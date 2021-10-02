https://sputnik-georgia.ru/20211002/ekzitpol-tv-formula-kaladze---43-meliya----39-260144079.html
Экзитпол "TV Formula": Каладзе - 43%, Мелия - 39%
Экзитпол "TV Formula": Каладзе - 43%, Мелия - 39%
На третье место вышел экс-премьер Грузии Георгий Гахария от партии "Для Грузии" с 7% 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T20:02+0400
2021-10-02T20:02+0400
2021-10-02T20:26+0400
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выборы в грузии 2021 – день голосования
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. В Тбилиси пройдет второй тур выборов мэра, показали предварительные данные экзитпола американской компании Edison Research, проведенного по заказу оппозиционного телеканала "TV Formula".По данным экзитпола на 18:00, в Тбилиси действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набирает 43%, его конкурент из самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия - 39%.На третье место вышел экс-премьер Грузии Георгий Гахария от партии "Для Грузии" с 7% голосов.Места между другими кандидатами распределились следующим образом:Всего было опрошено 6783 избирателей, погрешность составляет ± 3%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, выборы в грузии 2021 – день голосования
Экзитпол "TV Formula": Каладзе - 43%, Мелия - 39%
20:02 02.10.2021 (обновлено: 20:26 02.10.2021)
На третье место вышел экс-премьер Грузии Георгий Гахария от партии "Для Грузии" с 7%
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. В Тбилиси пройдет второй тур выборов мэра, показали предварительные данные экзитпола американской компании Edison Research, проведенного по заказу оппозиционного телеканала "TV Formula".
По данным экзитпола на 18:00, в Тбилиси действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набирает 43%, его конкурент из самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия - 39%.
На третье место вышел экс-премьер Грузии Георгий Гахария от партии "Для Грузии" с 7% голосов.
Места между другими кандидатами распределились следующим образом:
Анна Долидзе - "Для народа" - 4%
Анна Бибилашвили - “Лело для Грузии” - 2%
Георгий Ломия - "Альянс патриотов Грузии" - 1%
Аринзе Ричард Огбунуджу - “Наша Единая Грузия” - 1%
Всего было опрошено 6783 избирателей, погрешность составляет ± 3%.
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