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Движение трейлеров на автобане Тбилиси-Сенаки-Леселидзе запрещено
Движение трейлеров на автобане Тбилиси-Сенаки-Леселидзе запрещено
Ранее проезжая часть дороги была частично перекрыта для всех видов транспорта 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T20:16+0400
2021-10-02T20:16+0400
2021-10-02T20:17+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Движение большегрузов на одном из участков Рикоти автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе временно запрещено, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Запрет на передвижение трейлеров вызван обрушением в субботу части плато, прилегающего к участку Рикоти, из-за чего проезжая часть дороги была частично перекрыта.В настоящее время движение легкового автотранспорта у 155 километра автобана осуществляется по одной полосе."Департамент автомобильных дорог, чтобы восстановить движение в кратчайшие сроки, немедленно приступил к работам по расчистке дороги, которые активно продолжаются и в настоящее время", - сказано в сообщении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, грузинские дороги, машины и их водители
Движение трейлеров на автобане Тбилиси-Сенаки-Леселидзе запрещено
20:16 02.10.2021 (обновлено: 20:17 02.10.2021)
Ранее проезжая часть дороги была частично перекрыта для всех видов транспорта
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik.
Движение большегрузов на одном из участков Рикоти автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе временно запрещено, сообщает
департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Запрет на передвижение трейлеров вызван обрушением в субботу части плато, прилегающего к участку Рикоти, из-за чего проезжая часть дороги была частично перекрыта.
В настоящее время движение легкового автотранспорта у 155 километра автобана осуществляется по одной полосе.
"Департамент автомобильных дорог, чтобы восстановить движение в кратчайшие сроки, немедленно приступил к работам по расчистке дороги, которые активно продолжаются и в настоящее время", - сказано в сообщении.
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