https://sputnik-georgia.ru/20211002/glava-parlamenta-gruzii-odnim-iz-pervykh-progolosoval-na-vyborakh-260112448.html

Глава парламента Грузии одним из первых проголосовал на выборах

Глава парламента Грузии одним из первых проголосовал на выборах

Глава парламента открыто заявил, что поддержал кандидатов от власти 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T08:14+0400

2021-10-02T08:14+0400

2021-10-02T09:10+0400

местные выборы в грузии 2021

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выборы в грузии 2021 – день голосования

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Каха Кучава был первым политиком, который зафиксировал свою гражданскую позицию на выборах местной власти, сообщает корреспондент Sputnik Грузии с места событий.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Кучава проголосовал на избирательном участке 76 в тбилисском районе Ваке.Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядка вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, парламентские выборы, выборы, выборы в грузии 2021 – день голосования