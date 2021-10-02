https://sputnik-georgia.ru/20211002/gruzinskie-shakhmatistki-ne-smogli-vyyti-v-final-komandnogo-chempionata-mira-260127698.html
Грузинские шахматистки не смогли выйти в финал командного чемпионата мира
Грузинские шахматистки не смогли выйти в финал командного чемпионата мира
Первый матч между соперницами завершился вничью, а во второй встрече индийские шахматистки победили 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T13:31+0400
2021-10-02T13:31+0400
2021-10-02T13:31+0400
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грузинские спортсмены на международной арене
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ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik. Женская сборная Грузии по шахматам в составе Наны Дзагнидзе, Нино Бациашвили, Лелы Джавахишвили и Саломе Мелия проиграла Индии в полуфинале командного чемпионата мира, проходящего в эти дни в испанском городе Ситжес.Первый матч между соперницами завершился вничью 2:2, а во второй встрече индийские шахматистки победили 2.5:1.5.В составе сборной Грузии лучше всех выступила Лела Джавахишвили, выигравшая обе свои партии. В первом матче грузинка обыграла Бахти Кулкарни, а во втором – Мэри Энн Гомес. Но, к сожалению, для общего успеха команды этого не хватило.В финале командного чемпионата мира сборная Индии сыграет с Россией, которая в своем полуфинале обыграла Украину (2.5:1.5 – в первом матче и 3:1 – во втором).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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спорт, новости, грузия, шахматы, грузинские спортсмены на международной арене
Грузинские шахматистки не смогли выйти в финал командного чемпионата мира
Первый матч между соперницами завершился вничью, а во второй встрече индийские шахматистки победили
ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik.
Женская сборная Грузии по шахматам в составе Наны Дзагнидзе, Нино Бациашвили, Лелы Джавахишвили и Саломе Мелия проиграла Индии в полуфинале командного чемпионата
мира, проходящего в эти дни в испанском городе Ситжес.
Первый матч между соперницами завершился вничью 2:2, а во второй встрече индийские шахматистки победили 2.5:1.5.
В составе сборной Грузии лучше всех выступила Лела Джавахишвили, выигравшая обе свои партии. В первом матче грузинка обыграла Бахти Кулкарни, а во втором – Мэри Энн Гомес. Но, к сожалению, для общего успеха команды этого не хватило.
В финале командного чемпионата мира сборная Индии сыграет с Россией, которая в своем полуфинале обыграла Украину (2.5:1.5 – в первом матче и 3:1 – во втором).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.