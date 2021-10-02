https://sputnik-georgia.ru/20211002/ekzitpol-tv-formula-kaladze---43-meliya----39-260144079.html

Экзитпол "TV Formula": Каладзе - 43%, Мелия - 39%

Экзитпол "TV Formula": Каладзе - 43%, Мелия - 39%

На третье место вышел экс-премьер Грузии Георгий Гахария от партии "Для Грузии" с 7% 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T20:02+0400

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выборы в грузии 2021 – день голосования

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. В Тбилиси пройдет второй тур выборов мэра, показали предварительные данные экзитпола американской компании Edison Research, проведенного по заказу оппозиционного телеканала "TV Formula".По данным экзитпола на 18:00, в Тбилиси действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набирает 43%, его конкурент из самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия - 39%.На третье место вышел экс-премьер Грузии Георгий Гахария от партии "Для Грузии" с 7% голосов.Места между другими кандидатами распределились следующим образом:Всего было опрошено 6783 избирателей, погрешность составляет ± 3%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, выборы в грузии 2021 – день голосования