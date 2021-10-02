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Явка на выборах к 10:00 составила 7,41% – ЦИК Грузии
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/glavnye-konkurenty-kaladze-progolosovali-na-vyborakh-260122526.html
Каладзе и его главные конкуренты проголосовали на выборах
Каладзе и его главные конкуренты проголосовали на выборах
Оппоненты действующего мэра заявили, что сейчас население делает выбор между прошлым и будущим 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T11:41+0400
2021-10-02T12:01+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Оппозиционные кандидаты в мэры Тбилиси Георгий Гахария и Ника Мелия, которые, согласно опросам, являются главными конкурентами действующего мэра Кахи Каладзе на выборах, проголосовали на своих участках в Тбилиси.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Бывший премьер-министр Грузии пришел на избирательный участок №5 в районе Мтацминда вместе с супругой Марикой Панцулая.Свой выбор сделал также кандидат от части оппозиции и лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. Он проголосовал на избирательном участке №6 в районе Мтацминда."Выбор был очень простым. Думаю, что стране нужен новый импульс развития, сильный импульс как политический, так и экономический. Стране как минимум нужен нормальный инвестиционный климат… Мы здесь не для того, чтобы кого-то сразить, а для того, чтобы победить", – заявил Мелия журналистам.Свой гражданский долг также выполнил действующие градоначальник Каха Каладзе.Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, местные выборы, выборы

Каладзе и его главные конкуренты проголосовали на выборах

11:41 02.10.2021 (обновлено: 12:01 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerГеоргий Гахария участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября
Георгий Гахария участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Оппоненты действующего мэра заявили, что сейчас население делает выбор между прошлым и будущим
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Оппозиционные кандидаты в мэры Тбилиси Георгий Гахария и Ника Мелия, которые, согласно опросам, являются главными конкурентами действующего мэра Кахи Каладзе на выборах, проголосовали на своих участках в Тбилиси.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Бывший премьер-министр Грузии пришел на избирательный участок №5 в районе Мтацминда вместе с супругой Марикой Панцулая.

"Мы делаем выбор между прошлым и будущим, между обновлением и прошлым... Я хочу призвать каждого гражданина сегодня обязательно прийти на выборы. Пусть вас никто не вводит в заблуждение. Это не только муниципальные выборы. Это выборы обновления. И мы все вместе увидели, особенно за последний месяц, что значит единоличное правление в стране и к чему это может привести", – заявил Гахария журналистам после голосования.

Свой выбор сделал также кандидат от части оппозиции и лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. Он проголосовал на избирательном участке №6 в районе Мтацминда.
"Выбор был очень простым. Думаю, что стране нужен новый импульс развития, сильный импульс как политический, так и экономический. Стране как минимум нужен нормальный инвестиционный климат… Мы здесь не для того, чтобы кого-то сразить, а для того, чтобы победить", – заявил Мелия журналистам.
Свой гражданский долг также выполнил действующие градоначальник Каха Каладзе.

"Я проголосовал за спокойствие, стабильность, мир, развитие города, строительство. Для того, чтобы внести больше жизни в каждый район", – заявил Каладзе.

Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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