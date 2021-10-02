https://sputnik-georgia.ru/20211002/dvizhenie-na-avtobane-tbilisi-senaki-leselidze-ogranicheno-260139032.html

Движение на автобане Тбилиси-Сенаки-Леселидзе ограничено

Движение на автобане Тбилиси-Сенаки-Леселидзе ограничено

В настоящее время движение транспорта у 155 километра автобана осуществляется по одной полосе 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T17:42+0400

2021-10-02T17:42+0400

2021-10-02T17:49+0400

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грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Часть плато, прилегающего к участку Рикоти автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, обрушилось и частично перекрыло проезжую часть, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В настоящее время движение транспорта у 155 километра автобана осуществляется по одной полосе."Ведутся работы по очистке дороги, чтобы восстановить движение в кратчайшие сроки", - сказано в сообщении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, грузинские дороги, машины и их водители