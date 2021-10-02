Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/ekzitpol-tv-formula-kaladze---43-meliya----39-260144079.html
Экзитпол "TV Formula": Каладзе - 43%, Мелия - 39%
Экзитпол "TV Formula": Каладзе - 43%, Мелия - 39%
На третье место вышел экс-премьер Грузии Георгий Гахария от партии "Для Грузии" с 7% 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T20:02+0400
2021-10-02T20:26+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
выборы в грузии 2021 – день голосования
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260124824_0:11:1280:731_1920x0_80_0_0_3f189b989e7c6aec3d07cc8ce58a6f00.jpg
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. В Тбилиси пройдет второй тур выборов мэра, показали предварительные данные экзитпола американской компании Edison Research, проведенного по заказу оппозиционного телеканала "TV Formula".По данным экзитпола на 18:00, в Тбилиси действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набирает 43%, его конкурент из самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия - 39%.На третье место вышел экс-премьер Грузии Георгий Гахария от партии "Для Грузии" с 7% голосов.Места между другими кандидатами распределились следующим образом:Всего было опрошено 6783 избирателей, погрешность составляет ± 3%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260124824_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_05553c7ab7862df4cce7cfb6c3ebe2a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, выборы в грузии 2021 – день голосования

Экзитпол "TV Formula": Каладзе - 43%, Мелия - 39%

20:02 02.10.2021 (обновлено: 20:26 02.10.2021)
633
© photo: Sputnik / StringerМестные выборы в Грузии 2 октября - избиратели участвуют в голосовании
Местные выборы в Грузии 2 октября - избиратели участвуют в голосовании - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
На третье место вышел экс-премьер Грузии Георгий Гахария от партии "Для Грузии" с 7%
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. В Тбилиси пройдет второй тур выборов мэра, показали предварительные данные экзитпола американской компании Edison Research, проведенного по заказу оппозиционного телеканала "TV Formula".
По данным экзитпола на 18:00, в Тбилиси действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набирает 43%, его конкурент из самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия - 39%.
На третье место вышел экс-премьер Грузии Георгий Гахария от партии "Для Грузии" с 7% голосов.
Места между другими кандидатами распределились следующим образом:
Анна Долидзе - "Для народа" - 4%
Анна Бибилашвили - “Лело для Грузии” - 2%
Георгий Ломия - "Альянс патриотов Грузии" - 1%
Аринзе Ричард Огбунуджу - “Наша Единая Грузия” - 1%
Всего было опрошено 6783 избирателей, погрешность составляет ± 3%.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
110003
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:46Отель в Тбилиси предупредил туристов о возможных акциях протеста 3 октября
20:41Забронированное Саакашвили место в самолете Киев-Тбилиси осталось свободным
20:34Премьер Грузии поздравил сторонников "Мечты" с победой
20:32Экзитпол "TV Formula": "Грузинская мечта" - 46%, "Нацдвижение" - 33%
20:16Движение трейлеров на автобане Тбилиси-Сенаки-Леселидзе запрещено
20:05Экзитпол "Мтавари архи": Мелия - 40,8%, Каладзе - 40,2%
20:02Экзитпол "Мтавари архи": "Грузинская мечта" - 38,6%, "Нацдвижение" - 33%
20:02Экзитпол "TV Formula": Каладзе - 43%, Мелия - 39%
20:02Каха Каладзе победил в первом туре выборов мэра Тбилиси - экзитпол "Имеди"
20:01Голосование завершено: избирательные участки в Грузии закрыты
20:00"Грузинская мечта" набрала 47,6% на местных выборах в Грузии - экзитпол "Имеди"
19:52Илия II: мы с большой надеждой смотрим на выборы в Грузии
19:28Агитатора "Лейбористской партии" ранили ножом в Марнеули
18:32На Facebook-странице арестованного Саакашвили появляются новые посты с призывами
18:15У властей Украины нет морального права экстрадиции Саакашвили, заявил грузинский эксперт
18:07Явка избирателей на 17:00 составила 41,35% – ЦИК Грузии
17:50Кто победил? Власти и оппозиция в Грузии заявили о своей победе на выборах
17:42Движение на автобане Тбилиси-Сенаки-Леселидзе ограничено
17:30"Хотели референдум? Получили!" - премьер Грузии обратился к оппозиции
17:30Политолог: Саакашвили планировал революцию в Грузии в первых числах октября