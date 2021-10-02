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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/glava-parlamenta-gruzii-odnim-iz-pervykh-progolosoval-na-vyborakh-260112448.html
Глава парламента Грузии одним из первых проголосовал на выборах
Глава парламента Грузии одним из первых проголосовал на выборах
Глава парламента открыто заявил, что поддержал кандидатов от власти 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T08:14+0400
2021-10-02T09:10+0400
местные выборы в грузии 2021
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выборы в грузии 2021 – день голосования
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Каха Кучава был первым политиком, который зафиксировал свою гражданскую позицию на выборах местной власти, сообщает корреспондент Sputnik Грузии с места событий.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Кучава проголосовал на избирательном участке 76 в тбилисском районе Ваке.Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядка вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, парламентские выборы, выборы, выборы в грузии 2021 – день голосования

Глава парламента Грузии одним из первых проголосовал на выборах

08:14 02.10.2021 (обновлено: 09:10 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerДень Победы 9 мая 2021 года. Парк Киквидзе. Каха Кучава
День Победы 9 мая 2021 года. Парк Киквидзе. Каха Кучава - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Глава парламента открыто заявил, что поддержал кандидатов от власти
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Каха Кучава был первым политиком, который зафиксировал свою гражданскую позицию на выборах местной власти, сообщает корреспондент Sputnik Грузии с места событий.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Кучава проголосовал на избирательном участке 76 в тбилисском районе Ваке.

"Традиционно я стараюсь приходить на свой избирательный участок первым и сегодня я был первым. Безусловно, я сделал выбор в пользу Кахи Каладзе и "Грузинской мечты". Этот выбор, который, на мой взгляд, должны сделать все, поскольку у нас есть программа, видение развития", – сказал Кучава журналистам.

Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядка вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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