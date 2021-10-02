https://sputnik-georgia.ru/20211002/ekzitpol-mtavari-arkhi-kaladze-vse-taki-operedil-meliya-no-v-tbilisi-budet-vtoroy-tur-260151749.html

Экзитпол "Мтавари архи": Каладзе все-таки опередил Мелия, но в Тбилиси будет второй тур

Экзитпол "Мтавари архи": Каладзе все-таки опередил Мелия, но в Тбилиси будет второй тур

Результаты экзитпола "Мтавари архи" - кто будет мэром Тбилиси

2021-10-02T22:31+0400

2021-10-02T22:31+0400

2021-10-02T22:46+0400

местные выборы в грузии 2021

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грузия

итоги местных выборов в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Кандидат от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия уступает первенство на выборах мэра Тбилиси в пользу действующего мэра, кандидата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Кахи Каладзе.Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного французской компанией IPSOS по заказу оппозиционного телеканала "Мтавари архи". IPSOS в течение дня опросил до 2500 избирателей в Тбилиси. Ранее были обнародованы данные, по которым Мелия опережал Каладзе.Согласно предварительным данным опроса, который проводился у избирательных участков в Тбилиси, голоса избирателей распределились следующим образом: Второй тур выборов мэра пройдет в том случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей. ЦИК Грузии пока не публиковал первые официальные данные итогов выборов.Скорректированы также данные по партиям:Явка на выборах в органы местного самоуправления Грузии на 20:00 по тбилисскому времени составила 51,92%.Экзитполы – итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отрaжaя лишь общую тенденцию выборов.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, общество, новости, грузия, итоги местных выборов в грузии 2021