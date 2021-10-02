https://sputnik-georgia.ru/20211002/dvizhenie-traylerov-na-avtobane-tbilisi-senaki-leselidze-zaprescheno-260145501.html

Движение трейлеров на автобане Тбилиси-Сенаки-Леселидзе запрещено

Движение трейлеров на автобане Тбилиси-Сенаки-Леселидзе запрещено

Ранее проезжая часть дороги была частично перекрыта для всех видов транспорта 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T20:16+0400

2021-10-02T20:16+0400

2021-10-02T20:17+0400

происшествия

новости

грузия

грузинские дороги, машины и их водители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23446/98/234469850_0:3:1000:566_1920x0_80_0_0_b4c314b866e353523203ebcce6527eca.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Движение большегрузов на одном из участков Рикоти автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе временно запрещено, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Запрет на передвижение трейлеров вызван обрушением в субботу части плато, прилегающего к участку Рикоти, из-за чего проезжая часть дороги была частично перекрыта.В настоящее время движение легкового автотранспорта у 155 километра автобана осуществляется по одной полосе."Департамент автомобильных дорог, чтобы восстановить движение в кратчайшие сроки, немедленно приступил к работам по расчистке дороги, которые активно продолжаются и в настоящее время", - сказано в сообщении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, грузинские дороги, машины и их водители