https://sputnik-georgia.ru/20211002/ekzitpol-mtavari-arkhi-meliya---408-kaladze--402-260144751.html

Экзитпол "Мтавари архи": Мелия - 40,8%, Каладзе - 40,2%

Экзитпол "Мтавари архи": Мелия - 40,8%, Каладзе - 40,2%

Результаты местных выборов в Грузии - экзитпол IPSOS

2021-10-02T20:05+0400

2021-10-02T20:05+0400

2021-10-02T20:48+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

общество

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260141885_0:0:3459:1947_1920x0_80_0_0_a3f9f08e0dd2c3a788e3a044a01d3041.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт - Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия", действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набирает 40,2% на выборах мэра столицы, согласно данным экзитпола, проведенного компанией IPSOS по заказу оппозиционного телеканала "Мтавари архи".Его опережает Ника Мелия - кандидат от части оппозиции и лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", который набрал 40,8% голосов.IPSOS в течение дня опросил до 2500 избирателей в Тбилиси.Согласно предварительным данным опроса, который проводился у избирательных участков, голоса избирателей распределились следующим образом: - Ника Мелия "Единое национальное движение" – 40,8% - Каха Каладзе "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" – 40,2% - Георгий Гахария "Для Грузии" – 8,7% - Анна Долидзе "Для народа" – 3,5% - Анна Бибилашвили "Лело для Грузии" – 2,6%Таким образом, по данным экзитпола, в Тбилиси должен пройти второй тур выборов мэра.Явка избирателей на выборах в органы местной власти к 17:00 по тбилисскому времени составляет 41,35%. Экзитполы – итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отрaжaя лишь общую тенденцию выборов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, общество, новости, грузия