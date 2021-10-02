https://sputnik-georgia.ru/20211002/glavnye-konkurenty-kaladze-progolosovali-na-vyborakh-260122526.html

Каладзе и его главные конкуренты проголосовали на выборах

Каладзе и его главные конкуренты проголосовали на выборах

Оппоненты действующего мэра заявили, что сейчас население делает выбор между прошлым и будущим 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T11:41+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Оппозиционные кандидаты в мэры Тбилиси Георгий Гахария и Ника Мелия, которые, согласно опросам, являются главными конкурентами действующего мэра Кахи Каладзе на выборах, проголосовали на своих участках в Тбилиси.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Бывший премьер-министр Грузии пришел на избирательный участок №5 в районе Мтацминда вместе с супругой Марикой Панцулая.Свой выбор сделал также кандидат от части оппозиции и лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. Он проголосовал на избирательном участке №6 в районе Мтацминда."Выбор был очень простым. Думаю, что стране нужен новый импульс развития, сильный импульс как политический, так и экономический. Стране как минимум нужен нормальный инвестиционный климат… Мы здесь не для того, чтобы кого-то сразить, а для того, чтобы победить", – заявил Мелия журналистам.Свой гражданский долг также выполнил действующие градоначальник Каха Каладзе.Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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