюдатель от "Студенческого профессионального союза" Тофик Акберов проголосовал дважды и пытался сделать это в третий раз, чего в итоге не позволили члены комиссии.При этом, по данным НПО, этот человек вообще должен был голосовать на другом участке. НПО намерено требовать от Центризбиркома остановить голосование на этом участке, считая его проблемным. В целом организация за первые четыре часа голосования зафиксировала до 100 отдельных нарушений по стране. Тбилиси, ГлданиШумно было и в Тбилиси – на 72-м избирательном участке района Глдани. В распоряжении кандидата в депутаты сакребуло Тбилиси от оппозиционной партии "Дроа" Елене Хоштария оказалось видео, на котором видно, как неизвестный передает членам комиссии какие-то материалы, предположительно, бюллетени.Ситуация накалилась, когда представитель партии Хоштария пыталась написать жалобу, пришлось вызвать полицию.Председатель комиссии заявила журналистам, что знакомый через окно передал ей степлер, кофе и туалетную бумагу. Несмотря на это, председатель комиссии приняла жалобу. К этому времени ситуация на участке разрядилась.Кутаиси" Единое национальное движение" сообщило о нарушениях на нескольких избирательных участках в Кутаиси и призывало соответствующие ведомства отреагировать.По словам кандидата в мэры Кутаиси от ЕНД Хатии Деканоидзе, представители партии на 37-м избирательном участке в Кутаиси поймали члена комиссии, якобы связанного с "Грузинской мечтой", который кинул бюллетени в урну, а на 124-м участке есть заранее заполненный протокол."Замминистра инфраструктуры Габуния активно сотрудничает с координаторами "Грузинской мечты", и в том числе курирует 124-й участок. То, что вы делаете, является уголовным преступлением, и я призываю все правоохранительные органы обратить внимание на этого человека", – сказала Деканоидзе.ДушетиНаблюдатели зафиксировали факт предполагаемого подкупа избирателей на избирательном участке №1 в Душети."В целом выявлены факты препятствования и давления на наблюдателей, нарушения тайны голосования и нарушения радиуса 100 метров от избирательного участка", – сказала исполнительный директор НПО "Международная прозрачность" Эка Гигаури.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, выборы, выборы в грузии 2021 – день голосования