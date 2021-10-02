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Явка избирателей на местных выборах в Грузии составила 51,92% – ЦИК
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/ekzitpol-mtavari-arkhi-kaladze-vse-taki-operedil-meliya-no-v-tbilisi-budet-vtoroy-tur-260151749.html
Экзитпол "Мтавари архи": Каладзе все-таки опередил Мелия, но в Тбилиси будет второй тур
Экзитпол "Мтавари архи": Каладзе все-таки опередил Мелия, но в Тбилиси будет второй тур
Результаты экзитпола "Мтавари архи" - кто будет мэром Тбилиси
2021-10-02T22:31+0400
2021-10-02T22:46+0400
местные выборы в грузии 2021
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итоги местных выборов в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Кандидат от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия уступает первенство на выборах мэра Тбилиси в пользу действующего мэра, кандидата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Кахи Каладзе.Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного французской компанией IPSOS по заказу оппозиционного телеканала "Мтавари архи". IPSOS в течение дня опросил до 2500 избирателей в Тбилиси. Ранее были обнародованы данные, по которым Мелия опережал Каладзе.Согласно предварительным данным опроса, который проводился у избирательных участков в Тбилиси, голоса избирателей распределились следующим образом: Второй тур выборов мэра пройдет в том случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей. ЦИК Грузии пока не публиковал первые официальные данные итогов выборов.Скорректированы также данные по партиям:Явка на выборах в органы местного самоуправления Грузии на 20:00 по тбилисскому времени составила 51,92%.Экзитполы – итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отрaжaя лишь общую тенденцию выборов.
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политика, общество, новости, грузия, итоги местных выборов в грузии 2021

Экзитпол "Мтавари архи": Каладзе все-таки опередил Мелия, но в Тбилиси будет второй тур

22:31 02.10.2021 (обновлено: 22:46 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerКаха Каладзе с сыном у офиса "Грузинской мечты" после местных выборов
Каха Каладзе с сыном у офиса Грузинской мечты после местных выборов - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Обнародованы окончательные результаты экзитпола, проведенного по заказу оппозиционного телеканала "Мтавари архи"
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Кандидат от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия уступает первенство на выборах мэра Тбилиси в пользу действующего мэра, кандидата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Кахи Каладзе.
Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного французской компанией IPSOS по заказу оппозиционного телеканала "Мтавари архи". IPSOS в течение дня опросил до 2500 избирателей в Тбилиси. Ранее были обнародованы данные, по которым Мелия опережал Каладзе.
Согласно предварительным данным опроса, который проводился у избирательных участков в Тбилиси, голоса избирателей распределились следующим образом:
Каха Каладзе "Грузинская мечта - демократическая Грузия" – 40,5%
Ника Мелия "Единое национальное движение" – 39,9%
Георгий Гахария "Для Грузии" – 8,9%
Анна Долидзе "Для народа" – 4,1%
Анна Бибилашвили "Лело для Грузии" – 2,5%
Второй тур выборов мэра пройдет в том случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей. ЦИК Грузии пока не публиковал первые официальные данные итогов выборов.
Скорректированы также данные по партиям:
"Грузинская мечта – Демократическая Грузия" - 38,5%
"Единое национальное движение" – 31,9%
"Для Грузии" с 7,7%
"Гирчи - больше свободы" - 4,8%
"Лело для Грузии" - 3,7%
"Для народа" - 2,3%
"Гирчи" - 2,2%
"Граждане" - 1,3%
"Лейбористская партия Грузии" - 1%
"Европейская Грузия" - 1%
"Альянс патриотов Грузии" - 0,9%
"Третья сила" - 0,8%
Явка на выборах в органы местного самоуправления Грузии на 20:00 по тбилисскому времени составила 51,92%.
Экзитполы – итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отрaжaя лишь общую тенденцию выборов.
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