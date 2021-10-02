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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/ekzitpol-mtavari-arkhi-gruzinskaya-mechta--386-natsdvizhenie---33-260144188.html
Экзитпол "Мтавари архи": "Грузинская мечта" - 38,6%, "Нацдвижение" - 33%
Экзитпол "Мтавари архи": "Грузинская мечта" - 38,6%, "Нацдвижение" - 33%
Результаты местных выборов в Грузии - экзитпол IPSOS
2021-10-02T20:02+0400
2021-10-02T20:51+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 2 окт - Sputnik. Партия "Грузинская мечта" на выборах в органы местного самоуправления в Тбилиси набирает 38,6%, ее главный конкурент, "Единое национальное движение", получает 33%. Об этом свидетельствуют данные экзитпола французской компании IPSOS, проведенного по заказу оппозиционного телеканала "Мтавари Архи", по состоянию на 17:00.По данным экзитпола, на третье место вышла партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" с 7,6%. Места между остальными партиями распределились в следующем порядке: - "Гирчи - больше свободы" - 4,8% - "Лело для Грузии" - 4% - "Для народа" - 2% - "Гирчи" - 1,6% - "Граждане" - 1,1% - "Лейбористская партия Грузии" - 1% - "Европейская Грузия" - 1% - "Альянс патриотов Грузии" - 0,9% - "Третья сила" - 0,8% - Остальные партии - 3,6% IPSOS в течение дня опросил до 2500 избирателей в Тбилиси.Явка избирателей на выборах в органы местной власти к 17:00 по тбилисскому времени составляет 41,35%. Экзитполы – итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отрaжaя лишь общую тенденцию выборов.
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политика, общество, новости, грузия

Экзитпол "Мтавари архи": "Грузинская мечта" - 38,6%, "Нацдвижение" - 33%

20:02 02.10.2021 (обновлено: 20:51 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerНика Мелия участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября
Ника Мелия участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Дополняется
Стали известные результаты опроса избирателей, выходящих с участков, проведенного по заказу оппозиционного телеканала
ТБИЛИСИ, 2 окт - Sputnik. Партия "Грузинская мечта" на выборах в органы местного самоуправления в Тбилиси набирает 38,6%, ее главный конкурент, "Единое национальное движение", получает 33%. Об этом свидетельствуют данные экзитпола французской компании IPSOS, проведенного по заказу оппозиционного телеканала "Мтавари Архи", по состоянию на 17:00.
По данным экзитпола, на третье место вышла партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" с 7,6%.
Места между остальными партиями распределились в следующем порядке:
- "Гирчи - больше свободы" - 4,8%
- "Лело для Грузии" - 4%
- "Для народа" - 2%
- "Гирчи" - 1,6%
- "Граждане" - 1,1%
- "Лейбористская партия Грузии" - 1%
- "Европейская Грузия" - 1%
- "Альянс патриотов Грузии" - 0,9%
- "Третья сила" - 0,8%
- Остальные партии - 3,6%
IPSOS в течение дня опросил до 2500 избирателей в Тбилиси.
Явка избирателей на выборах в органы местной власти к 17:00 по тбилисскому времени составляет 41,35%.
Экзитполы – итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отрaжaя лишь общую тенденцию выборов.
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