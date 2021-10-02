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Движение на автобане Тбилиси-Сенаки-Леселидзе ограничено
Движение на автобане Тбилиси-Сенаки-Леселидзе ограничено
В настоящее время движение транспорта у 155 километра автобана осуществляется по одной полосе 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T17:42+0400
2021-10-02T17:49+0400
происшествия
новости
грузия
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Часть плато, прилегающего к участку Рикоти автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, обрушилось и частично перекрыло проезжую часть, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В настоящее время движение транспорта у 155 километра автобана осуществляется по одной полосе."Ведутся работы по очистке дороги, чтобы восстановить движение в кратчайшие сроки", - сказано в сообщении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, грузинские дороги, машины и их водители

Движение на автобане Тбилиси-Сенаки-Леселидзе ограничено

17:42 02.10.2021 (обновлено: 17:49 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovЗагородняя автотрасса. Автомобили едут по дороге в дневное время суток
Загородняя автотрасса. Автомобили едут по дороге в дневное время суток - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
В настоящее время движение транспорта у 155 километра автобана осуществляется по одной полосе
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Часть плато, прилегающего к участку Рикоти автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, обрушилось и частично перекрыло проезжую часть, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В настоящее время движение транспорта у 155 километра автобана осуществляется по одной полосе.
"Ведутся работы по очистке дороги, чтобы восстановить движение в кратчайшие сроки", - сказано в сообщении.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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