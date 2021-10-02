https://sputnik-georgia.ru/20211002/ekzitpol-mtavari-arkhi-gruzinskaya-mechta--386-natsdvizhenie---33-260144188.html

Экзитпол "Мтавари архи": "Грузинская мечта" - 38,6%, "Нацдвижение" - 33%

Экзитпол "Мтавари архи": "Грузинская мечта" - 38,6%, "Нацдвижение" - 33%

Результаты местных выборов в Грузии - экзитпол IPSOS

2021-10-02T20:02+0400

2021-10-02T20:02+0400

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местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 2 окт - Sputnik. Партия "Грузинская мечта" на выборах в органы местного самоуправления в Тбилиси набирает 38,6%, ее главный конкурент, "Единое национальное движение", получает 33%. Об этом свидетельствуют данные экзитпола французской компании IPSOS, проведенного по заказу оппозиционного телеканала "Мтавари Архи", по состоянию на 17:00.По данным экзитпола, на третье место вышла партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" с 7,6%. Места между остальными партиями распределились в следующем порядке: - "Гирчи - больше свободы" - 4,8% - "Лело для Грузии" - 4% - "Для народа" - 2% - "Гирчи" - 1,6% - "Граждане" - 1,1% - "Лейбористская партия Грузии" - 1% - "Европейская Грузия" - 1% - "Альянс патриотов Грузии" - 0,9% - "Третья сила" - 0,8% - Остальные партии - 3,6% IPSOS в течение дня опросил до 2500 избирателей в Тбилиси.Явка избирателей на выборах в органы местной власти к 17:00 по тбилисскому времени составляет 41,35%. Экзитполы – итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отрaжaя лишь общую тенденцию выборов.

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2021

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