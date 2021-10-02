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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/ekzitpol-mtavari-arkhi-meliya---408-kaladze--402-260144751.html
Экзитпол "Мтавари архи": Мелия - 40,8%, Каладзе - 40,2%
Экзитпол "Мтавари архи": Мелия - 40,8%, Каладзе - 40,2%
Результаты местных выборов в Грузии - экзитпол IPSOS
2021-10-02T20:05+0400
2021-10-02T20:48+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 2 окт - Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия", действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набирает 40,2% на выборах мэра столицы, согласно данным экзитпола, проведенного компанией IPSOS по заказу оппозиционного телеканала "Мтавари архи".Его опережает Ника Мелия - кандидат от части оппозиции и лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", который набрал 40,8% голосов.IPSOS в течение дня опросил до 2500 избирателей в Тбилиси.Согласно предварительным данным опроса, который проводился у избирательных участков, голоса избирателей распределились следующим образом: - Ника Мелия "Единое национальное движение" – 40,8% - Каха Каладзе "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" – 40,2% - Георгий Гахария "Для Грузии" – 8,7% - Анна Долидзе "Для народа" – 3,5% - Анна Бибилашвили "Лело для Грузии" – 2,6%Таким образом, по данным экзитпола, в Тбилиси должен пройти второй тур выборов мэра.Явка избирателей на выборах в органы местной власти к 17:00 по тбилисскому времени составляет 41,35%. Экзитполы – итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отрaжaя лишь общую тенденцию выборов.
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политика, общество, новости, грузия

Экзитпол "Мтавари архи": Мелия - 40,8%, Каладзе - 40,2%

20:05 02.10.2021 (обновлено: 20:48 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliКаха Каладзе - баннер на штаб-квартире правящей партии "Грузинская мечта"
Каха Каладзе - баннер на штаб-квартире правящей партии Грузинская мечта - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Обнародованы результаты экзитпола, проведенного по заказу оппозиционного телеканала "Мтавари архи"
ТБИЛИСИ, 2 окт - Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия", действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набирает 40,2% на выборах мэра столицы, согласно данным экзитпола, проведенного компанией IPSOS по заказу оппозиционного телеканала "Мтавари архи".
Его опережает Ника Мелия - кандидат от части оппозиции и лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", который набрал 40,8% голосов.
IPSOS в течение дня опросил до 2500 избирателей в Тбилиси.
Согласно предварительным данным опроса, который проводился у избирательных участков, голоса избирателей распределились следующим образом:
- Ника Мелия "Единое национальное движение" – 40,8%
- Каха Каладзе "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" – 40,2%
- Георгий Гахария "Для Грузии" – 8,7%
- Анна Долидзе "Для народа" – 3,5%
- Анна Бибилашвили "Лело для Грузии" – 2,6%
Таким образом, по данным экзитпола, в Тбилиси должен пройти второй тур выборов мэра.
Явка избирателей на выборах в органы местной власти к 17:00 по тбилисскому времени составляет 41,35%. Экзитполы – итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отрaжaя лишь общую тенденцию выборов.
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